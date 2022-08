–

El debate en torno a la figura jurídica de «asociación ilícita» volvió a ocupar la escena política pública del país luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la utilizarán para pedir 12 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández. El mismo proceder judicial es una de las herramientas predilectas de fiscales y jueces para dirimir disputas políticas en el seno de la sociedad civil, ejerciendo todo tipo de arbitrariedades y hostigamientos que poco responden a la ilusión (casi) óptica que plantea una supuesta división de poderes y la garantía del estado de derecho. La misma figura se aplicó para legitimar la cárcel a militantes que participaron en la marcha contra el FMI o para foguear las causas judiciales contra los movimientos sociales después del discurso de la vicepresidenta en el plenario de la CTA de los Trabajadores. ¿Por qué puede considerarse arbitraria y fraudulenta la utilización de “asociación ilícita” contra Cristina y no así con los movimientos sociales? Denunciemos todas las causas armadas sino suena feo. Opina: Nicolás Salas, para ANRed.

Sin reparar en la discusión sobre las grandes fortunas y propiedades que ostenta la familia oriunda de Santa Cruz, puede decirse que la causa “Vialidad” por la que se pretende llevar tras los barrotes a la máxima figura política del país se caracteriza por altos niveles de inconsistencias que implican, por ejemplo, asociar la actualización de precios en las licitaciones estatales (producto de la inflación) con sobreprecios motivados por intereses corruptos. Ni mis conocimientos ni mis pretensiones están a la altura para hacer una valoración jurídica de dicha causa y de cada una de las “pruebas” presentadas. Tampoco pretendo repetir lo que ya se ha dicho sobre el Lawfare y las estratégicas jurídicas que un sector del poder viene desarrollando en América Latina para zanjar enfrentamientos entre “los de arriba”.

Volviendo al eje de esta nota. Brotaron alrededor de la defensa de Cristina un sinnúmero de planteos altamente oportunistas, principalmente alrededor del cuestionamiento a la figura de “asociación ilícita”, tipificada en el artículo 210 del Código Penal, recurso por el cual se pretende acorralar a la expresidenta. ¿Por qué puede considerarse arbitraria y fraudulenta la utilización de “asociación ilícita” contra Cristina y no así con los movimientos sociales?

En este mismo medio, pero en el mes de julio, reconstruía una cronología de cómo las declaraciones de la vicepresidenta contra las organizaciones piqueteras o de la economía popular fueron la “luz verde” que habilitó un ataque que perseguía la desarticulación las estructuras territoriales (oficialistas como opositoras) en favor del control de intendentes y gobernadores[1]. La misma Cristina habló de “explotación” de mujeres, de dirigentes que extorsionaban con dinero a gente pobre y otras yerbas. Casi como fruto de la casualidad y de manera automática, sectores del poder judicial reactivaron varias causas judiciales contra militantes de las organizaciones y se libraron allanamientos a lo largo y ancho del país. ¿Qué figura se utilizó en muchos de estos procedimientos? La de “asociación Ilícita”. En off funcionarios y dirigentes kirchneristas negaban a dirigentes sociales tener que ver con algún tipo de responsabilidad por lo sucedido. Ahora bien, ¿salieron a rechazar públicamente lo ocurrido? ¿Cuestionaron la utilización del precepto de “asociación civil” como forma de perseguir opositores? Para nada.

Vayamos un poco más atrás en el tiempo, pero no mucho: la movilización de marzo contra el acuerdo con el FMI. La pedreada producida contra el Congreso terminó con represión y varios detenidos a los que la justicia acusó de ser parte de una “asociación ilícita”. Del corazón político del kirchnerismo no solamente no se cuestionó el tipo de carátula judicial utilizada sino que además contribuyeron a ella aduciendo que las piedras que cayeron sobre el despacho de la vicepresidenta eran producto de un plan orquestado por grupos que tenían una premeditación concreta contra quien preside la cámara alta. Las denuncias de las organizaciones y la inconsistencia de la denuncia generó que la causa cambiara de fuero, de carátula, se liberarán a los detenidos y finalmente perdiera peso el proceso judicial.

Casi en tónica de moraleja podemos decir: usar la figura de «asociación ilícita» para zanjar disputas políticas está mal, no solo contra Cristina Fernández sino contra las organizaciones piqueteras. Si uno solo se indigna por la causa «Vialidad» pero legitima el artilugio jurídico para ir contra los movimientos sociales hay algo que no cierra. Denunciemos todas las causas armadas sino suena feo.

