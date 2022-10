–

El Govern de Illes Balears también ha anunciado el hallazgo de otras cuatro mujeres, todavía sin identificar, que muy probablemente corresponden a Belarmina González y a Las Rojas del Molinar. Aurora Picornell fue una líder feminista y comunista, fusilada en la noche de reyes de 1937.

publico.es / 20/10/2022

El Gobierno balear ha anunciado este jueves que los restos encontrados en una de las siete fosas comunes del cementerio de Son Coletes (Manacor) pertenecen a Aurora Picornel, la “Pasionaria de Malllorca”. Modista de profesión, fue la primera mujer en militar en el Partido Laico de Mallorca, para después de profundizar en la vida política y convertirse en la responsable de la organización de mujeres del Partido Comunista en las Illes Balears. Su compromiso con la lucha por los derechos laborales y de las mujeres la pusieron en el punto de mira de los fascistas después del golpe de estado del 36.

“Hoy es un día histórico para Balears”, ha remarcado el vicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes. Junto a Picornell se han encontrado otros cuatro cuerpos, los cuales, a pesar de que las pruebas de ADN todavía no son concluyentes, se atribuyen a sus camaradas de la cárcel de Can Salas, Belarmina González y Las Rojas del Molinar. Hasta el día de hoy se creía que las cinco antifascistas habían sido asesinadas y enterradas en el cementero de Porreres, donde sí se han hallado los restos del padre de Aurora, Gabriel Picornell, también fusilado.

Todas ellas fueron fusiladas por un grupo de fascistas la noche de reyes de 1937. Según cuenta Josep Quetglas, encargado de reunir 50 artículos escritos por la líder comunista, Aurora al despedirse de su compañera de celda se llevó con ella una bobina de hilo. “Me llevan a matar Maria Lluïsa. Si sigo viva, esté donde esté, te lo haré llegar”

El último hallazgo demuestra que Aurora no solo se llevó consigo un ovillo de hilo, como costurera que era, sino que también estaba acompañada de una pluma estilográfica en el momento de su fusilamiento, en representación de su faceta de escritora. Picornell entró en el mundo de la literatura cuando solo tenía 16 años cuando escribió el prologo de la obra, ¿Es la mujer superior al hombre?. “Sus verdugos querían hacerla desaparecer y borrarla de la historia pero no se han salido con la suya”, ha declarado Yllanes. Su entierro durante 85 años junto a su pluma, demuestra que la violencia y el tiempo no borran las ideas.

Picornell fue una mujer consciente de sus tiempo y luchó con puño y letra por señalar a los explotadores y reivindicar la emancipación de las mujeres. Hoy por fin, en palabras del Vicepresident, “Aurora vuelve a casa”.

___

Fotografía destacada: Composición de una imagen de Aurora Picornell y la pluma con la que fue enterrada (imagen cedida por Aranzadi)

Fuente:https://www.publico.es/politica/aurora-picornell-pasionaria-mallorca-identificada-pluma-85-anos-despues-fusilamiento.html?fbclid=IwAR3V5NU3WucU-FWiBz4ZCaA2q0b0GHSZCOaIgznbuK2uPULicnoZ3Jgceww