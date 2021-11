–

De parte de Amor Y Rabia November 15, 2021 73 puntos de vista

por Kit Knightly

El Covid-19 se ha utilizado como excusa para aumentar el control gubernamental sobre prácticamente todo, prácticamente en todas partes.

Es, sin lugar a dudas, la mayor campaña para tomar el poder y el mayor asalto a la libertad personal que he visto en mi vida. Con una aparente competición entre países para superar las represiones, confinamientos, cuarentenas y programas de vigilancia de los demás.

Desde el comienzo de la “pandemia”, tres países han marcado el ritmo particularmente: Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Desde la primavera pasada, estos tres se han superado en una carrera hacia la meta fascista. Y ahora mismo, Australia está haciendo un sprint para alejarse del resto.

Las ciudades serán sometidas a confinamientos totales si un solo test da positivo. Algunas ciudades y estados australianos no solo están sometidos a confinamientos totales, sino también a toques de queda cada vez más prolongados, los detalles de los cuales se leen como una novela distópica.

No se permite a la gente salir de sus estados, y mucho menos del país. Ni siquiera se les permite estar a más de 5 km de su hogar. No se les permite salir en absoluto después de las 9 de la noche o antes de las 5 de la mañana. Las máscarillas son obligatorias en todas partes para todos. Al aire libre y en interiores. No hay servicios religiosos. No hay bodas. Los perros callejeros son ejecutados, por si acaso.

La locura d ela estrategia hipocondríaca del “Zero Covid”; Una sola infección ha provocado que se impusiera un confinamiento de meses a ciudades de millones de habitantes

La policía irrumpe en tiendas “no aprobadas” y multa a los dueños de los negocios, o va de casa en casa asegurándose de que nadie haya salido. Las personas que dan positivo en la prueba son sacadas de sus hogares e sometidos a “estancias indefinidas” en “hoteles de cuarentena”.

Están reuniendo miles y miles de niños en estadios, sin sus padres, para realizar vacunaciones masivas (supuestamente) voluntarias, a pesar de los posibles peligros . El ejército ha sido desplegado para verificar los documentos y las vacunaciones en puntos de control de las carreteras.

Las casas de los “autoaislados” tienen avisos del gobierno clavados en las puertas. Las “protestas no autorizadas” están prohibidas y, si organizas una, te meten 8 meses en la cárcel.

A los no vacunados se les dice que no deben salir de sus hogares.

Y los canales de propaganda de la nación, propiedad de multimillonarios, difunden un histérico alarmismo.

Cada vez más, sus reglas y limitaciones se están volviendo no solo tiránicas sino literalmente enloquecidas. Parece que casi todos los días, uno u otro político australiano o “experto” en salud aparece en las noticias diciendo alguna locura.

No se quite las máscaras para beber. No seas amigable con otras personas. No mires la puesta de sol. Cierra tu balcón con cinta adhesiva. No salga a comprar y tampoco haga pedidos en internet.

Esta es la “Nueva Normalidad” de Australia. Esto es así, ahora. Han dicho que no darán marcha atrás. Incluso si tienen “cero infecciones”, y más del 80% están completamente “vacunados“, “todavía tendrás que respetar algunas reglas sobre enmascaramiento, distanciamiento social”:

´TENDREMOS QUE VIVIR PARA SIEMPRE CON ALGUNAS RESTRICCIONES

Y la cosa empeora.

Habiendo decidido que los “hoteles de cuarentena” eran ineficientes, los estados australianos ahora están construyendo camos de internamiento por coronavirus. Lo siento, no campos de internamiento, “centros nacionales de resiliencia”.

El campo de internamiento para llevar a cabo cuarentenas por Coronavirus situado en de Howard Springs, cerca de Darwin (FUENTE)

Ya hay uno en los Territorios del Norte, otro se está construyendo en Melbourne y se acaba de aprobar la construcción de un tercero en Brisbane. Para dejar claro que estas reglas no son temporales, estos campos no estarán operativos hasta el año 2022.

Por ahora, estos “centros de resiliencia” están reservados para que los “viajeros que regresan” realicen una “cuarentena supervisada obligatoria”. Pero no es difícil de imaginar que se convertirán en instalaciones casi permanentes para albergar a los no vacunados. En función de la velocidad actual de deterioro, puedo ver que sucederá al final de la semana.

Pero también hay cosas buenas.

La buena noticia es que la gente de Australia parece estar llegando a un límite estricto en cuanto a la cantidad que pueden tomar. Ya vimos un gran número de protestas en el Día Mundial de la Libertad (24 de julio), y el fin de semana pasado hubo protestas aún más grandes en Melbourne, Brisbane y Sydney.

Este tipo de protestas son la clave para ganar esta batalla.

El incumplimiento funciona. La simple negativa a hacer lo que le dicen, en masa, es invencible. También muestra a otras personas, que pueden estar cumpliendo por miedo y aislamiento, que no están solas. Si duda del poder de movimientos de masas como estos, simplemente observe el esfuerzo realizado para desacreditarlos.

Los principales medios de comunicación han salido con fuerza, denunciando la “vergonzosa violencia”. Las multitudes de personas son acusadas de ser simplemente “hombres enojados” que están “buscando bronca”. O calificados de lunáticos y antisemitas.

La prensa miente sobre los números, convirtiendo fácilmente a 10.000 personas en “4.000” o simplemente en “cientos” (ese es un viejo truco).

Enumeran el número de policías heridos y no hacen ninguna referencia a los manifestantes que hayan resultado heridos. Pero luego tratan la cantidad de arrestos en detalle, pero manteniéndolos en el anonimato, para evitar que algún disidente sea humanizado accidentalmente.

Imágenes como esta nunca aparecen en las noticias.

Mientras los comisionados estatales salen en televisión llorando lágrimas de cocodrilo por la violencia, la verdad es que la policía quería que las protestas se tornaran violentas.

La violencia les da una nueva excusa para aplastarlas, al tiempo que desacredita el mensaje de la protesta. La respuesta de la policía fue diseñada para instigar esa violencia.

En términos generales, la policía australiana ha asumido su papel de ejecutores fascistas con notable facilidad el año pasado. Han estado enviando cartas amenazadoras a periodistas independientes, atropellando manifestantes con sus autos, dando patadas en sus cabezas, rociando con pimienta a adolescentes y realizando peligrosos estrangulamientos con evidente entusiasmo.

En el período previo a la protesta planificada, la policía dejó claro que adoptaría una postura de confrontación.

En Melbourne, 1.500 policías salieron a las calles, con todo su equipo antidisturbios, manejando barricadas a lo largo de la calle con sus cascos de soldado de asalto sin rostro. Dispararon balas de goma contra la multitud. Rociaron con gas pimienta a chicas adolescentes (de nuevo).

Estaba claro que estaban provocando una confrontación. No fue una sorpresa cuando la gente finalmente se lanzaron sobre las barricadas y se abrieron paso.

“Esto no tiene que ver con un virus sino con el control total del pueblo por el gobierno”

Es otra táctica, tan antigua como las colinas, mezclar algunos agentes encubiertos entre la multitud cuyo trabajo es empezar a ponerse violentos, calentar a la multitud, lanzar el primer puñetazo. Sucede. Todo. El. Tiempo.

Independientemente de la retórica del estado y sus herramientas en la prensa, se planean más protestas para el futuro. Los camioneros australianos, fuertemente afectados por los confinamientos, están planeando una huelga para paralizar el país, y hay varios procesos judiciales en marcha.

El gobierno de Australia puede estar estableciendo el estándar del control orwelliano, pero la población de Australia está mostrando la solución simple: resistir. Solo ganan si se los dejamos.

Parafraseando a A Bug‘s Life, somos mucho más fuertes de lo que dicen y ellos lo saben. O, para citar a un manifestante icónico en un caballo blanco, “crucen, no pueden arrestarnos a todos”.

Esta mañana, el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, se dirigió a las pantallas de televisión para enviar un mensaje. Condenó las “Escenas terribles. Escenas horribles” y la “violencia repugnante”, y trató de hacer darle la vuelta a las cosas, diciendo que se trataba de una protesta por el Covid, en lugar de una extralimitación del gobierno espectacularmente cruel: “Hoy es lunes y el virus todavía está aquí… porque las protestas, por muy agitadas, por espantosas que sean, por más dispuestas que sean, no funcionan contra esto”.

Pero lo que todos sabemos, y cada día más y más gente se da cuenta, es que no se trata de un virus. Nunca se trató de un virus. Se trata de tiranía.

Y las protestas siempre funcionan contra eso.