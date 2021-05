Autoconvocados de Salud Neuquén inician Campaña Nacional por la anulación de sumarios y causas penales

1 Uno mira el frío y gris pavimento, y se pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar acá y no en nuestro trabajo? ¿Por qué tenemos que estar acá, y no descansando en los brazos de nuestras familias? ¿Por qué tenemos que estar acá, y no estudiando y capacitándonos, para hacer nuestro trabajo de la mejor manera?

Los por qué se multiplican, mientras que algunas certezas también se van haciendo carne en el andar. Es el calor de un fuego improvisado el que cobija nuestros días y sus noches. No el calor de nuestro hogar, ni los abrazos, ni las sonrisas de quienes amamos, aunque siempre estén presentes y, seguramente, por elles también estamos acá. Y entonces, vuelve la pregunta ¿por qué?

Resulta inevitable identificar con claridad a les responsables. Resulta inevitable no indignarse ante el hecho de que, para algunes, la vida no vale nada…También resulta inevitable que, al calor de la rabia organizada, se tejan lazos de compañerismos y de solidaridad. En estas circunstancias, une llega a ver gestos tan hermosos que pueden trastocar nuestra existencia para siempre.

Gestos que en verdad afirman que nada está perdido, porque somos muches quienes sentipensamos que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Pero también, parece resultar inevitable que algunes exploten de ira, gracias al grosero individualismo que les carcome la existencia y que desnuda sus miserias.

Resulta inevitable no indignarse ante semejante insensibilidad, ante tanto YO por encima del NOSOTRES. Pero… ¿por qué?

2 “Los pueblos tienen memoria” ha dicho alguien en un piquete. “Memoria de elefante” replicó otro. Con los pies firmes en la ruta, recordamos todas las promesas de campaña, y otras tantas que se llevó el viento. Recordamos todos los despachos por los que tuvimos que pasar, para defender nuestros derechos. Recordamos sus rostros hipócritas, diciéndonos que lamentan, de todo corazón, no poder ayudarnos. Recordamos los extensos debates en las asambleas, en donde formulábamos las propuestas que les burócratas no dudarían en traicionar.

También recordamos la cantidad de notas, de solicitudes, de reclamos, de petitorios, de insistencias ¡y ya escúchennos de una buena vez! Recordamos, también, que la lucha no empezó con nosotres: que son miles, millones, quienes nos precedieron. Recordamos a tantas familias poniéndole el pecho al día a día ante el desgaste y el ninguneo. Recordamos protestas realizadas frente a los municipios, frente a los juzgados o frente a las casas de les funcionaries criminales, que sabemos responsables.

Y así un largo etc., y que, ¿saben qué? la memoria nos dice que nunca escucharon nuestras demandas. Nunca escuchan a quienes se niegan a vivir en la miseria, a quienes se niegan a vivir sin educación, sin trabajo, sin techo. Eso no lo olvidamos. Es la memoria que reside en el pueblo, la que nos marca caminos. Por eso se llega al piquete.

“Estamos de acuerdo con uds., el reclamo es justo peeeero… no es la forma”. Esta es una frase que se escucha mucho por ahí… Y nosotres nos preguntamos, mirando el frío y gris pavimento ¿Qué otra puerta nos quedó sin tocar? ¿Qué otra forma nos faltó explorar? Agotadas todas las instancias ante el sistemático pisoteo ¿qué hacer?

Es ahí, en este punto y tras un largo camino, en que cualquiera que sienta todo el peso de la injusticia sobre sí, saldrá a protestar. Y, si es necesario, cortará una ruta. Y por qué, porque tiene memoria, y porque tiene dignidad. Jamás el piquete es la primera acción. Es, en definitiva, una acción de lucha ante un sinfín de reclamos desoídos.

Pero, ud. vecine, quizás que no comparte esta forma de protesta y de reclamo, quizás ni sabe que esas formas que ud. considera legítimas ya se han probado, y han fracasado. Quizás no sepa esto, y entonces no sea un problema de memoria, sino, más bien, de desconocimiento e ignorancia. Ignorancia que se puede saldar acercándose, preguntando; ud. también puede preguntar ¿por qué?

Quizás así, se puedan desmontar prejuicios. Quizás así, asuma una conciencia crítica que le permita ver, que ud. es parte ese pueblo que está siendo atacado.

3 La base por la cual se llega al piquete, es porque ahí se interrumpe lo único que perturba la tranquilidad de les miserables que nos gobiernan. Ahí es cuando se ven forzades a levantar el teléfono, a concretar un diálogo. ¿Tiene que ser así? ¿Tenemos que llegar a esto? Claro que no. Pero para el capitalismo, no hay nada peor que la interrupción de la circulación de la mercancía, y es principalísimo partir de la base de que vivimos en una sociedad capitalista.

Si la correa que hace circular sus millones se ve interrumpida, recién ahí tenemos su atención. Se podrán mover multitudes a sus casas, a sus gobernaciones, municipios o juzgados, pero mientras sus negocios circulen, nuestros reclamos serán desoídos.

Miramos otra vez el frío y gris pavimento, y la memoria nos pega ahí donde duele. Los gobiernos juegan al desgaste, estigmatizan y desinforman. Buscan dividir, fragmentar a la población. Siembran la confrontación, la desconfianza y la pelea del pobre contra el pobre. Los gobiernos, fieles representantes de los intereses que rige el capital, juegan a ganar una pulseada en la que nunca deja de tener a mano la represión.

Entonces ¿Porque alguien cortaría las rutas? ¿Por qué, después de haber pasado por mil despachos, de haber presentado mil notas, de hablar acá y allá, se elige cortar una ruta sabiendo que podés pasar largos días lejos de tu familia, durmiendo mal, pasando frío y con la amenaza abierta de ser reprimides?

¿Por qué llegaríamos a eso? Porque existe algo que llamamos dignidad, y porque nos negamos a entregarle nuestras vidas a la codicia de elles. Porque rechazamos la injusticia atroz que supone el mundo que buscan construir.

Miramos el fuego, el cielo, y los ojos lagrimosos de nuestres compañeres de ruta, y entendemos que nadie está acá por gusto. Nuestra frente está en alto, y vos, quien lee, quizás no sabías toda la previa de un piquete. Pero la memoria nos arroja enseñanzas y cada vez sabemos más con qué bueyes aramos. El piquete es la acción final, luego de un sin número de esfuerzos por ser escuchades. Es un acto de dignidad frente a todas las puertas y oídos cerrados. Es un acto de dignidad ante una enorme injusticia.

Nuestras miradas abandonan el frío y gris pavimento cada vez que se encuentran con otra que le sonríe. Nuestras miradas vislumbran el presente, y se proyectan al futuro en cada gesto solidario, en cada persona que rompe el prejuicio, en cada une que pasa con el puño en alto.

4 ¿Por qué les trabajadores esenciales de la salud están en lucha? Porque la burocracia sindical sigue conduciendo los sindicatos. Porque la provincia es gobernada por un corrupto, como lo es Omar Gutiérrez. Porque Omar Gutiérrez es del MPN, y el MPN es un partido capitalista que no tiene nada de popular. Porque les trabajadores aún no tienen un sindicato ni un gobierno de trabajadores. Porque aún no asumimos la tarea de gobernarnos a nosotres mismes.

Porque es hora de hacernos cargo de que la pandemia es el capitalismo: el mismo que explota a muerte a les trabajadores, el mismo que pone el dinero por delante de la vida, el mismo que te dice: “ser es tener” por todos los medios posibles. El mismo que alienta el consumo, el individualismo, el egoísmo y la fragmentación de la sociedad. El mismo que en su afán de acumulación de riquezas, está llevando a toda nuestra especie al colapso.

Es un signo de salud popular la rebeldía que se organiza más allá de las conducciones sindicales y partidarias. El estado, los gobernantes, los partidos capitalistas (¡por favor dejemos de decirle popular a partidos que asumen abiertamente su carácter capitalista!), la burocracia, los medios de desinformación masiva, y el aparato represivo, vienen actuando abiertamente (y ya sin filtro) contra el pueblo.

Es el pueblo con memoria el que no agacha la cabeza, el que se organiza y lucha en las calles y rutas del país. El que está haciendo germinar la auto organización popular, el que siembra otro mundo posible.

¡Salud!

El Gobierno reconoce el colapso de sistema de salud de Neuquén pero ataca a la primera línea

Las autoridades de Salud junto a las principales clínicas privadas de la provincia emitieron un comunicado alertando sobre la “alarmante” situación sanitaria. Por cuarto día consecutivo los casos positivos estuvieron por encima de los 600 y en un día se registró el pico más alto desde el inicio de la pandemia con 718 casos. Las terapias intensivas llegaron al 99 % de su capacidad. La directora asociada del hospital Castro Rendón advirtió que “ya colapsó el sistema y no hay más posibilidad de atención en Neuquén”.

En un extenso comunicado firmado por la ministra de Salud, Andrea Peve, expresan su “preocupación” respecto de la alarmante situación epidemiológica actual y hacen un llamado “a la comunidad para que extreme el cumplimiento de las medidas de prevención: higiene de manos, distanciamiento, uso de barbijo, ventilación de ambientes”.

La responsabilidad de la “alarmante” situación epidemiológica de la provincia y el colapso del sistema de salud para las máximas autoridades de Salud, parece ser de las medidas de prevención que adopte la población.

En el comunicado explican que a diferencia del año pasado “se evidencia una rápida aceleración en el nivel de impacto de la segunda ola de contagios y los requerimientos de asistencia y de internación son y serán aún mayores que en 2020”.

En Neuquén, esto ya se refleja en la cantidad de derivaciones que realizó el Centro Coordinador de Camas. “En sólo 10 días, del 2 al 12 de mayo, efectuó más derivaciones de pacientes Covid que en todo el mes de abril”.

El miércoles la provincia registró un total de 5.192 casos activos, de los cuales 718 fueron confirmados sólo del día. “Esta cantidad de casos diarios superó el pico registrado en enero y está muy próximo al pico de octubre de 2020, momento en el que la provincia transitó su etapa más crítica respecto de la pandemia de COVID–19.”

Con relación a la capacidad de internación en la provincia reconocen que alcanzó su límite máximo 54 pacientes se encuentran esperando una cama para internarse.

“Como comunidad, la pandemia nos exige adaptarnos a modos desconocidos de vivir y relacionarnos, hoy necesitamos renovar el compromiso de todos y todas para seguir cuidándonos y cuidar a los demás, porque ninguna cama de terapia intensiva asegura la curación de un cuadro clínico de COVID-19 y el verdadero desafío está en que, teniendo la posibilidad de la prevención, nadie necesite ingresar a una”. Así finaliza el comunicado firmado por la ministra Andrea Peve y las principales autoridades del sistema público y privado de salud.

Una vez más, el Gobierno de la provincia deposita la responsabilidad de hacer frente a la segunda ola de contagios a la comunidad y pretende hacer frente a una crisis sanitaria de semejante magnitud sin tomar medidas de fondo afectando los intereses de los que más tienen para cuidar la salud y la vida de la población.

El diputado Andrés Blanco (FITU), indicó que “en primer lugar, debería destinar partidas presupuestarias de emergencia para inyectar en el sistema de salud los recursos necesarios para infraestructura, equipamiento y recurso humano”. Y señaló que “estas partidas no pueden salir de mayor endeudamiento de la provincia sino de un impuesto extraordinario a las petroleras y multinacionales que se llevan ganancias millonarias”.

No se puede dar una respuesta a la altura de la situación sanitaria que atraviesa hoy la provincia sin tocar un peso de las ganancias de los grandes empresarios de las clínicas privadas, de los laboratorios, farmacéuticas y prepagas. Por eso, proponen la centralización del sistema de salud, público, privado y de las obras sociales. Esta medida permitiría centralizar, bajo la órbita del Estado pero con el control de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud y la comunidad, todos los recursos disponibles.

No sólo las clínicas sino todos los laboratorios privados deberían declararse de utilidad pública y garantizar la elaboración de vacunas para toda la población.

La falta de camas de terapia intensiva está asociada a la falta de profesionales que renuncian por las condiciones laborales y salariales precarias. En medio de la pandemia renunciaron ocho terapistas. A esto se suma que las enfermeras, profesionales, técnicos y administrativos que están en la primera línea se encuentran sumariados, con causas penales y descuentos de hasta el 70 % de sus salarios por ejercer su derecho a huelga.

El Gobierno debe garantizar las condiciones salariales y laborales de la primera línea para la atención de calidad a la población, sin embargo, la persigue por luchar.

Así no se puede enfrentar la segunda ola; el gobierno tiene que anular todos los sumarios y causas y restituir los días de paro descontados como medida urgente. Tampoco se puede estar en la primera línea con condiciones precarias de contratación con la incertidumbre de perder el trabajo. La gran mayoría de los y las enfermeras de áreas críticas son personal eventual sin estabilidad laboral. Es urgente el pase a planta permanente de todo el personal contratado.

«Todavía el gobierno no termina de resolver nuestros problemas»

“A mí me toca estar transitando el Covid algo que en su momento me daba mucho miedo. Pensar que capaz se te puede complicar y te podes morir en muy difícil. Yo tengo una familia, tengo hijos, una nena que tiene 3 años y toda una vida por criarla”, dice Mavy Albornoz, enfermera de la localidad de Añelo de la provincia de Neuquén en diálogo con ANRed.

“Me tocó vivir muchas situaciones como enfermera enfrentando la pandemia en las que yo no podía cuidar a mi familia porque también el gobierno ni tenía en cuenta; te decían pueden salir hasta las 8 de la noche pero yo trabajo hasta las 10, y mi marido también en salud, entonces mi hija ¿con quién se queda? Y después decían para administración pública si los dos padres trabajan uno se puede quedar cuidando los hijos, con excepción de salud pública. ¿Y mis hijos? ¿No son igual a los demás? Mavy piensa cómo ha tenido que cambiar la vida de sus hijos. “Todo el tiempo ves como ponés en riesgo a tu familia”.

Si bien lograron un aumento al básico, el gobierno de Omar Gutiérrez no les perdonó los días de paro y ordenó descuentos que según dice Mavy, no están organizados.

“Sabíamos que esto iba a tener sus repercusiones. A mí me llegó un descuento de 11 días de trabajo de casi 23.000 pesos. Hoy nos estamos organizando con los compañeros del hospital para poder recaudar plata. Yo llevo 7 días aislada y tengo doblemente sumario porque le tocó a mi marido, chofer de ambulancia y a mí, y descuento a los dos. Sabíamos que en esto nos jugábamos todo, es el alimento para nuestros hijos. Es toda una presión que la vivimos de los dos lados. No sabemos cuánto vamos a cobrar y pagar las cuentas».

Los sumarios firmados por la ministra de salud, Andrea Peve, se traducen en investigaciones que les traen consecuencias al legajo de los y las trabajadoras y también puede afectar el salario.

“Durante el conflicto me tocó estar en la mesa de diálogo en la fiscalía, lo viví en varias partes. El gobierno le hace creer a la sociedad que nos quiere, que las negociaciones son en paz, como dijo en marzo, pero hoy nuestra cabeza está preocupada por los sumarios, por la persecución continua que estamos sufriendo. Añelo tuvo este mes 270.000 pesos en descuentos a salud. En el Hospital Añelo somos 16 compañeros sumariados, mientras la cantidad de contagios va creciendo muchísimo. Y tendríamos que estar preocupados únicamente por atravesar la pandemia no como hago yo ahora para juntar un poco más de plata de todo lo que nos descuentan. Encima nos dicen que son descuentos por el mes de marzo, y en ese mes no hicimos retención de tareas ni nada por el estilo. Entonces yo no sé cuánto voy a cobrar a fin de mes, tenemos un gobierno que ni siquiera es claro en lo que está haciendo. Acá quieren buscar responsables, gente para perseguir.

-¿Qué te guardás de parte de la sociedad en estos meses de lucha?

Algo que le decía a mis compañeros para incentivar que sigamos en la ruta durante la lucha era nadie va a venir a pasar la noche acá ni reclamar nuestro sueldo; y que el pueblo fue el que nos vino a apoyar fue una situación muy linda. A mí particularmente me tocó en Añelo porque es mi pueblo pero sé que en toda la provincia fue así. Añelo siempre apoya este tipo de causas y que todo se termina logrando en la ruta lamentablemente.

-¿Cómo es el trabajo en un hospital del interior de la provincia?

En el interior hacemos guardias pasivas. ¿Qué son? 24 horas y 24 horas. En mi casa si me necesitan me llaman para hacer derivaciones. Una guardia pasiva nuestra de un enfermero o un chofer vale $ 800. Como nuestro hospital es de complejidad 3B, tenemos solo laboratorio y rayos siempre necesitamos derivar, entonces en el día vamos 3 o 4 veces en la guardia. La primera atención para todo. Todas las petroleras tienen su sistema privado pero si se les cayó un obrero nos lo dejan acá y lo llevamos nosotros a otro hospital. Entonces cuando salió en su momento el secretario general del gremio Petroleros, Pereyra, para hablar malísimo de nosotros me ofuscó muchísimo porque el sistema privado si lo levanta a un obrero no lo atienden ahí, lo demás lo hacemos nosotros, en el hospital público.

A mí me tocó una situación particular, uno de los enfrentamiento que tuvimos con camioneros lo pasaron por todos lados, estaba TN. Ese día en el corte estaba con mi hija, porque mi vida todo ese tiempo fue así, y entonces un hombre se acerca y nos dice yo soy petrolero pero estoy con ustedes, dame que te ayudo para que prendamos una goma así los camioneros no se acercan y no arrancan para el lado que estábamos nosotros. Después durante los dos meses hubo empresas que nos traían comida, petroleros que se acercaban en sus autos particulares, y nos decían que ellos sabían lo que nosotros reclamábamos. Yo sé que seguramente me voy a cruzar en una guardia con un camionero que nos enfrentó. Estaremos ahí como siempre, en primera línea.

Los trabajadores autoconvocados de la Salud abordaron a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, cuando arribó este domingo a la mañana a Neuquén y le entregaron en mano un petitorio en el que dan cuenta de la situación sanitaria actual como de los sumarios de los que fueron sujetos por las medidas de fuerza que realizaron en los últimos dos meses.

Además de detallar la situación de las terapias por esta segunda ola de Covid-19, los autoconvocados le indicaron que entre las exigencias del sector está el pedido para que se destine una partida presupuestaria necesaria para la inversión en el sistema de salud; el pase a planta permanente de todo el personal eventual y contratado; la anulación de los sumarios, causas penales y devolución de los días descontados; y la renuncia de la ministra de Salud, Andrea Peve.

Lxs trabajadorxs del sistema público de salud, queremos manifestar nuestra preocupación ante el desmantelamiento y vaciamiento que viene afectando el sistema público de salud por parte del gobierno del MPN hoy representado por el Gobernador Omar Gutiérrez y la ministra Andrea Peve.

Lxs trabajadorxs autoconvocadxs de salud venimos denunciando hace más de 70 días la falta de inversión en la compra de equipamientos, aparatologías, condiciones edilicias y falta de recurso humano no solo para hacer frente a la segunda ola de pandemia sino para el desarrollo de la asistencia diaria a la población usuaria. La respuesta del gobierno ha sido el inicio de sumarios, causas penales y descuentos de días de paro para este sector de trabajadorxs.

Los trabajadorxs no hablamos en abstracto resultan innumerables la lista de situaciones que podemos mencionar, sin embargo, para ejemplificar esta situación mencionaremos algunos casos testigos de lo que está sucediendo: -25 personas esperan una cama de UTI en el Hospital Castro Rendon de mayor complejidad. -5 personas esperando camas en la guardia y 16 personas internadxs graves en el Hospital Bouquet Roldán.

-El sábado 15 de mayo el Hospital de la localidad de Centenario no pudo recibir más pacientes con patología COVID por falta de insumos y personal.-en la localidad de Neuquén capital, el CAPS Progreso, único centro de salud con atención de guardia, en el cual se atienden enfermedades respiratorias y otras patologías no cuenta con personal de limpieza las 24hs (quedando de 22 a 06hs descubierto) por lo que no se puede garantizar la desinfección correspondiente.

Exponiéndose de esta manera a situaciones de riesgo de contagio en el propio establecimiento de salud.-Insuficientes cantidad de médicxs para la atención en los Centros de Salud del primer Nivel de atención.-Renuncia de 5 médicxs de terapia intensiva y cinco médicxs de la guardia del Hospital Castro Rendón por condiciones laborales. Un apartado, merece la situación de los terapistas ya que presentaron un recurso de amparo ante la justicia por la situación que venían denunciado y no fueron escuchados, por lo que posteriormente se les realizó un peritaje el cual arrojó que manifestaban síntomas de burn out.

Una vez más el gobierno no cuida a quienes cuidan.-El alto porcentaje de personal eventual, sosteniendo las tareas del sistema de salud, en condiciones de precariedad laboral y de explotación. -En el año 2020 el sistema de salud contó con 56 camas COVID, hoy para enfrentar la segunda ola cuenta solo con 20. Esto se debe a la falta de personal para atender las mismas. Las medidas sanitarias anunciadas el día viernes en conferencia de prensa por parte de autoridades del gobierno, no hacen más que culpabilizar y responsabilizar a la comunidad por la alta incidencia de los contagios, por lo que proponen la aplicación de medidas punitivistas y nada de inversión en el sistema de salud.

El gobierno decide tener una actitud criminal hacia su propio pueblo, cuando hace oídos sordos a los reclamos de lxs trabajadorxs de salud, cuando hace esperar en el pasillo de un hospital a una persona que necesita un respirador para poder vivir, cuando los médicxs “deben decidir quién puede acceder a un respirador y quien no” por la falta de recursos.

Es por esto que exigimos:

-Se destine la partida presupuestaria necesaria para la inversión en el sistema de salud.

-La anulación de los sumarios causas penales, y devolución de los días descontados a lxs trabajadorxs de salud. ¡No a la criminalización de la protesta!

-La renuncia de la ministra de Salud Andrea Peve.

La salud es del pueblo la defendemos entre todxs!!!!

Trabajadorxs autoconvocadxs del sistema público de salud de Neuquén