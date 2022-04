Carta de una islera del Rio Paraná

Por Silvina Alfaro

El día 21 de abril, yo, Silvina Alfano, una docente e islera que habita en la Isla Alfano de San Nicolás, concurrí con otros compañeros Autoconvocados a preguntar al poder político de la Provincia de Buenos Aires.

Fuimos a preguntar al Gobernador porque razón ni él, ni sus funcionarios responden a nuestros reclamos, pese a que –según sus dichos- “derivaron los reclamos a las áreas pertinentes” y el Gobernador nos ha informado que está prevista una Audiencia con el registrada como Nº1520 desde el 6 de diciembre 2021.

¿Qué pasó mientras las autoridades miraban para otro lado y no tutelaban nuestros derechos isleños?

Cuadrillas municipales, con maquinas retroexcavadoras y otros equipos, por orden del intendente Passaglia de San Nicolás, invadieron una posesión comunitaria isleña acreditada desde 1934, talaron más de 300 ejemplares de monte nativo, destruyeron lagunas de desove de peces, demolieron el albardón costero y por último, destruyeron una vivienda Isleña agravando el cuadro de DESPOSESION

TERRITORIAL y EXPULSION ISLEÑA que se viene dando en todo el Delta del Paraná.

¿Qué pasó en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires?

Después de tener que reaccionar ante la inoperancia de la burocracia provincial, NO FUIMOS ATENDIDOS POR EL GOBERNADOR, pero fuimos derivados al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Gobierno.

Sobre la correcta reunión que tuvimos en el Ministerio de Ambiente nos vamos a referir en otro momento.

Respecto a la reunión en el Ministerio de Gobierno, apareció un señor que se identifico como Jefe de Gabinete o algo así y nos dejo con un funcionario que se identifico como Eugenio Ligesmeyer, Director Provincial de Islas.

¿Quién es este Director Provincial de Islas?

El ya se había presentado en nuestras islas después de la invasión del Intendente Passaglia, mirando la documentación que nos solicito y observando la destrucción de flora y fauna y vivienda islera.

Con una charla amena y supuestamente comprendiendo la situación, hasta se permitió de calificar al Intendente de “desquiciado”, frente a testigos ajenos a nuestra familia, Emanuel Lòpez (abogado ambientalista), Vigo Oscar (Apicultor)

¿Quién es en realidad Ligesmeyer?

En realidad este es un funcionario inepto e inescrupuloso, que no hace honor a su título de “Director Provincial de Islas”, que dice “yo no soy abogado” pero justifica las practicas depredatorias del Intendente Passaglia, tratándonos a nosotros, sus víctimas de manera denigrante y soberbia.

Al punto de decirle a uno de nuestros compañeros “porque no presenta un proyecto de ley sobre la Regionalización Provincial”, desconociendo que desde hace una década están en estudios distintos modelos de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires –¡incluido uno del propio gobernador Kicillof!- que podrían servir para avanzar en una nueva organización geopolítica, económica, social e institucional del Delta del Paraná.

La cultura de la impunidad y los negocios político-empresariales.

Estuvimos con un Director Provincial de Islas que tiene sus oficinas fuera del territorio isleño, lejos de nuestros conflictos y que nunca se planteo –por ejemplo- que es posible que todo el delta tenga Delegaciones Municipales Isleñas como centros de organización descentralizados del Estado Municipal como tiene Tigre y otros distritos.

Encontramos a una persona sin respuestas a los avances del Poder Político Municipal sobre nuestro territorio isleño, que coincidiendo con el Intendente nos advierte “que todo el poder lo tiene la Municipalidad.” (sic)

Su discurso como funcionario Provincial es el mismo que el del Estado Municipal Invasor: ¡El Dominio del Suelo Isleño y la Ley del 2019 “están a favor del Intendente!”

Nada de lo que se le planteamos al Funcionario Ligesmeyer es de su incumbencia como Director Provincial de Islas.

La pregunta fue: “Entonces… ¿Quién puede resolver este reclamo?

Su respuesta –irónica y soberbia- fue: “¡NO SE!”

Lo que el Funcionario ignora y no debería ignorar:

-No reconoce ningún camino legal que pueda respaldar a los "isleros"

-No reconoce el derecho ciudadano a participar en reuniones de interès público a puertas abiertas.

-No reconoce ni tiene pruebas en mano de proyectos supuestamente autorizados del balneario y otros.

PARA EL DIRECTOR PROVINCIL DE ISLAS NADA DE ESTO TIENE VALOR:

 Impuestos Inmobiliarios (no tiene idea de quién lo autorizó durante 20 años)

 Proceso legal iniciado en el 2015 por los Alfano

 Ley y revocación de donación (tampoco supo explicar).

 Arraigo, posesión ininterrumpida desde 1934 (tampoco sabe la "ley")

CONCLUSION: Me queda claro

1) “Que no soy nadie”, “que no recibiremos ayuda”, “que èl no hará nada, desde su puesto”.

2) Que un INTENDENTE MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES decide el futuro de mì familia –O DE TU FAMILIA- por encima de la Constitución Nacional, las Leyes y de la protección de nuestros derechos por el Estado de la Provincia de Buenos Aires.