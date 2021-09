–

De parte de CGT Costaponent September 10, 2021 80 puntos de vista

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya

La CGT de Catalunya defensem l鈥檃utodeterminaci贸 de tots els pobles del m贸n. La defensem pel Kurdistan, pel poble Mapuche, per Palestina i per qualsevol altre poble que es reconegui com a tal i que la vulgui exercir. La defenem, tamb茅, pel poble catal脿, per qualsevol de la resta de nacions del que actualment 茅s l鈥橢stat espanyol i, en definitiva, tota comunitat que lliurement aix铆 ho desitgi.

Ara b茅, l鈥檃utodeterminaci贸 que nosaltres defensem 茅s totalment incompatible amb l鈥檃utodeterminaci贸 que ens tracten de vendre les institucions i les organitzacions pol铆tiques d鈥檃ix貌 que els darrers anys s鈥檋a anomenat el Proc茅s. Pel 鈥減rocessisme鈥 l鈥檃utodeterminaci贸 茅s votar responent una pregunta bin脿ria de SI o NO en unes eleccions que es fan un cop i prou. Fora d鈥檈lles, el poble a qui aquestes organitzacions diuen representar deixa de tenir veu, deixa de tenir capacitat real d鈥檌ncidir en el dia a dia i passa a ser un subjecte passiu.

脡s per aix貌 que l鈥檃utodeterminaci贸 que la CGT de Catalunya defensem, implica necess脿riament que el poble, 茅s a dir, els i les treballadores, tinguem la capacitat real de definir com volem que sigui el nostre dia a dia. Com volem que sigui el model econ貌mic. Com volem que sigui la mobilitat, la sanitat, l鈥檈ducaci贸 i la resta de serveis p煤blic. Quina volem que sigui la l貌gica de relaci贸 entre les persones i la nostra forma de participaci贸 pol铆tica. Com volem redistribuir la riquesa produ茂da pel nostre treball i com volem existir en un planeta cada vegada m茅s amena莽at per la cobd铆cia del capitalisme.

L鈥檃utodeterminaci贸 que defensem 茅s real i va intr铆nsecament lligada a l鈥檃utogesti贸. 脡s una autodeterminaci贸 que implica, necess脿riament, que la vida de les persones sigui plenament independent del capitalisme i de les seves lleis. Exigeix, doncs, la destrucci贸 del capitalisme i la construcci贸 d鈥檜na alternativa que estructuri la vida col路lectiva. Passa, doncs, per innovar i crear formes d鈥檕rganitzar-nos que no repeteixin la l貌gica dels estats, estructures que destrueixen la llibertat, es basen en la repressi贸 i imposen a la majoria de les persones la ren煤ncia a la seva capacitat de fer pol铆tica en favor de la pol铆tica professional.

Aquest 11 de setembre, com la resta de dies de l鈥檃ny, any rere any, la CGT de Catalunya defensem una autodeterminaci贸 que 茅s autogesti贸. Ho fem com a organitzaci贸 de treballadors i treballadores i anarcosindicalista, ja que estem conven莽udes que 茅s indestriable del nostre projecte revolucionari. I ho fem, tamb茅, des del dia a dia. Per aix貌 ens oposem a l鈥檃mpliaci贸 de l鈥檃eroport de El Prat, perqu猫 proposem un model econ貌mic i d鈥檕ci que no estigui basat en el monoconreu del turisme. Per aix貌 lluitem tamb茅 en contra els interessos de la patronal. Una patronal que rebaixa els salaris reals, ens augmenta la jornada laboral, ens acomiada i posa en risc la nostra seguretat laboral escatimant mesures de protecci贸 (o directament suprimint-les). Per aix貌 lluitem tamb茅 contra els diferents governs i les institucions, tant de Catalunya i de l鈥橢stat com de la Uni贸 Europea i de qui els dona suport. Totes elles governen en funci贸 dels interessos de la patronal i en contra els de la majoria de la societat, com evidencia la impunitat que han regalat a les grans empreses de l鈥檈nergia per espoliar la nostra vida.

La defensa de la llibertat, de l鈥檃utodeterminaci贸 i de l鈥檃utogesti贸 passa per construir i enfortir espais on exercir-la di脿riament. Fem una crida al conjunt dels i les treballadores a organitzar-se sindicalment. Fem una crida al conjunt dels ve茂ns i ve茂nes a enfortir els moviments socials aut貌noms de les institucions. Nom茅s aix铆 podrem avan莽ar cap una societat lliure formada per persones lliures.

Comunicat del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya