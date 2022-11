–

En marzo de este a帽o Pedro S谩nchez puso fin al apoyo del Estado Espa帽ol a la resoluci贸n de la ONU de 1991 que hablaba del derecho de autodeterminaci贸n y de la necesidad de un refer茅ndum sobre el S谩hara Occidental. Esta resoluci贸n trat贸 de resolver la disputa abierta en 1975 cuando el Estado espa帽ol abandon贸 a su suerte a la excolonia espa帽ola dando v铆a libre a la penetraci贸n y ocupaci贸n del ej茅rcito marroqu铆.

El giro de la pol铆tica del Estado Espa帽ol, con la concordancia de EE.UU., Francia y Alemania, apoya el plan de autonom铆a marroqu铆 para el S谩hara Occidental y legitima la ocupaci贸n. Es producto de acceder a la presi贸n fronteriza de Marruecos, que no duda en usar la vida de las personas inmigrantes como moneda de cambio para sus intereses. Tambi茅n para pactar el papel represor de las fuerzas marroqu铆es contra las personas que saltan la valla de Ceuta y Melilla o cruzan el Estrecho, como ha evidenciado vergonzosamente la BBC en estos d铆as con im谩genes de la matanza de decenas de refugiados sudaneses hace escasos meses de la que el Estado Espa帽ol elude toda responsabilidad.

Tampoco el Estado argelino, Estado hasta ahora 鈥渁migo鈥 del S谩hara Occidental, est谩 garantizando apoyo tras la crisis de este verano en la que la UE intervino para anunciar represalias si no garantizaba el suministro de gas. Argelia acat贸 y antepuso sus intereses econ贸micos, como todo Estado.

El pueblo Saharaui vive un empeoramiento de sus condiciones de vida mientras trata de resistir a las incursiones violentas del ej茅rcito marroqu铆. Los campamentos se est谩n ahogando y reciben cada vez menos ayudas. Los hombres van al frente y las mujeres sostienen la vida en dificil铆simas condiciones. Y un futuro de liberaci贸n no se puede confiar solo a una reacci贸n militar, dimensi贸n que caracteriza al Frente Polisario.

Compartimos la indignaci贸n por el abandono y el intento del Estado Espa帽ol, junto al resto de Estados, de amilanar los deseos de independencia de la poblaci贸n del S谩hara ofreciendo aparentes migajas de autonom铆a, pero no tenemos ninguna confianza en ning煤n Estado ni en las instituciones. Todos est谩n anteponiendo sus intereses de poder y econ贸micos a las esperanzas de vida, libertad y autodeterminaci贸n del pueblo saharaui. Nos batimos sin embargo por la solidaridad entre los pueblos, por eso creemos que la solidaridad con el pueblo saharaui se puede nutrir con la solidaridad con quienes en Ir谩n se manifiestan con coraje por la libertad y la dignidad de las mujeres y de todos frente al r茅gimen teocr谩tico y patriarcal.

隆Solidaridad con el pueblo saharaui!

隆Autodeterminaci贸n del pueblo saharaui!