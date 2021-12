–

La consejer铆a de Sanidad de la Comunidad de Madrid notificaba este viernes 7.358 nuevos casos de coronavirus. Nunca antes el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso hab铆a incorporado tantos contagios diarios a sus informes sobre la evoluci贸n de la pandemia. Ni siquiera en enero de 2021, sin apenas poblaci贸n vacunada e inmersos en la tercera ola, la regi贸n present贸 datos tan negativos respecto a las infecciones.

La cifra se esperaba alta, teniendo en cuenta las colas que se registran en varios centros de salud de la capital, donde decenas de ciudadanos esperan para poder realizarse una PCR tras haber dado positivo en covid-19 en un test de ant铆genos de farmacia, cuyas ventas se han muliplicado un 500%.

Y es que desde principios de semana, llamar al ambulatorio se ha convertido en una misi贸n casi imposible debido al cuello de botella que se ha formado en la regi贸n. Los test de ant铆genos, casi agotados en las farmacias, se han convertido en uno de los bienes m谩s preciados ante la explosi贸n de casos despu茅s del Puente de la Constituci贸n, en una Comunidad que no tiene ninguna medida vigente desde hace meses.

Seg煤n datos de la Consejer铆a de Sanidad, desde este pasado lunes 13 de diciembre se han producido 22.123 contagios, a la espera de sumar todas las pruebas diagn贸sticas que se han realizado este viernes 17. Para hacerse una idea de lo que implica este n煤mero cabe recordar que la capacidad del Wizink Center de Madrid es de 17.453 localidades.

Adem谩s, seg煤n ha podido constatar ElPlural.com, hay muchos madrile帽os que ni siquiera han podido notificar su positivo a sus centros de salud debido a que las l铆neas se encuentran colapsadas. Dar por buenas pruebas de ant铆genos sin control m茅dico, negativas a pruebas PCR para confirmar el contagio, citas para los primeros d铆as de 2022, horas al tel茅fono para conseguir una cita telef贸nica y contar como positivo y casi nulo rastreo de contactos se han convertido en la t贸nica de la Comunidad de Madrid.

Por ello, este medio se ha puesto en contacto con 11 personas que en los 煤ltimos d铆as han dado positivo y han tenido problemas con la atenci贸n primaria madrile帽a, que se encuentra completamente colapsada.

Roberto

“Estoy casi sin s铆ntomas, un poco de moqueo como si tuviera un constipado suave y un poco cansado”, cuenta a ElPlural.com Roberto, que se contagi贸 “en el trabajo por comer con una persona que dio positivo el d铆a anterior” o “el s谩bado en una discoteca que no tan铆a aforo ninguno”.

El departamento de recursos humanos de su empresa fue el que le advirti贸 que hab铆a estado en contacto con un compa帽ero positivo. Por ello, fue derivado a hacerse una PCR que result贸 positiva. “En principio me iba a llamar de Quir贸nsalud un m茅dico para darme instrucciones, pero estaban colapsados tambi茅n y me pidieron que me pusiera en contacto con mi centro de salud, el de Eloy Gonzalo, pero no tuve 茅xito”, afirma.

Es decir, a d铆a de hoy Roberto es positivo, pero no ha sido contabilizado como tal, ya que no ha podido hablar con ning煤n sanitario. “No responden al tel茅fono, te salta un contestador indicando que vuelvas a llamar en unos minutos y es todo el rato lo mismo”, narra. ” Al ser PCR positiva tengo que estar 10 d铆as en aislamiento y en principio salgo sin m谩s al estar vacunado con las dos dosis. No obstante, yo me voy a pagar una prueba para cerciorarme”, explica. Nadie ha rastreado sus contactos estrechos: “He sido yo el que lo ha comunicado y el despacho donde trabajo, pero nadie de salud publica”.

Iv谩n

Iv谩n ya se encuentra mejor. Ha tenido fiebre y dolor de cabeza y garganta los dos primeros d铆as de infecci贸n. “No s茅 c贸mo me contagi茅 porque mi unidad familiar empez贸 a tener s铆ntomas el mismo d铆a”, cuenta. Cuando se enter贸 de que era positivo llam贸 inmediatamente al centro de salud. Sin embargo, tras cinco d铆as intent谩ndolo, este viernes a煤n no hab铆a logrado contactar con nadie. “Despu茅s llam茅 al centro m茅dico de mi trabajo, que son los que me dijeron qu茅 hacer, y llam茅 al numero covid de la consejer铆a, desde el que tambi茅n me dieron una serie de pautas y me citaron para hoy (viernes) para hacerme un Antigenos. La cita solo la dan por tel茅fono“, detalla.

Izan

“Me encuentro bien, tengo mocos, pero ning煤n s铆ntoma de covid m谩s que alguna tos mucosa anecd贸tica“, explica Izan. “Todo indica a que me contagi茅 en un curso el fin de semana pasado. Nos avisaron los directores del grupo porque informaron de algunos positivos”, a帽ade.

Acto seguido baj贸 a la farmacia y compr贸 un test r谩pido que sali贸 positivo. “Llam茅 al tel茅fono de la Comunidad de Madrid de covid para que me orientaran. Me dijeron que me aislara y que todav铆a no soy positivo confirmado porque los mocos influyen en resultados falsos”, explica. “Me dijeron que me llamar铆an para hacerme una PCR y sigo esperando, sin tener s铆ntoma alguno y habiendo mantenido todas las medidas con los positivos del curso durante el fin de semana”, dice indicando que en su centro de salud, donde se hacen las pruebas diagn贸sticas, no le responden al tel茅fono.

“No han rastreado mis contactos. Me he encargado yo de avisar a todo el mundo con el que he tenido contacto“, reconoce tambi茅n sobre el nulo seguimiento que se hace.

Adolfo

Adolfo se contagi贸 el fin de semana. “Confirm茅 mi contagio este martes por un ant铆genos que me hice en casa, ten铆a s铆ntomas”, comenta.

Desde que supo que era positivo ha intentado ponerse en contacto con su centro de salud, pero no ha obtenido respuesta. “El servicio debe ser antiguo porque no te mantienen en espera, entonces tienes que estar todo el rato llamando“, razona. Por ello, decidi贸 descargarse en su m贸vil la aplicaci贸n Coronamadrid. Tras cumplimentar el formulario por segunda vez, consigui贸 que le llamaran, pero para realizar otro cuestionario por voz.

“Antes de que la chica de Coronomadrid me colgase, le dije que era un caso confirmado pero que no consegu铆a hablar con nadie. Me dijo que insistiera y que utilizara una extensi贸n concreta del centro de salud, as铆 lo hice. Sin embargo, de nuevo sin 茅xito. Cada vez que llamas te dice que est谩n todas las lineas ocupadas y vuelven a colgar”, lamenta.

“Sinceramente, extrapolando mi situaci贸n y la de otros amigos que nos hemos contagiado, no me sorprender铆a que la incidencia acumulada fuera mucho mayor. Considerando mi propia experiencia con los tests de ant铆genos, que fueron varios negativos seguidos hasta que he dado positivo, y que me hizo mi muje, que es sanitaria, y el desastre en atenci贸n primar铆a que no nos contabiliza, la situaci贸n debe ser mucho peor de lo que se ve”, piensa.

Pablo

“Llevo tres d铆as intentando contactar con mi centro de salud y nada. Tenia cita telef贸nica, pero no me llamaron y la pr贸xima me la dan para dentro de cinco d铆as, es de co帽a”, dice visiblemente enfadado Pablo.

“Lo peor es que pill茅 ya el covid en verano, en una 茅poca de menos saturaci贸n y la situaci贸n era bastante similar”, explica sobre el centro de salud de la calle Segovia, en pleno centro de Madrid. “Mi pareja pertenece al de Men茅ndez Pelayo y es m谩s de lo mismo”, critica.

Luna

Luna explica que sus s铆ntomas son leves. “He tenido fiebre, pero muy controlada y durante pocos d铆as, gracias, seguro, a estar vacunada. Me contagi茅 en una comida con compa帽eros de trabajo hace una semana”, comenta.

“Me empec茅 a sentir mal el lunes y el martes ya no fui a trabajar. Dos compa帽eras con las que estuve el viernes me avisaron de que hab铆an dado positivo y baj茅 inmediatamente a la farmacia a por un test r谩pido. Y efectivamente, yo tambi茅n era positivo. Llam茅 al m茅dico y a la Consejer铆a de Sanidad y solo me daban cita para seis d铆as despu茅s de la llamada“, recuerda.

“Al intentar pedir cita con el m茅dico, solo he conseguido una telef贸nica para casi una semana m谩s tarde”. Despu茅s, a trav茅s de la app, ped铆 y confirm茅 cita con mi enfermera para 24 horas despu茅s, pero esa cita desapareci贸 misteriosamente y, al intentar coger de nuevo cita con mi enfermera o con mi m茅dico de cabecera, no hay disponible ninguna en los pr贸ximos 14 d铆as. Es decir, la cita covid, que es la 煤nica que te dan y es la urgente, es la de seis d铆as y el resto no existen”, denuncia.

A priorio este lunes le llamar谩n por tel茅fono desde su centro de salud. “Ah铆 supongo que decidir谩n, pero espero que incluso no me hagan la prueba porque estando vacunada y con la evoluci贸n que estoy teniendo, es posible que ya ni tenga s铆ntomas”, indica. “El rastreo lo ha hecho mi propia empresa a trav茅s de la doctora que tenemos. La Comunidad de Madrid en ning煤n caso me ha pedido contactos ni ha preguntado. Yo tambi茅n he avisado a todas las personas con las que he estado desde el contagio para que se monitoricen”, cuenta sobre el nulo rastreo de contactos por parte del Gobierno de Isabel D铆az Ayuso.

Hayd茅

“Me contagi茅 por mi compa帽era de piso. El s谩bado di negativo y el lunes positivo. Tengo pocos s铆ntomas, aunque he perdido un poco el gusto, supongo que ma帽ana ya no tendr茅”, cuenta esta sanitaria.

En el tel茅fono de la Consejer铆a le dijeron que como era negativa hiciera vida normal. Sin embargo, al dar positivo, como sanitaria acudi贸 al centro de salud para que le hicieran una PCR, a lo que se negaron. “Me dijeron que no me la hac铆an porque ten铆a las dos pautas de vacunaci贸n y no ten铆a s铆ntomas. Saqu茅 el test positivo y me tuvieron que dar cita. Todav铆a no s茅 el resultado”, comenta.

“Para la cita estuve esperando much铆simo, est谩 fatal gestionado. En teor铆a tengo la baja, pero no s茅 el resultado de mi PCR. No s茅 cuando salgo de casa, cuando tengo que ir a trabajar”, prosigue diciendo.

“Mi compa帽era de piso se hizo la PCR en urgencias y vio el resultado. Es todo autodiagn贸stico. Ayer ten铆a un cabreo impresionante. Imag铆nate que la PCR me da negativo, c贸mo le digo a mi jefe que me estoy quedando en casa”, lamenta.

Laura

Laura lleva confinada ya varios d铆as. y como vive sola no tiene que estar encerrada en su habitaci贸n. El pasado martes se not贸 fiebre, pero no le dio importancia, aunque el mi茅rcoles empez贸 a tener mucha congesti贸n nasal. “Creo que me contagi茅 en una cena del trabajo por Navidad. M谩s gente con la que coincid铆 en el restaurante tambi茅n ha dado positivo as铆 que lo mismo hab铆a alguien que contagi贸 a muchos”, dice.

“El mi茅rcoles fui a trabajar y un compa帽ero inform贸 de que era positivo. Hubo dos casos m谩s y a m铆 me mandaron a casa. En el test de ant铆genos di negativo y un amigo m茅dico me dijo que sin s铆ntomas no era efectivo. Casi todos los de la cena nos fuimos a hacer una PCR y dimos positivo. Este jueves he estado llamando al centro de salud todo el d铆a, pero me dan cita para el 27 de noviembre. Tras mucho llamar me cogieron el tel茅fono y el viernes me tramitaron la baja”, explica.

“En el Cl铆nico me dijeron que iban a rastrear mis contactos, pero no me ha llamado nadie”.

Ricardo

Ricardo duda si se contagi贸 el s谩bado o el domingo del pasado puente en una discoteca: “El martes empec茅 a tener s铆ntomas. Solo era tos y no le di importancia, pero el jueves empec茅 a tener fiebre. Llam茅 al tel茅fono de informaci贸n de la Consejer铆a y me remitieron al centro de salud, en Adelfas. Al ir, me tomaron los datos y me dijeron que me llamar铆an para una PCR, que me aislara. Nunca me han llamado y ya ha pasado una semana”.

“Acabo mi cuarentena en tres d铆as y ya s茅 que soy negativo por un test de farmacia”, explica.

“Llam茅 al n煤mero de la Consejer铆a para asegurarme bien de cuando acaba la cuarentena. No me supieron responder si es al inicio de s铆ntomas o del test. Me dijeron que hablara con mi m茅dico de cabecera, pero no es posible porque soy desplazado y no cogen el tel茅fono“, comenta. “Podr铆a acabar la cuarentena de diez d铆as, seguir teniendo s铆ntomas y que nadie controle si acabo o no. Mi m茅dico no sabe que tengo covid”, explica.

Mario

“Como estoy en casa aburrido, llevo intentando calcular c贸mo y cu谩ndo me he podido contagiar. Tengo varias hip贸tesis porque tuve un contacto estrecho el viernes pasado, el domingo estuve con unos amigos y el 95% han dado positivo, estuve en Copenhague de vacaciones y nadie llevaba mascarilla, …”, explica Mario sobre su contagio. Actualmente tiene pocos s铆ntomas, “solo como si me hubieran pegado una paliza”.

El martes se encontraba perfecto de salud e incluso lleg贸 a hacer deporte, aunque de madrugada empeor贸. Como vive solo se asust贸 e intent贸 pedir cita, pero no lo consigui贸, por lo que decidi贸 llamar al tel茅fono de la Consejer铆a, donde le dijeron que no era nada grave y que contactar con el centro de salud. Al decirles que no hab铆a citas disponibles, le explicaron que es la 煤nica forma de conseguir una. Tras varias llamadas logr贸 hablar con un operador del centro de salud marcando la extensi贸n nueve, pero le colgaban siempre. “La cosa es que no te dejan en una cola esperando, a los dos minutos te cuelgan. Me tir茅 toda la ma帽ana as铆. Me cost贸 cuatro horas hasta que alguien me contest贸, y como vieron que eran unos s铆ntomas fuertes me llamaron el mismo d铆a“, cuenta.

“Solo tienen a una persona haciendo PCR por las ma帽anas. Yo la ten铆a este viernes a las 12 y no me la he hecho casi hasta las 13 y al salir hab铆a mucha m谩s gente”, cuenta. Adem谩s, nadie le aclara cuando debe acabar su cuarentena. “Unos dicen que cuando empiezan los s铆ntomas y otros que cuando das positivo en la prueba. Yo voy a hacer la de los s铆ntomas porque es lo que me dijo la enfermera”, comenta.

“No es una cosa de los sanitarios, sino del sistema. Los centros de salud est谩n colapsados. Dentro del ambulatorio hab铆a gente para tr谩mites administrativos y les echaban la bronca porque hab铆a gente que llevaba dos d铆as con s铆ntomas a los que no cog铆an el tel茅fono”, desvela.

Alejandro

“Me empec茅 a notar como un dolor en el pecho. Me hice un test de ant铆genos y era confuso. Sal铆a la raya de arriba, la de control, pero la del positivo sal铆a muy d茅bil. No sab铆a si era positivo o negativo”, cuenta Alejandro. Tras llamar al tel茅fono de la Consejer铆a le indicaron que era negativo, pero que por si acaso permaneciera en casa.

Al ver que se negaron en el centro de salud a hacerle una prueba PCR a una chica porque no ten铆a fiebre, exager贸 sus s铆ntomas para que le creyeran. “Dije que me encontraba fatal, que no aguantaba el dolor, la fiebre y me hicieron un ant铆genos esa misma tarde. Di positivo. Si me hubiera fiado del tel茅fono de la Consejer铆a estar铆a propagando el virus. Adem谩s, no consegu铆 que me cogieran el tel茅fono, por eso tuve que presentarme directamente all铆”, explica.

“Acabo justo el 24, por Nochebuena”, cuenta esperanzado explicando que su madre quiere que est茅 en la mesa, pese a que otros familiares son m谩s reticentes.

La Consejer铆a de Sanidad no responde preguntas y remite a una nota de prensa

ElPlural.com ha ofrecido a la Consejer铆a de Sanidad hasta en tres ocasiones participar en el reportaje. Sin embargo, solo ha obtenido respuesta la 煤ltima vez. Lejos de contestar a las preguntas, simplemente han facilitado a este medio una nota de prensa en la que indican que han intensificado “el rastreo, seguimiento, derivaci贸n a pruebas diagn贸sticas y confirmaci贸n de autotest”.

Adem谩s, indican que “la Gerencia ha habilitado m谩s huecos de agendas para la atenci贸n covid a trav茅s de la Cita Coronavirus disponible llamando por tel茅fono al centro de salud”.

“El impacto del nuevo pico epid茅mico sobre la actividad de Atenci贸n Primaria se refleja en el incremento de las actuaciones relacionadas con covid, la m谩s alta de los 煤ltimos meses con m谩s de 284.000 consultas ese jueves“, informan.

“El n煤mero de pruebas diagn贸sticas para confirmar o descartar la infecci贸n ascendi贸 ayer a un total de 27.998, de los que en concreto 16.661 corresponde a test de ant铆genos (con tasa de positividad de 21%) y un total de 11.337 pruebas PCR. Adem谩s, los profesionales de Atenci贸n Primaria confirmaron ayer la positividad de 1.769 test de autodiagn贸stico de covid (comprados en las farmacias). Con respecto al n煤mero de pacientes en seguimiento por parte de los profesionales de los Centros de Salud por ser caso o contacto estrecho con un positivo asciende a 6.441 personas, que se encuentran en domicilio al tratarse de casos leves, e igualmente con los datos registrados ayer”, a帽aden.

Por 煤ltimo, ruegan, que ante un test de ant铆genos positivo, si se tienen s铆ntomas leves o inexistentes, “el ciudadano debe contactar con el tel茅fono de Sanidad gratuito 900 102 112 para ser citados a una “prueba diagn贸stica que confirme el positivo y cumplir aislamiento”.

