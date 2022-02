–

Las im谩genes al microscopio tomadas por el doctor (Campra, P. 2021) siguen aportando una informaci贸n muy valiosa para el esclarecimiento de los contenidos y materiales de los viales de las vacunas. En esta ocasi贸n, se ha encontrado una evidencia fundamental, que confirmar铆a que la vacuna ComirnatyTM Pfizer presenta tecnolog铆a de autoensamblaje de cristales de ADN, en consonancia con lo expuesto en la entrada anterior relativa a indicios de autoensamblaje ADN- Origami. Este descubrimiento ha sido posible, al comparar las im谩genes del doctor Campra y Ricardo Delgado (Delgado, R. 2022), con la literatura cient铆fica, en concreto con el trabajo de (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018) titulado 鈥Modulaci贸n del autoensamblaje de cristales de ADN con agentes dise帽ados racionalmente鈥. Este descubrimiento ayuda a comprender mejor la naturaleza de los objetos observados, as铆 como su conformaci贸n, lo que permite descartar el azar o una mera coincidencia, ya que lo observado, responde m谩s bien, a la planificaci贸n y el dise帽o premeditado en laboratorio. An谩lisis de las im谩genes En la figura 1 se presenta la secuencia de im谩genes procedentes del estudio de (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018) en la que se observa el proceso de autoensamblaje de cristales de ADN a una escala de 200 渭m, que resulta compatible con la escala de observaci贸n del doctor Campra. Se puede apreciar como las 鈥渕ol茅culas de ADN鈥 se van conformando en cristales bidimensionales y tridimensionales, de estructura cuadrangular, rectangular, c煤bica, conforme a un orden de construcci贸n predeterminado. Cuando se compara la morfolog铆a de estos cristales de ADN con la de los objetos observados en las muestras de la vacuna Pfizer, se llega a la conclusi贸n de que la coincidencia es exacta, tanto en los formatos que se denotan, perspectivas, dimensiones y geometr铆as. Fig.1. Im谩genes de cristales de ADN en distintas gotas. Su morfolog铆a coincide exactamente con la observada en las muestras de la vacuna Pfizer. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018) En la figura 2 se confrontan las im谩genes del estudio de Zhao y las obtenidas por el doctor Campra en su observaci贸n de la vacuna Pfizer, en donde resulta evidente que los objetos observados son cristales de ADN. Tambi茅n se aportan otras referencias de la literatura cient铆fica que ratifican esta identificaci贸n (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018 | Chandrasekaran, A.R. 2019 | Hernandez, C.; Birktoft, J.J.; Ohayon, Y.P.; Chandrasekaran, A.R.; Abdallah, H.; Sha, R.; Seeman, N.C. 2017). Fig.2. Proceso de formaci贸n de los cristales de ADN en la literatura cient铆fica y su comparativa con los observados en las muestras de la vacuna Pfizer, en im谩genes del doctor Pablo Campra. Adem谩s, la grabaci贸n de las observaciones al microscopio, de las muestras de la vacuna, realizadas por el doctor Campra y Ricardo Delgado, han permitido corroborar la presencia de los cristales de ADN, as铆 como su proceso de ensamblaje, que coincide con el descrito por Zhao. V茅ase v铆deo 1. [ V铆deo 1 disponible en https://t.me/c0r0na2inspect/344 ]

V铆deo 1. Cristales de ADN en formaci贸n, en las observaciones de Pablo Campra y Ricardo Delgado. (Campra, P. 2021 | Delgado, R. 2022) Adem谩s de estas pruebas, el doctor Campra ha elaborado un documento en el que se aportan otras im谩genes compatibles con la presencia de cristales de ADN en las vacunas COVID-19, que pueden ser consultadas en su p谩gina de ResearchGate o en el siguiente enlace permanente. Otras pruebas adicionales son las que se muestran a continuaci贸n en las figuras 3, 4 y 5. Por ejemplo en la figura 3, se comprueba la presencia de cristales de ADN y lo que parece ser una fibra o nanotubo de carbono, que en realidad podr铆a corresponder铆a con la estructura de un micro/nanotubo de ADN. La importancia del hallazgo es enorme, puesto que implicar铆a reconsiderar la composici贸n de los objetos identificados hasta el momento, en concreto la referida a las estructuras rectangulares, romboidales y cuadrangulares y de lo que parec铆an ser nanotubos de carbono CNT. Debido a la complejidad y consideraciones que esto tiene en la investigaci贸n, se abordar谩 en un apartado espec铆fico, para actualizar el conocimiento sobre estos objetos, explicando el estado de la cuesti贸n actual, momento en el cual se escribi贸 esta entrada. Fig.3. Obs茅rvese c贸mo tanto en la imagen de la muestra de la vacuna Pfizer, as铆 como en la literatura cient铆fica, aparecen los cristales de ADN y una fibra que antes atribu铆amos a los nanotubos de carbono CNT. Seg煤n la literatura cient铆fica, esto tambi茅n podr铆a corresponder a formaciones o estructuras de ADN en concreto, nanotubos de ADN. El hecho de encontrar im谩genes que presenten los mismos elementos, en el mismo encuadre, con la misma morfolog铆a y la misma escala, est谩 lejos de la mera coincidencia y casi se podr铆a afirmar que se trata de estructuras de ADN. Sin embargo, para mayor seguridad, se est谩 trabajando para realizar las pruebas de laboratorio pertinentes para confirmarlo. Im谩genes de la literatura cient铆fica de (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018).

En la figura 4 se observan estructuras c煤bicas que recuerdan a piritas c煤bicas en cl煤ster, que en realidad ser铆an las estructuras de cristales de ADN 3D en proceso de formaci贸n. Curiosamente tambi茅n se aprecian que las 鈥済rietas鈥 o 鈥渕arcas鈥 que se observan sobre la superficie de estos cristales son muy similares a las que se aprecian en los cristales de ADN de la literatura cient铆fica. A煤n se est谩 trabajando en averiguar a qu茅 corresponden estas grietas, si se trata de defectos de construcci贸n o bien responde al dise帽o de canalizaciones predeterminadas por las mol茅culas de ADN o bien sigue alg煤n patr贸n de circuiter铆a, tal como se explicaba en el art铆culo sobre nanorouters. Las hip贸tesis est谩n abiertas y todav铆a se requiere de m谩s investigaci贸n y estudio, para poder asegurar con mayor precisi贸n. Fig.4. En esta comparativa, tambi茅n se puede comprobar c贸mo durante el proceso de formaci贸n de los cristales de ADN, pueden presentar formas c煤bicas, de piritas combinadas en 3D, con lo que aparenta ser grietas, que a煤n se encuentran sin identificar y que podr铆an responder a m煤ltiples fen贸menos de construcci贸n, como lo observado en la entrada sobre nanorouter. No parece haber duda de que lo observado en las vacunas tiene una aproximaci贸n morfol贸gica muy clara con respecto a las estructuras de ADN cristalizado. Im谩genes de la literatura cient铆fica de (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). En la figura 5 se observa una fibra o micro/nanotubo muy similar, casi id茅ntico, a los observados en las muestras de las vacunas, y en este caso particular, de Pfizer. Es justo y honesto reconocer, que existe la posibilidad de que muchas de las fibras observadas en las vacunas no correspondan a nanotubos de carbono de pared simple o compuesta, y que en realidad sean nanotubos de ADN de pared simple o compuesta, aunque muy probablemente funcionalizados o hibridados con grafeno, seg煤n se explicar谩 m谩s adelante, en el apartado de implicaciones para la investigaci贸n que se viene desarrollando desde Corona2Inspect. Fig.5. Se observa c贸mo estas fibras aparecen com煤nmente junto a los cristales de ADN, ya observados en la figura 3. Morfol贸gicamente es una coincidencia exacta, lo cual nos induce a pensar en que en realidad muchas de las fibras o nanotubos observados en las vacunas, podr铆an ser en realidad nanotubos o fibras de ADN. Im谩genes de la literatura cient铆fica de (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). La importancia del hallazgo es capital, puesto que cambia muchos aspectos a nivel conceptual, del paradigma y ecosistema de objetos descubiertos hasta el momento en las im谩genes de las vacunas. Ya no s贸lo hay grafeno e hidrogel, tambi茅n habr铆a ADN, que se emplear铆a para construir las estructuras que se observan, conforme a unos par谩metros, dise帽os, plantillas predeterminadas, lo cual no deja lugar a dudas de la existencia de nanotecnolog铆a y bioingenier铆a, tal como se explica en el trabajo de (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018) y en el resto de referencias de la literatura cient铆fica, muy extensa en este campo y que llevar谩 tiempo analizar y revisar. Otras im谩genes destacadas, procedentes del trabajo de Zhao son las figuras 6-X. Fig.6. Muestra de autoensamblaje de cristales de ADN mediante mol茅culas de ADN de tri谩ngulo sim茅trico H=1:3 (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.7. Autoensamblaje de cristales con mol茅culas de ADN en formaci贸n H=1:0. Obs茅rvese como aparecen cristales 3D y 2D. Tambi茅n se aprecia una de estas fibras que coincide con los ya conocidos nanotubos de carbono, que ahora podr铆an corresponder a nanotubos de ADN. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.8. Otra imagen que presenta el mismo tipo de mol茅culas de ADN en proporci贸n H=1:0, donde se observan algunas composiciones perfectas en forma de caja y rombo 2D. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.9. Cristales formados con mol茅culas triangulares sim茅tricas de ADN del tipo H=1:6. Puede comprobarse, c贸mo estas proporciones hacen variar la morfolog铆a del cristal. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018).

Fig.10. Se observan cristales de ADN an谩logos a los encontrados por el doctor Campra en el an谩lisis de los viales de la vacuna Pfizer. En esta muestra no se a帽aden aditivos al ADN, lo que permite una evoluci贸n en una proporci贸n 1:1, seg煤n indican los autores. Tambi茅n se aprecia la formaci贸n de una fibra de ADN, que anteriormente habr铆a sido identificada como un nanotubo de carbono de pared simple SWCNT. Ahora sabemos que podr铆a corresponder con estructuras de ADN. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.11. En el cuadro inferior izquierdo se aprecia una superestructura de la que parecen desprenderse los cristales en formaci贸n. Este tipo de superestructuras son producidas cuando se emplea ADN con hebras H de 鈥渆xtremo pegajoso emparejado鈥. Esto es muy similar a lo observado por el doctor Campra en la siguiente figura 12. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.12. Comparativa de los cristales de ADN de la literatura cient铆fica y su correspondencia con las observaciones de la vacuna Pfizer, obtenidas por el doctor Campra. Los n贸dulos de ADN se disgregan para convertirse en cristales. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.13. En esta ocasi贸n se observan formaciones de cristales de ADN cuyas hebras H` prima, presentan 鈥渆xtremos pegajosos no coincidentes鈥. En estos casos, la morfolog铆a es ligeramente m谩s irregular. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.14. Otra configuraci贸n de cristales de ADN de extremo pegajoso no coincidente, conforme al patr贸n H鈥 doble prima. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.15. Otra observaci贸n de cristales de ADN en cuya soluci贸n se encuentra una fibra de ADN en formaci贸n, adherida a los cristales, debido al extremo pegajoso de las hebras de ADN. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018) Fig.16. En la formaci贸n de cristales, se detectan algunas aberraciones estructurales, debido a la redundancia de mol茅culas de ADN. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Fig.17. En la imagen se observa un n贸dulo del que se desprenden y forman los cristales de ADN, similar al observado en las figuras 11 y 12. El tipo de de mol茅cula de ADN es H:H 虂 虂 doble prima en proporci贸n 1:20:20. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018) Fig.18. Cuando la mol茅cula de ADN es de tipo tri谩ngulo H 虂 虂 doble prima en proporci贸n 1:5 se obtienen este tipo de objetos que tambi茅n fueron observados en las muestras de la vacuna, v茅ase v铆deo 1. (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). El resto de im谩genes de la investigaci贸n de Zhao y su equipo pueden consultarse en el documento de informaci贸n de apoyo de su art铆culo cient铆fico 鈥Modulating Self-Assembly of DNA Crystals with Rationally Designed Agents鈥 o bien en el siguiente enlace http://corona2inspect.net/wp- content/uploads/2022/02/Zhao-J.-2018-suplemento-10.1002_anie.201809757.pdf. El trabajo de Zhao. La tensegridad del ADN La formaci贸n de cristales de ADN es importante para el desarrollo de nanotecnolog铆as compatibles con el cuerpo humano, pero tambi茅n para permitir procesos de autoensamblaje precisos con los que configurar dispositivos m谩s complejos. De hecho 鈥el ADN es una mol茅cula poderosa para el autoensamblaje programado鈥 En la 煤ltima d茅cada, se han desarrollado cristales de ADN 3D dise帽ados racionalmente, que pueden servir como andamios para la carga de enzimas y la determinaci贸n de la estructura, como dispositivos de filtraci贸n y como sistemas de dispositivos controlables (Hao, Y.; Kristiansen, M.; Sha, R.; Birktoft, J.J.; Hernandez, C.; Mao, C.; Seeman, N.C. 2017)鈥 En estos cristales, las interacciones entre motivos (hibridaciones de extremo pegajoso) est谩n dise帽adas racionalmente yse pueden programar/modificar f谩cilmente en funci贸n del emparejamiento de bases Watson-Crick鈥 Debido a la capacidad de programaci贸n del ADN, estos cristales de ADN dise帽ados proporcionan un excelente sistema modelo para estudiar cuestiones fundamentales en la cristalizaci贸n biomacromolecular鈥 (Zhao, J.; Zhao, Y.; Li, Z.; Wang, Y.; Sha, R.; Seeman, N.C.; Mao, C. 2018). Esto convierte al ADN en el material id贸neo para ser administrado en una soluci贸n acuosa, como la de la vacuna. Seg煤n Zhao y su equipo, la creaci贸n de cristales de ADN depende de la cantidad de n煤cleos de cristalizaci贸n, estas son las mol茅culas de ADN con una estructura denominada 鈥tri谩ngulo de tensegridad de ADN鈥 y el factor tiempo. Seg煤n refieren en su estudio 鈥el crecimiento de los cristales depende cr铆ticamente de la cin茅tica de cristalizaci贸n. En general, pocos n煤cleos conducen a pocos (y grandes) cristales; una tasa de crecimiento lenta conduce a una alta calidad del cristal. Con el cristal de tri谩ngulo de tensegridad de ADN dise帽ado como sistema modelo, hemos planteado la hip贸tesis de que podr铆amos hacer crecer cristales grandes agregando un agente que interfiere con la nucleaci贸n y el crecimiento del cristal鈥. El tri谩ngulo de tensegridad de ADN, parece ser un elemento importante para la conformaci贸n de estructuras cristalinas, configurando una compleja red de ADN, de acuerdo a patrones geom茅tricos predeterminados, v茅ase figura 19. El concepto de 鈥Tensegridad鈥 se refiere al principio estructural que permite la uni贸n de objetos en una red tensionada, lo que es aplicable a las cadenas del ADN, que dan origen a estos cristales. Dicho de otra forma, el equilibrio del cristal, depende de la tensi贸n que se ejerce entre las partes de la cadena de ADN que est谩n en contacto, lo cual es especialmente cierto en los extremos de las hebras del genoma en su uni贸n con el resto de mol茅culas de ADN.

Fig.19. Estructura y codificaci贸n gen茅tica de los tri谩ngulos de ADN o tensegridad ADN (谩cido desoxirribonucleico)donde se observan las hebras que conforman la estructura triangular. Obs茅rvese c贸mo varios de estos tri谩ngulos pueden unirse en los enlaces de sus extremos, conformando estructuras m谩s complejas, de acuerdo a un patr贸n que puede ser predeterminado. Finalmente se configuran los cristales observados en la literatura, que resultan id茅nticos a los analizados en las muestras de la vacuna. Adicionalmente, se explica que el mecanismo de uni贸n entre tri谩ngulos de tensegridad de ADN, o bien, otras estructuras de ADN, son los extremos de las hebras del genoma y sus nucle贸tidos, lo que permite el crecimiento del cristal, su orientaci贸n, dimensionalidad y limitaci贸n de ensamblaje. Esto es explicado de la siguiente forma 鈥El motivo de ADN b谩sico es un tri谩ngulo de tensegridad con simetr铆a rotacional triple. Hay un par de extremos adhesivos complementarios a lo largo de cada borde del tri谩ngulo, por lo que los motivos triangulares pueden asociarse entre s铆 en tres direcciones independientes mediante una asociaci贸n id茅ntica de extremos adhesivos para formar cristales 3D. Para este sistema, hemos dise帽ado una hebra de horquilla (H) de 12 nucle贸tidos (nt) de largo. Contiene un extremo cohesivo de 2 nt de largo, que es id茅ntico a los tres extremos cohesivos y complementario a los otros tres del tri谩ngulo del ADN. La cadena H puede unirse transitoriamente a la superficie de los cristales triangulares en crecimiento y los motivos triangulares, y evitar que los cristales crezcan m谩s y evitar que los motivos triangulares se asocien entre s铆鈥. Esto demostrar铆a el control en la producci贸n de los cristales, as铆 como el uso de hebras H (de horquilla) en la vacuna Pfizer, al obtener resultados id茅nticos, tal como se presenta en las im谩genes de la figura 2, 20 y v铆deo 1. En la figura 20 se pueden observar otras formas de cristales de ADN, de acuerdo a las hebras H, que act煤an como agentes moduladores. En comparaci贸n con las im谩genes de microscop铆a 贸ptica de las muestras de la vacuna Pfizer, se demuestra nuevamente una gran similitud. V茅anse tambi茅n la figura 18. Fig.20. A la izquierda se observa el Tri谩ngulo de tensegridad de ADN con distintas terminaciones o hebras H que permiten el desarrollo de distintos tipos de cristales, con un crecimiento controlado 2D o bien 3D. A la derecha se observan las im谩genes de la vacuna Pfizer obtenidas por el doctor Campra, en las que se corrobora el crecimiento de cristales an谩logos conforme al patr贸n de ADN sint茅tico con terminaciones en H, H 虂 prima y H 虂 虂 doble prima. Nanotecnolog铆a basada en ADN y grafeno Si se considera que existe una tecnolog铆a de autoensamblaje basada en ADN, que forma cristales id茅nticos a los observados en las muestras de la vacuna Pfizer, se podr铆a considerar, de igual modo, que existan tecnolog铆as de ADN para el autoensamblaje de circuitos. Esto es lo que se desvela al estudiar el trabajo de (Scalise, D.; Schulman, R. 2019). Esto es posible gracias a que las hebras del ADN sint茅tico, que emplean unas secuencias muy concretas, que 鈥pueden detectar informaci贸n en su entorno y controlar el ensamblaje, desensamblaje y la reconfiguraci贸n del material. Estas secuencias podr铆an servir como entradas y salidas para circuitos inform谩ticos de ADN, lo que permitir铆a que los circuitos de ADN act煤en como procesadores de informaci贸n qu铆mica, para programar comportamientos complejos en sistemas qu铆micos y materiales鈥. De hecho, no s贸lo podr铆an procesar informaci贸n qu铆mica, ya que tambi茅n se a帽ade que 鈥Espec铆ficamente, existen interfaces que pueden liberar hebras de ADN en respuesta a se帽ales qu铆micas, longitudes de onda de luz, pH o se帽ales el茅ctricas, as铆 como hebras de ADN que pueden dirigir el autoensamblaje y la reconfiguraci贸n din谩mica de nanoestructuras de ADN, regular ensamblajes de part铆culas, controlar la encapsulaci贸n y manipular materiales, incluidos cristales de ADN, hidrogeles y ves铆culas. Estas interfaces tienen el potencial de permitir que los circuitos qu铆micos ejerzan un control algor铆tmico sobre los materiales sensibles, lo que en 煤ltima instancia puede conducir al desarrollo de materiales que crecen, sanan e interact煤an din谩micamente con sus entornos鈥. Estas afirmaciones de Scalise y Schulman son muy esclarecedoras, puesto que confirma que con las estructuras de ADN sint茅tico se pueden crear circuitos, tomar como se帽ales la longitud de onda de luz, desarrollar dispositivos optolectr贸nicos y operar con se帽ales el茅ctricas. Adicionalmente hace una clara alusi贸n a los cristales de ADN, los hidrogeles y ves铆culas que pueden ser manipuladas para desarrollar un autoensamblaje controlado, e inclusive su autoreparaci贸n. Sin embargo, los circuitos de ADN no s贸lo ser铆an capaces de trabajar con se帽ales el茅ctricas. Es en este punto, donde el grafeno entra en escena, puesto que est谩 demostrado que se sintetiza en los apt谩meros de las hebras del ADN, otorg谩ndolas capacidades superconductoras y de recepci贸n de se帽ales electromagn茅ticas, dada la capacidad para absorber la radiaci贸n y por tanto, las microondas. Esto es afirmado por (Wang, L.; Zhu, J.; Han, L.; Jin, L.; Zhu, C.; Wang, E.; Dong, S. 2012) que desarroll贸 un m茅todo para sintetizar 贸xido de grafeno GO en los apt谩meros del ADN para crear puertas l贸gicas y multiplexaci贸n en el contexto del desarrollo de circuiter铆a de ADN. Esto queda reflejado en el siguiente p谩rrafo textual 鈥se construy贸 un sistema GO/apt谩mero para crear operaciones l贸gicas multiplexadas y permitir la detecci贸n de objetivos multiplexados. El apt谩mero de uni贸n de trifosfato de adenosina (ABA) marcado con 6-carboxifluoresce铆na (FAM) y el apt谩mero de uni贸n de trombina (TBA) marcado con FAM se adsorbieron primero en 贸xido de grafeno (GO) para formar un complejo GO/apt谩mero, lo que llev贸 a la extinci贸n de la fluorescencia de FAM. Demostramos que la interacci贸n 煤nica GO/apt谩mero y el reconocimiento espec铆fico del objetivo del apt谩mero en el sistema objetivo/GO/apt谩mero eran programables y pod铆an utilizarse para regular la fluorescencia de FAM a trav茅s de Puertas l贸gicas OR e INHIBIT鈥. Al configurar los apt谩meros con 贸xido de grafeno, aumenta la conductividad el茅ctrica de la trama de ADN objetivo, y permite que act煤en como transistores de campo, reduciendo el consumo de energ铆a, necesaria para hacer funcionar la red de nanocomunicaciones intracorporal. Fig.21. 脫xido de grafeno en los apt谩meros del ADN para crear puertas l贸gicas con propiedades superconductoras y electromagn茅ticas mejoradas. En el experimento se confirma que puede ser sintetizado de forma sencilla y mejorar las capacidades de reconocimiento de se帽ales, permitiendo su aplicaci贸n como receptores biomim茅ticos y su aplicaci贸n en el desarrollo de circuitos de computaci贸n nanotecnol贸gica. (Wang, L.; Zhu, J.; Han, L.; Jin, L.; Zhu, C.; Wang, E.; Dong, S. 2012) Retomando el trabajo de (Scalise, D.; Schulman, R. 2019), se confirma en repetidas ocasiones que el desarrollo de circuitos de ADN permite realizar las mismas operaciones que los circuitos de transistores electr贸nicos, refiri茅ndose expl铆citamente a esta cuesti贸n de la siguiente forma 鈥Los circuitos de ADN son un medio particularmente prometedor para la computaci贸n dentro de los sistemas qu铆micos. Se componen principalmente de oligonucle贸tidos de ADN (es decir, cadenas cortas de ADN), pero tambi茅n pueden contener enzimas como la ADN polimerasa o exonucleasas (Zhang, D.; Seelig, D. 2011 | Baccouche, A.; Montagne, K.; Padirac, A.; Fujii, T.; Rondelez, Y. 2014 | Willner, I.; Shlyahovsky, B.; Zayats, M.; Willner, B. 2008). Los circuitos de ADN pueden realizar las mismas operaciones fundamentales que los circuitos de transistores electr贸nicos, incluidas la l贸gica booleana y la aritm茅tica (6鈥9), la generaci贸n de oscilaciones y la regulaci贸n del tiempo (10鈥 13) y la ejecuci贸n de algoritmos interactivos鈥. A tenor de estas afirmaciones, ampliamente documentadas en la literatura cient铆fica, no parece haber dudas de que la electr贸nica tradicional, basada en la tecnolog铆a CMOS y el silicio, son perfectamente reproducibles a escala gen茅tica. Por tanto, no hay ninguna raz贸n para dudar de la presencia de dispositivos micro/nano electr贸nicos basados en ADN sint茅tico, al contrario, todos los indicios que se vienen explicando en el transcurso de la investigaci贸n de este blog, apuntan a que las vacunas y en concreto Pfizer, posee nanotecnolog铆a no declarada. De forma muy clara, Scalise y Schulman explican c贸mo funciona el Input y el Output de este tipo de circuitos 鈥Las entradas a los circuitos de ADN son hebras de ADN con secuencias espec铆ficas que pueden transmitir informaci贸n sobre un material o entorno al circuito. Del mismo modo, las salidas de un circuito de ADN son hilos que pueden controlar los estados de los materiales o mol茅culas. Las hebras de entrada/salida de los circuitos de ADN son, por lo tanto, an谩logas a los puertos USB de las computadoras electr贸nicas, es decir, una interfaz est谩ndar que permite que el circuito se comunique con dispositivos perif茅ricos, en este caso, mol茅culas o materiales. El uso de interfaces modulares de entrada/salida es un principio de dise帽o clave que permite que los mismos tipos de circuitos interact煤en con un conjunto diverso de materiales. En principio, un sensor de entrada podr铆a cambiarse por un tipo diferente de sensor para permitir que el mismo circuito reciba y procese informaci贸n sobre un tipo diferente de est铆mulo ambiental. De manera similar, los actuadores de salida podr铆an intercambiarse para permitir que el mismo circuito dirija diferentes respuestas鈥. Esto permite comprender la interoperabilidad de los circuitos de ADN, con puertos de datos bien definidos. El desarrollo de circuitos moleculares de ADN autoensamblados tendr铆a lugar en un medio adecuado, en concreto, mediante el uso de hidrogeles. Este detalle es importante, puesto que se ven铆a barajando la presencia de hidrogeles en las vacunas, tal como se explica en la entrada sobre el espectro Raman 1450, detectado en los viales de la vacuna, conforme al resultado obtenido por el doctor Campra. De hecho, Scalise y Schulman afirman que 鈥Los hidrogeles son materiales compuestos por cadenas polim茅ricas reticuladas en agua. Al incorporar ADN en el hidrogel como enlaces cruzados (Nagahara, S.; Matsuda, T. 1996), se pueden manipular din谩micamente las propiedades materiales del hidrogel agregando cadenas de ADN para alterar, romper o crear enlaces cruzados. Seg煤n (Lin, D.C.; Yurke, B.; Langrana, N.A. 2004) desarrollaron entrecruzamientos de ADN que pod铆an disociarse de forma reversible a帽adiendo una hebra complementaria a una de las hebras de entrecruzamiento. Los hidrogeles con enlaces cruzados de ADN tambi茅n se pueden endurecer o ablandar agregando ADN que cambia la conformaci贸n de los enlaces cruzados entre un estado de doble cadena o una conformaci贸n parcialmente monocatenaria (Lin, D.C.; Yurke, B.; Langrana, N.A. 2005) a trav茅s de reacciones de desplazamiento de cadena de ADN鈥. Esta descripci贸n es compatible con los cristales de ADN, que inicialmente se observan flexibles durante el proceso de autoensamblaje (v茅ase v铆deo 1), pero que endurecen conforme se terminan de construir, mostrando una morfolog铆a consistente o r铆gida. Otro detalle que confirmar铆a que lo observado en las im谩genes de microscop铆a son trazas de coloraciones fluorescentes, que se desarrollar铆an en estructuras tridimensionales, como resultado de la modificaci贸n o alteraci贸n de sus cadenas de ADN o la introducci贸n de oligonucle贸tidos tintados. En palabras de (Scalise, D.; Schulman, R. 2019 | Hao, Y.; Kristiansen, M.; Sha, R.; Birktoft, J.J.; Hernandez, C.; Mao, C.; Seeman, N.C. 2017) se indica que 鈥las reacciones de desplazamiento de cadenas de ADN operan dentro de cristales de ADN tridimensionales, por ejemplo, mediante el uso de cadenas de ADN con diferentes modificaciones fluorescentes para cambiar el color de un cristal鈥. Esta pr谩ctica de coloraci贸n est谩 recogida en varios trabajos, de los que merece la pena destacar el de (Rusling, D.A.; Chandrasekaran, A.R.; Ohayon, Y.P.; Brown, T.; Fox, K.R.; Sha, R.; Seeman, N.C. 2014) en donde se logra una coloraci贸n verde turquesa fluorescente, similar a algunas de las trazas observadas en los cristales de las muestras fotografiadas de la vacuna Pfizer, v茅ase figura 22. Fig.22. Trazas de fluorescencia en algunos de los cristales de ADN observados en las muestras de la vacuna Pfizer. (Campra, P. 2021). Adem谩s, Rusling y su equipo plantean su investigaci贸n completamente en l铆nea con lo ya descrito en esta entrada, afirmando que 鈥El ADN es una mol茅cula muy 煤til para el autoensamblaje programado de objetos a nanoescala 2D y 3D. El dise帽o de estas estructuras aprovecha la hibridaci贸n Watson-Crick y el intercambio de hebras para unir d煤plex lineales en ensamblajes finitos. Las dimensiones de estos complejos se pueden aumentar en m谩s de cinco 贸rdenes de magnitud mediante el autoensamblaje de segmentos cohesivos monocatenarios (extremos cohesivos). Los m茅todos que explotan la direccionabilidad de secuencias de las nanoestructuras de ADN permitir谩n el posicionamiento programable de componentes en el espacio 2D y 3D, ofreciendo aplicaciones como la organizaci贸n de la nanoelectr贸nica, la direcci贸n de cascadas biol贸gicas, y la determinaci贸n de la estructura de mol茅culas posicionadas peri贸dicamente por difracci贸n de rayos X. Con este fin,presentamos un cristal 3D macrosc贸pico basado en el tri谩ngulo de tensegridad rotacionalmente sim茅trico de 3 pliegues, que puede ser funcionalizado por un oligonucle贸tido formador de triplex en cada uno de sus bordes helicoidales (TFO)鈥 En presencia de TFO los cristales eran verdes, demostrando nuevamente la incorporaci贸n exitosa de TFO dentro del cristal鈥. En lo que respecta a la posibilidad de desarrollar circuitos y dispositivos electr贸nicos, existe abundante literatura cient铆fica que demuestra la implicaci贸n directa del ADN autoensamblado para crear sistemas de computaci贸n y nanotecnolog铆a, tambi茅n mediante cristales de ADN. Un ejemplo se puede encontrar en el art铆culo de (Jackson, T.; Fitzgerald, R.; Miller, D.K.; Khisamutdinov, E.F. 2021) que explica literalmente lo siguiente 鈥La integraci贸n de los avances en la nanotecnolog铆a de 谩cidos nucleicos y en las tecnolog铆as de apt谩meros de 谩cidos nucleicos hace posible construir nanopart铆culas novedosas que desempe帽an funciones intermedias entre las computadoras electr贸nicas y los sistemas biol贸gicos. La programaci贸n con mol茅culas biol贸gicas, especialmente con 谩cidos nucleicos (NA), se est谩 volviendo muy atractiva debido a su potencial de funciones que van desde la simple emisi贸n de fluorescencia hasta la sofisticada regulaci贸n g茅nica in vivo. El comportamiento estructural que abarcan sus secuencias se puede predecir y manipular mediante algoritmos de plegado 2D. Los biopol铆meros de 谩cido nucleico resultantes se pueden usar como nano-agentes controlados por l贸gica para aplicaciones biom茅dicas espec铆ficas. Los apt谩meros de ARN fluorog茅nico se pueden dise帽ar para funcionar como un circuito simple dentro de puertas l贸gicas binarias individuales. Esto demuestra el gran potencial de la nanotecnolog铆a de 谩cidos nucleicos y promete desarrollar tecnolog铆as de vanguardia,especialmente si se combina sin茅rgicamente con otros sistemas inform谩ticos y nanorob贸ticos鈥. Y a煤n m谩s importante, las investigaciones cient铆ficas confirman que se podr铆an dise帽ar dispositivos para la 鈥transducci贸n de se帽ales y su procesamiento鈥, lo que coincide con las tareas realizadas por los enrutadores, routers, transductores, controladores, expl铆citamente mencionados en el contexto de la red inal谩mbrica de nanocomunicaciones intracorporal. De hecho, se afirma Jackson y su equipo afirman que 鈥La nanotecnolog铆a de ADN podr铆a proporcionar un enfoque sencillo para dise帽ar modularmente interfaces f谩ciles de usar para E/S de se帽ales en las que todas las tareas de transducci贸n de se帽ales, procesamiento de informaci贸n y generaci贸n de se帽ales se lleven a cabo mediante elementos de circuitos de ADN/ARN. En primer lugar, dado que muchas nanoestructuras de ADN son f谩cilmente internalizadas por las c茅lulas vivas y presentan numerosos sitios de uni贸n, pueden emplearse como veh铆culos de suministro multifuncionales para llevar prote铆nas reguladoras y circuitos inform谩ticos de ADN/ARN a los organismos vivos. Adem谩s, estos complejos pueden guiarse hacia org谩nulos u 贸rganos espec铆ficos con peque帽os ligandos, apt谩meros o se帽ales pept铆dicas precargadas en nanoestructuras de ADN. Dichos sistemas permitir铆an dise帽ar un sistema universalpara llevar instrucciones gen茅ticas a la c茅lula utilizando m贸dulos basados en nanoestructuras de ADN. En segundo lugar, las nanoestructuras din谩micas de ADN que incorporan FNA (脕cidos Nucleicos Funcionales) ofrecen una gran flexibilidad en el dise帽o de transductores de se帽ales debido a la disponibilidad de una amplia gama de FNA identificadas por SELEX (Evoluci贸n Sistem谩tica de Ligandos por Enriquecimiento Exponencial) o extra铆das de genomas naturales. Estos transductores pueden transformar espec铆ficamente una se帽al de entrada en estados binarios digitales (Encendido 1/Apagado 0) a trav茅s de la conmutaci贸n estructural. Las biomol茅culas reguladoras liberadas durante el cambio estructural pueden retransmitirse y reconfigurarse a v铆as o circuitos de se帽ales intracelulares. En tercer lugar, los circuitos de ADN/ARN pueden actuar directamente sobre los 谩cidos nucleicos producidos durante la transducci贸n de se帽ales de entrada para procesar informaci贸n y tomar decisiones l贸gicas. En cuarto lugar, una vez que se han procesado las se帽ales, el ADN/ARN se puede utilizar para generar las se帽ales de salida que se pasan a un observador externo en otras c茅lulas.鈥 Operaciones booleanas y puertas l贸gicas con ADN La abundancia de literatura cient铆fica en torno al dise帽o de aritm茅tica booleana, computaci贸n, puertas l贸gicas con ADN, entre otros, se podr铆a calificar de excepcional. Es muy prolija, v茅anse algunas referencias (George, A.K.; Kunnummal, I.O.; Alazzawi, L.; Singh, H. 2020 | Fan, D.; Wang, J.; Wang, E.; Dong, S. 2020 | Xiong, X.; Xiao, M.; Lai, W.; Li, L.; Fan, C.; Pei, H. 2021 | Zhao, S.; Yu, L.; Yang, S.; Tang, X.; Chang, K.; Chen, M. 2021 | Yao, C.Y.; Lin, H.Y.; Crory, H.S.; de-Silva, A.P. 2020 | Zhou, Z.; Wang, J.; Levine, R.D.; Remacle, F.; Willner, I. 2021 | Katz, E. 2020 | Lv, H.; Li, Q.; Shi, J.; Fan, C.; Wang, F. 2021 | Jiang, C.; Zhang, Y.; Wang, F.; Liu, H. 2021 | Liu, Q.; Yang, K.; Xie, J.; Sun, Y. 2021 | Chen, Z.; Yin, Z.; Cui, J.; Yang, J.; Tang, Z. 2021 | Zhang, J.; Liu, C. 2021 | Wang, Y.; Qian, M.; Hu, W.; Wang, L.; Dong, Y. 2020). En la mayor铆a de las investigaciones se est谩 de acuerdo en que el desplazamiento de cadenas de ADN es la propiedad que permite desarrollar modelos de computaci贸n molecular. De esta forma, los circuitos de conmutaci贸n digital, las puertas l贸gicas, los interruptores de flujo, permiten adaptar la electr贸nica convencional al modelo de computaci贸n digital molecular. Esto es confirmado, por ejemplo, por (Chatterjee, G.; Dalchau, N.; Muscat, R.A.; Phillips, A.; Seelig, G. 2017) en su trabajo 鈥Una arquitectura espacialmente localizada para computaci贸n r谩pida de ADN modular鈥, que fue portada del blog de investigaci贸n de Microsoft en el que se anunci贸 el dise帽o y producci贸n de placas de circuitos computacionales a nanoescala con ADN. Para ello se crean circuitos de conmutaci贸n de ADN, tambi茅n conocidos por sus siglas en ingl茅s DSC, que permiten programar el comportamiento de cadenas de ADN para realizar operaciones de c谩lculo, ra铆ces cuadradas, adiciones, productos鈥 Esto se afirma en el trabajo de (Wang, F.; Lv, H.; Li, Q.; Li, J.; Zhang, X.; Shi, J.; Fan, C. 2020) en donde se puede comprobar c贸mo la activaci贸n y desactivaci贸n de las secuencias gen茅ticas, se emplean para realizar los c谩lculos aritm茅ticos, v茅ase figura 23 y 24. Esto es literalmente extrapolable a la operativa con c贸digo binario y por consiguiente, con el funcionamiento de transistores y circuitos integrados, v茅anse algunos ejemplos (Polonsky, S.; Stolovitzky, G.; Rossnagel, S. 2007 | Ogata, N. 2012 | Gupta, R.K.; Saraf, V. 2009 | Sawlekar, R.; Nikolakopoulos, G. 2021 | Yan, S.; Wong, K.C. 2021 | Bhalla, V.; Bajpai, R.P.; Bharadwaj, L. M. 2003 | Zahid, M.; Kim, B.; Hussain, R.; Amin, R.; Park, S.H. 2013 | Matsuo, N.; Takagi, S.; Yamana, K.; Heya, A.; Takada, T.; Yokoyama, S. 2012 | Lyshevski, MA 2005 | Wang, K. 2018). Fig.23. Implementaci贸n de la computaci贸n digital booleana, con circuitos de ADN. Obs茅rvese c贸mo el proceso de encendido y apagado de la cadena, provoca una l贸gica booleana que se puede aprovechar para realizar c谩lculos aritm茅ticos. (Wang, F.; Lv, H.; Li, Q.; Li, J.; Zhang, X.; Shi, J.; Fan, C. 2020). Fig.24. Implementaci贸n de funciones booleanas con circuitos de ADN sint茅tico. Puede observarse c贸mo los datos binarios de la tabla pueden ser representados en los circuitos de las mol茅culas de ADN. Tambi茅n se realizaron c谩lculos de consumo energ茅tico, muy reducidos. (Wang, F.; Lv, H.; Li, Q.; Li, J.; Zhang, X.; Shi, J.; Fan, C. 2020). El proyecto CORDIS de la DISCORdia A pesar de la iron铆a y licencias que he decidido tomar en el t铆tulo de este apartado, considero que es justo indicar 鈥淒ISCORdia鈥 en un juego de palabras, que permite atestiguar el siguiente proyecto CORDIS con identificador 321772, titulado 鈥Re-enrutamiento l贸gico de redes de comunicaci贸n celular por nanorobot de origami de ADN 鈥 NANO-ENRUTADORES DE ADN (Reenrutamiento l贸gico de redes de comunicaci贸n celular por nanorobot de origami de ADN) = Logical re-routing of cellular communication networks by DNA origami nanorobot 鈥 Final Report Summary 鈥 DNA NANO- ROUTERS (Logical re-routing of cellular communication networks by DNA origami nanorobot)鈥, v茅ase (CORDIS. Comisi贸n Europea. 2019). El t铆tulo es suficientemente expl铆cito como para confirmar que se pueden desarrollar nanorouter basados en ADN origami autoensamblados, que desarrollen computaci贸n l贸gica. Esto confirma losindicios de la presencia de nanoroutersen unared intracorporal para las nanocomunicaciones y nanodispositivos en el cuerpo humano, como se ven铆a explicando en Corona2Inspect. De hecho, en el resumen del proyecto CORDIS se indica de forma literal lo siguiente: 鈥淓l objetivo del proyecto nanorouters ha sido dise帽ar robots a nanoescala, fabricados a partir de mol茅culas de ADN sint茅tico, capaces de redirigir la comunicaci贸n celular entre c茅lulas; y demostrarlos en un modelo cl铆nicamente relevante鈥 El trabajo realizado en el proyecto se centr贸 en el dise帽o de robots de ADN sintetizables a gran escala, hechos 铆ntegramente de ADN (y sin incluir f谩rmacos qu铆micos ni prote铆nas, para mantener la homogeneidad del material y la sencillez de fabricaci贸n); su demostraci贸n en sistemas de tipo celular m煤ltiple in vitro y, finalmente, su demostraci贸n in-vivo, se complet贸 a finales de 2017鈥测 De esta afirmaci贸n en el informe final del proyecto, se infiere que los nanorouters existen para hacer posible el enrutamiento de se帽ales y datos, en el contexto de las redes de comunicaci贸n celular, molecular y por ende en las redes intracorporales de nanocomunicaci贸n, respondiendo a la necesidad de desarrollar y probar la nanotecnolog铆a que posteriormente ser铆a introducida en las vacunas.