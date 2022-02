–

De parte de Lobo Suelto February 21, 2022 36 puntos de vista

de F茅lix Guattari

La autogesti贸n como consigna puede servir para cualquier cosa. De Lapassade a De Gaulle, de la CFDT a los anarquistas. 驴Autogesti贸n de qu茅? Referirse a la autogesti贸n en s铆, independientemente del contexto, es una mistificaci贸n. Se convierte en algo as铆 como un principio moral, el solemne compromiso de que ser谩 en s铆 mismo, por s铆 mismo, que se administrar谩 lo que es de tal o cual grupo o empresa. La eficacia de tal consigna depende sin duda de su efecto de autoseducci贸n. La determinaci贸n en cada situaci贸n del objeto institucional correspondiente es un criterio que deber铆a permitir clarificar el asunto.

La autogesti贸n de la escuela o la universidad est谩 limitada por su dependencia objetiva del estado, por el modo de financiaci贸n, por el compromiso pol铆tico de los usuarios, etc. No puede ser sino una consigna de agitaci贸n transitoria y que en definitiva corre el riesgo de crear bastante confusi贸n si no est谩 articulada en una perspectiva revolucionaria coherente. La autogesti贸n de una f谩brica o de un taller est谩 expuesta tambi茅n a ser dominada por la ideolog铆a reformista psicosociol贸gica, que considera que el dominio 鈥渋nterrelacional鈥 tiene que ser tratado con t茅cnicas de grupo, por ejemplo el training group entre los t茅cnicos, cuadros, patrones (para los obreros, tales t茅cnicas son demasiado 鈥渃aras鈥).

Se 鈥渋mpugna鈥, en lo imaginario, la jerarqu铆a. De hecho, no solamente no se toca nada, sino que se le encuentra un fundamento modernista, se la disfraza con un estilo y una moral rogeriana o con cualquier otra. La aplicaci贸n de la autogesti贸n en una empresa implica el control efectivo de la producci贸n y de los programas: de inversiones, de organizaci贸n del trabajo, de relaciones comerciales, etc. En consecuencia, una comunidad de trabajadores que 鈥渙ptara por una autogesti贸n鈥 en una f谩brica tendr铆a que resolver numerosos problemas con el exterior. Lo que ser铆a perdurable y viable s贸lo si este exterior estuviera tambi茅n organizado como autogesti贸n. Una sucursal de correos aislada no vivir铆a mucho tiempo con la autogesti贸n y, de hecho, el conjunto de los engranajes productivos se interpenetran a la manera de centrales telef贸nicas. Las experiencias de autogesti贸n durante las huelgas, el funcionamiento de sectores productivos de una f谩brica para responder a las necesidades de los huelguistas, la organizaci贸n del aprovisionamiento, de la autodefensa, son experiencias indicativas muy importantes. Demuestran las posibilidades de superar los niveles reivindicativos de las luchas. Indican una v铆a de organizaci贸n de una sociedad revolucionaria durante un per铆odo transitorio. Pero es evidente que no podr铆an aportar respuestas claras y satisfactorias a los tipos de relaciones de producci贸n, a los tipos de estructuras adaptadas a una sociedad que haya expropiado los poderes econ贸micos y pol铆ticos de la burgues铆a en una econom铆a desarrollada.

El control obrero plantea de hecho problemas pol铆ticos fundamentales, puesto que afecta a objetos institucionales que cuestionan la infraestructura econ贸mica. Un aula universitaria autogestionada en una soluci贸n pedag贸gica excelente, sin duda alguna. Una rama industrial directamente controlada por los trabajadores plantea inmediatamente todo un conjunto de problemas econ贸micos, pol铆ticos y sociales a escala nacional e internacional. Si los trabajadores no se hacen cargo de estos problemas de una forma que supere los marcos burocr谩ticos de los partidos y sindicatos actuales, la autogesti贸n econ贸mica pura corre el riesgo de transformarse en un mito y concluir en estancamientos desmovilizadores.

Hablar de autogesti贸n pol铆tica es igualmente una f贸rmula que sirve para todo y que adem谩s es tramposa. La pol铆tica es fundamentalmente ajustamiento de un grupo en relaci贸n a otros grupos en una perspectiva global, explicitada o no. La autogesti贸n tomada como consigna pol铆tica no es un fin en s铆 mismo. El problema consiste en definir, en cada nivel de organizaci贸n, el tipo de relaciones, de formas que deben alentarse, y el tipo de poder a instituir. La consigna de la autogesti贸n puede convertirse en una pantalla si sustituye masivamente las respuestas diferenciadas por los niveles y los sectores diferentes en funci贸n de su complejidad real.

La transformaci贸n del poder del estado, la transformaci贸n de la administraci贸n de una rama industrial, la organizaci贸n de un aula, la impugnaci贸n del sindicalismo burocr谩tico, son cosas totalmente diferentes que tienen que ser consideradas de un modo separado. No ser铆a nada raro que a la consigna de la autogesti贸n, que se revel贸 justa en las luchas de impugnaci贸n de las estructuras burocr谩ticas en el plano universitario, se la apropien los ide贸logos y pol铆ticos reformistas. No hay una 鈥渇ilosof铆a general鈥 de la autogesti贸n que la haga aplicable en todas partes y en toda situaci贸n, en particular en las que se refieren al establecimiento de un doble poder, de la instauraci贸n de un control democr谩tico revolucionario, de una perspectiva de poder obrero, de la aplicaci贸n de sistemas de coordinaci贸n y regulaci贸n entre los diversos sectores de lucha.

Si no se efect煤a a tiempo un esclarecimiento del alcance y los l铆mites de la autogesti贸n, esta 鈥渃onsigna鈥 viciar谩 su contenido con concepciones reformistas y ser谩 rechazada por los trabajadores en provecho tal vez de otras formulaciones de tipo 鈥渃entralista democr谩tico鈥, que r谩pidamente ser谩n tomadas por la dogm谩tica del movimiento comunista.

8 de junio de 1968

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado