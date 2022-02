–

De parte de Indymedia Argentina February 27, 2022 22 puntos de vista

Hemany Molina, Presidenta de la Corporaci贸n Selk鈥檔am Chile: 鈥淧ese a la Convenci贸n Constitucional, logramos realizar la consulta ind铆gena鈥.

Dirigenta Selk鈥檔am, quien organiz贸 la consulta ind铆gena de su pueblo en Porvenir, parte del territorio ancestral de Karukink谩, en Tierra del Fuego, se帽al贸 que 鈥渓a Convenci贸n tiene pueblos y organizaciones privilegiadas que recibieron apoyos y facilidades. No es nuestro caso, pues la sacamos a pulso y con una serie de obst谩culos鈥

Como 鈥渦n triunfo del pueblo selk鈥檔am鈥, calific贸 La miembro de la Comunidad Covadonga Ona y Presidenta de la Corporaci贸n Selk鈥檔am Chile a la realizaci贸n de la consulta ind铆gena del pueblo Selk鈥檔am en Porvenir, Magallanes, proceso enmarcado en el proceso constituyente.

A juicio de la dirigenta 鈥減ara nosotros lo m谩s importante es que realizamos la consulta ind铆gena en nuestro territorio, lo que resulta simb贸lico, pues nuestro pueblo est谩 demostrando que hemos regresado del exilio provocado por el genocidio, las adopciones ilegales y el secuestro que lamentablemente sufri贸 nuestro pueblo鈥.

Sin perjuicio de ello, Molina se帽ala, 鈥渓amento la poca colaboraci贸n y comunicaci贸n con la Convenci贸n Constitucional. Escribimos correos a la Presidenta y a la Vicepresidenta de la Convenci贸n para obtener informaci贸n, a las Presidentas de la Comisi贸n de Plurinacionalidad y Derechos Ind铆genas luego estuvimos a punto de no inscribirnos por la excesiva burocracia del sistema inform谩tico, y al final, nuestro asesor, que es del pueblo quechua, nos pudo inscribir鈥.

鈥淓sta consulta fue totalmente autogestionada. Nosotros pagamos los pasajes y alojamiento de nuestro asesor Ariel Leon Bacian, y los socios que viajaron se pagaron sus pasajes en avi贸n y ferry. El CFT de Magallanes provey贸 el recinto y la Gobernaci贸n de Magallanes el servicio de cafeter铆a鈥, agrego la Presidenta de la Corporaci贸n.

La l铆der selk鈥檔am agrego que 鈥渟upimos que se hab铆a destinado poco m谩s de 1.000 millones de pesos para la consulta ind铆gena, pero nosotros no vimos nada de eso. No queremos pensar que existen regalones de la Convenci贸n, pero parece que se privilegi贸 a las organizaciones que son afines a los esca帽os reservados, y todo aquel que no haya tenido mucho contacto con ellos, es vetado. Sentimos ese veto鈥.

Ariel Leon Bacian, viaj贸 a Porvenir y como asesor de la Comunidad se帽al贸 que 鈥渆ste es un esfuerzo de la Comunidad Selk鈥檔am, varios de ellos ya viven en el territorio y son el brazo territorial de la Comunidad Covadonga Ona. Como todo pueblo originario, est谩n progresivamente regresando a su hogar ancestral, y est谩n en todo su derecho. Por mi parte, asist铆 gratuitamente a este proceso, porque m谩s all谩 de la Convenci贸n, el pueblo selk鈥檔am est谩 en un proceso de fortalecimiento organizacional, una de cuyas aristas en esta consulta, m谩s el proyecto de ley de reconocimiento del pueblo selk鈥檔am que est谩 pr贸ximo a votarse en el Senado. Este proyecto, cuya redacci贸n y tramitaci贸n asesor茅 desde sus inicios, est谩 dando frutos positivos y miramos el futuro con esperanza del resarcimiento de todos los da帽os provocados a este pueblo. Como quechua aymara puedo decir que este pueblo hermano, tan lejano, est谩 vivo, siempre lo estuvo, y que hoy ya nadie puede desmentir eso鈥.

Molina finaliz贸 afirmando que 鈥渆ste es el a帽o de la justicia. El proceso constituyente es parte de la soluci贸n, pero no es el todo, pues el proyecto de ley de nuestro reconocimiento se votar谩 pronto. Pedimos a Chile que respete y reconozca nuestra existencia. Es nuestro derecho y la voz de nuestros ancestros clama por ello鈥.

Galer铆a Im谩genes