Autoorganización o caos: incendios en Grecia

Estamos en el apogeo de un desastre ambiental y social en el que regiones enteras de Grecia est谩n pr谩cticamente desapareciendo, decenas de miles de personas est谩n perdiendo sus hogares, sus perspectivas y su propio pa铆s, convirti茅ndose en verdaderos refugiados internos. Considerando todos los incendios en Ilia en 2007, los de Mati en 2018, hasta hoy tenemos el mismo patr贸n de destrucci贸n, los mismos datos, las mismas causas y las mismas cr铆ticas. Todo est谩 dicho. Lo sabemos todo. Sin embargo, no podemos ignorar que la situaci贸n se encuentra actualmente en su apogeo. No sabemos c贸mo ser谩n los pr贸ximos d铆as, literalmente. No sabemos qu茅 pasar谩 ma帽ana, dentro de quince o dos meses. El desastre que vivimos ahora podr铆a ser el anuncio de lo que vendr谩 despu茅s, en un mes, cuando veamos las cosas mucho peor y lo que est谩 en riesgo es la naturaleza y calidad de nuestras vidas, antes incluso de que est茅n en manos de ciertos. jefes y el estado. Afirmamos esto considerando varios factores: Los fen贸menos meteorol贸gicos extremos continuar谩n y se intensificar谩n: el cambio clim谩tico y el calentamiento global, que son el resultado de la producci贸n capitalista, est谩n ah铆. Tenemos todas las razones para esperar condiciones que har谩n posible nuevamente el holocausto. O inundaciones.

El Estado no puede y no cumplir谩 su parte del contrato con una empresa contratante. En todos los niveles, se niega a organizar mecanismos de prevenci贸n y protecci贸n e incluso no administra la parte t茅cnica del tratado. El estado solo se preocupa por sus propios intereses y lo 煤nico que le importa a su departamento pol铆tico los incendios es el costo en el juego electoral. Su estrategia est谩 completamente dirigida a su propia protecci贸n, no a la base social. No podemos esperar nada menos que m谩s incendios en el futuro.

Al desastre le seguir谩 una comunicaci贸n del partido en la que el Estado entregar谩 algo de dinero a las personas afectadas, prometer谩 m谩s y una vez que el asunto se enfr铆e, se olvidar谩 del tema. Recordemos tambi茅n que gastaron la gran cantidad de dinero recaudada por las v铆ctimas del incendio de Elis en 2007. Tampoco podemos esperar nada del estado en t茅rminos de restaurar las necesidades inmediatas de quienes lo han perdido todo.

A pesar de la gran destrucci贸n del sitio en el momento en que se est谩 escribiendo esto, todav铆a hay varios bosques que no fueron quemados en todo el pa铆s. Lo que le sucedi贸 a Eubea, Ilia y 脕tica todav铆a podr铆a sucederle a toda Grecia a mayor escala en los pr贸ximos a帽os. La situaci贸n ser谩 mucho peor que en la capital en los lugares menos favorecidos.

Ante estos hechos, hacemos un llamado a las bases sociales, seg煤n localidades, en pueblos y ciudades, para que se organicen de inmediato y tomen el poder para extender en lo posible cualquier iniciativa de prevenci贸n de incendios y monitorear las 谩reas forestales en sus regiones. La pol铆tica de 鈥渃orre por la vida鈥 que el Estado ha elegido como estrategia solo tiene como objetivo causar m谩s da帽os y posiblemente m谩s v铆ctimas. Las experiencias con las crisis mostraron que fueron las organizaciones sociales autogestionadas las que salvaron todo lo que se salv贸. Esto necesita proliferar. Las autoridades municipales y pol铆ticas deben ser tomadas de garganta para movilizar los mecanismos que tienen y equipar estructuras, proyectos y patrullas locales autoorganizados, aprovechar las contribuciones voluntarias del exterior para ayudar y exigir coordinaci贸n y orientaci贸n de los bomberos e incluso ayuda de los locales capacitados. y dispuesto a combatir las llamas. La protecci贸n forestal y contra incendios en general debe reconfigurarse radicalmente de acuerdo con las comunidades locales. Es necesario cuidar las 谩reas que se est谩n quemando no solo para regenerar los bosques, sino para expandirlos. Sin embargo, las bases sociales tambi茅n deben movilizarse fuera de las zonas de peligro. Todo debe versar sobre las necesidades inmediatas de los desplazados internos y la lucha pol铆tica para su rehabilitaci贸n lo antes posible. Con estos desastres pasados, tambi茅n hemos visto la solidaridad social manifestarse amplia y espont谩neamente. Tambi茅n vimos la din谩mica de la autoorganizaci贸n y su efectividad. Lo que cambia ahora es que el tipo de crisis que atravesamos hace de estas manifestaciones ocasionales una necesidad permanente. Estamos solos y tenemos, del otro lado, el Estado y el capital ganando mientras convertimos nuestro medio ambiente en cenizas. Necesitamos tomar el control de la situaci贸n o tendremos que acostumbrarnos a niveles de miseria sin precedentes. Necesitamos salvar a la naturaleza ya nosotros mismos de la marea de destrucci贸n del estado y del capital. Federaci贸n Anarquista (Grecia)