De parte de Todo Por Hacer March 7, 2022 53 puntos de vista

En 2015, el gobierno franc茅s de Macron decidi贸 cerrar la frontera con Espa帽a a las personas en movimiento. Al ser un pa铆s firmante del Acuerdo Schengen y, por tanto, al tener la obligaci贸n de respetar sus disposiciones, este cierre no se ha materializado en la restituci贸n total de los controles fronterizos previos a la firma de dicho pacto, sino en el incremento de la presencia policial y militar en la frontera para llevar a cabo controles selectivos racistas tanto en las carreteras como en el transporte p煤blico y, sobre todo, en las estaciones de tren y autobuses. Si en un primer momento esta decisi贸n, evidentemente enmarcada dentro de una estrategia de control migratorio, fue justificada en base a un discurso securitario que incid铆a en el terrorismo, tras la aparici贸n en escena de la pandemia Francia ha encontrado una nueva excusa para mantener dicho despliegue represivo, de hecho, 茅ste se ha asentado en los 19 pasos fronterizos que tiene con los Estados espa帽ol e italiano.

Estos controles no afectan a todas las personas por igual, el tr谩nsito de las personas blancas y europeas por la frontera no se ha visto alterado. Son las personas en movimiento de otras razas y/o nacionalidades quienes sufren las actuaciones policiales y quienes son devueltas cuando intentan cruzar a Francia, una devoluci贸n que podr铆a tambi茅n denominarse 鈥en caliente鈥, al igual que las que tienen lugar en la frontera entre Marruecos y los territorios de Ceuta y Melilla. Porque en estas devoluciones no se respeta ni el derecho a un proceso justo (asistencia letrada, opci贸n de recurrir la decisi贸n, derecho a un int茅rprete, que se informe al consulado, etc.) ni el derecho a solicitar protecci贸n internacional.

El cierre de estas v铆as ha llevado a las personas migrantes a buscar otras alternativas que acaban siendo m谩s peligrosas como son las v铆as del tren, las monta帽as o el cruce a nado del r铆o Bidasoa, frontera natural entre Euskadi y Francia. En el 2021, se han contabilizado 7 muertes en la zona fronteriza Ir煤n-Hendaya, una cifra que puede ser superior. El 22 de mayo, Yaya Karamoko, de 28 a帽os, natural de Costa de Marfil, el 8 de agosto, Abdoulaye Coulibaly, de 18 a帽os, de Guinea Conakry, y, el 20 de noviembre, un hombre de 40 a帽os sin identificar, fallecieron tratando de cruzar a nado el r铆o. Pero, adem谩s, el aumento de la presi贸n policial, los continuos intentos fracasados de alcanzar el objetivo de llegar al destino, las situaciones de precariedad absoluta materializadas en la falta de alimento, techo, etc., las m煤ltiples violencias presentes en el trayecto, etc., tienen un impacto brutal en la salud mental de estas personas en movimiento. El 14 de abril del a帽o pasado, un joven de 21 a帽os apareci贸 ahorcado en una calle de Ir煤n.

Acto de recuerdo en el Bidasoa tras el fallecimiento de Abdulaye Koulibaly

Ante la nueva situaci贸n generada por la decisi贸n del gobierno franc茅s, legitimada por el silencio y colaboraci贸n del Estado espa帽ol, el tejido social y pol铆tico de Euskal Herria no se ha mostrado completamente ajeno a dicha realidad y, en diferentes ciudades y pueblos, han surgido una diversidad de iniciativas de apoyo, acogida y denuncia. Muchas de estos proyectos son fruto de la colaboraci贸n entre diferentes organizaciones y colectivos ya presentes en el territorio, como los gaztetxes, pero otras muchas son resultado de procesos de autoorganizaci贸n entre personas que de forma espont谩nea comenzaron a actuar desde que empezaron a ser visibles las consecuencias del cierre de la frontera.

Puntos de informaci贸n estables y presentes de forma diaria o semanal, donde, por un lado, se informa de sus derechos, de los recursos disponibles, de las v铆as de paso, etc., y, por el otro, se organizan acciones de presi贸n y denuncia como ruedas de prensa, manifestaciones, etc., como el Punto de Informaci贸n para personas migradas de Iru帽a o la mesa informativa de Irungo Harrera Sarea. Casas y espacios de acogida, como los dos edificios en Artea (Bizkaia), uno de ellos destinado a la acogida temporal de personas en tr谩nsito y otro para aquellas que hayan decidido instalarse en el pa铆s, donde participan y colaboran en su gesti贸n diferentes colectivos sociales. Las despensas solidarias y los roperos comunitarios para las personas que se encuentran en la calle o en recursos habitacionales precarios. Son una muestra de las iniciativas surgidas de la organizaci贸n popular.

Imagen de una manifestaci贸n convocada por Irungo Harrera Sarea

Frente a unos Estados con una pol铆tica cada vez m谩s violenta y agresiva contra las personas migradas, y unas organizaciones caritativas que colaboran con ellos mientras se lucran con partidas millonarias, apostamos por las organizaciones de base que nos cuiden a todas, que posibiliten el encuentro de las diferentes realidades y planteen un camino de confrontaci贸n contra dicha necropol铆tica. Lo ocurrido en Glasgow el pasado mayo, donde 200 personas, durante 7 horas, rodearon a los agentes de fronteras de UK que pretend铆an expulsar a dos vecinos solicitantes de asilo, puede ser un ejemplo, de los muchos que hay, de c贸mo se puede desafiar al Estado para defender la libertad y la vida.