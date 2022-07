–

De parte de Kurdistan America Latina July 15, 2022

Frederike Geerdink fue deportada de la regi贸n semiaut贸noma de Bashur (Kurdist谩n iraqu铆). La periodista holandesa escribi贸 ayer en Twitter: 鈥淐asi cruc茅 la frontera hacia el noreste de Siria cuando de repente la atm贸sfera cambi贸. Me subieron a un autom贸vil con la polic铆a y me llevaron al aeropuerto de Erbil, donde estoy ahora. Persona non grata. El brazo de Erdogan est谩 largo鈥.

鈥淓s absolutamente triste que las autoridades de la regi贸n del Kurdist谩n de Irak tengan tanto miedo de una mujer con un bol铆grafo鈥, escribi贸 Geerdink. La comunicadora agreg贸 que esto tambi茅n se aplica a los y las periodistas locales, que son encarcelados con m谩s frecuencia que nunca.

鈥淓stoy tan incre铆blemente orgullosa de que mi pluma sea demasiado afilada para el poder. Pero, 驴saben qu茅, todos los que escriben sobre Kurdist谩n y Turqu铆a? Afilen sus l谩pices, no pueden deportarnos y prohibirnos a todos鈥, tuite贸 la periodista desde el aeropuerto de Erbil (Hewl锚r), capital de Bashur.

Aparentemente, las autoridades del Partido Democr谩tico de Kurdist谩n (PDK, que gobierna la regi贸n) hab铆an exigido que Geerdink comprara un boleto para su deportaci贸n. La periodista se neg贸 y afirm贸 que ella no financiar铆a su propia deportaci贸n bajo ninguna circunstancia. Geerdink finalmente recibi贸 el apoyo del consulado holand茅s.

La periodista vivi贸 en Turqu铆a durante mucho tiempo y en 2014 se convirti贸 en la primera corresponsal extranjera acusada de propaganda terrorista. Los cargos se basaron, entre otras cosas, en la suposici贸n de difundir mensajes favorables al PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n) a trav茅s de Twitter y otras redes digitales, as铆 como fotograf铆as de simpatizantes del PKK.

Geerdink tambi茅n entrevist贸 al co-presidente del Consejo Ejecutivo de KCK, Cemil Bay谋k, en las Zonas de Defensa de Medya (Bashur) y le estrech贸 la mano. Luego se public贸 una foto de esto junto con la entrevista. Pocas semanas antes de la acusaci贸n, la periodista hab铆a sido detenida en un allanamiento por la polic铆a antiterrorista en su casa de Amed (Diyarbak谋r, capital de Bakur) y se la hab铆an llevado para interrogarla. La fiscal铆a exigi贸 hasta cinco a帽os de prisi贸n contra ella.

En abril de 2015, el juicio contra Geerdink lleg贸 a un final sorprendente. El fiscal declar贸 que, a diferencia de su colega que hab铆a preparado la acusaci贸n, no pudo encontrar ning煤n indicio de supuesta 鈥減ropaganda terrorista鈥 en los expedientes. Geerdink fue absuelta y el veredicto finalmente se confirm贸 hace un a帽o.

El caso en su contra tambi茅n desat贸 protestas internacionales, porque era la primera vez que se aplicaba el 鈥減谩rrafo antiterrorista鈥 turco contra una corresponsal extranjera. En septiembre de 2015, Geerdink fue arrestada en Hakkari y expulsada de Turqu铆a. Adem谩s, las autoridades del pa铆s le prohibieron la entrada al territorio. En ese momento, la periodista investigaba la masacre de Roboski, en donde -a fines de 2011- 34 personas murieron en la aldea cerca de Uludere, en el distrito de la provincia de 艦谋rnak, cuando la fuerza a茅rea turca bombarde贸 una caravana de comerciantes fronterizos, en su mayor铆a menores de edad.

Tras su expulsi贸n de Turqu铆a, Geerdink quiso continuar sus estudios sobre la cuesti贸n kurda y pas贸 un a帽o con las guerrillas del PKK para escribir un libro sobre el movimiento de liberaci贸n kurdo desde dentro. El libro de Geerdink, publicado por primera vez en holand茅s, fue editado en ingl茅s el a帽o pasado bajo el t铆tulo 鈥淓ste fuego nunca muere: un a帽o con el PKK鈥.

En junio de 2021, a Geerdink se le neg贸 la entrada a Bashur. Como muchas otras integrantes de la delegaci贸n de paz que dio origen a la iniciativa 鈥淒efender Kurdist谩n鈥, la periodista fue llevada de vuelta al aeropuerto de Hewl锚r.

FUENTE: ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

