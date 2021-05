–

La Administraci贸n Aut贸noma del noreste de Siria (AANES), afiliada a las Fuerzas Democr谩ticas de Siria (FDS) lideradas por los kurdos, ha confirmado que no participar谩 en las elecciones presidenciales sirias.

El gobierno sirio hab铆a solicitado que las elecciones, previstas para el 26 de mayo, se celebraran en las zonas controladas por las FDS en el noreste de Siria.

En una entrevista concedida a Basnews el 20 de abril, Azad Barazi, dirigente del Partido Democr谩tico del Kurdist谩n de Siria, uno de los partidos del Consejo Democr谩tico Sirio, declar贸 que las elecciones presidenciales no se celebrar谩n en las zonas controladas por las FDS. En cambio, pidi贸 un di谩logo entre la administraci贸n aut贸noma y el gobierno sirio.

鈥淣o creo que la administraci贸n aut贸noma del norte y el este de Siria acepte celebrar elecciones en las zonas bajo su control. La relaci贸n entre las dos partes se limita a pocas reuniones y no hay di谩logo. Por el contrario, en la etapa actual, el r茅gimen cerr贸 los cruces entre 茅l y las zonas gestionadas por la administraci贸n aut贸noma鈥, a帽adi贸 Barazi.

Riad Dirar, copresidente del Consejo Democr谩tico Sirio, dijo que el gobierno sirio ha pedido que las elecciones presidenciales se celebren en las zonas controladas por la administraci贸n aut贸noma. El 19 de abril, declar贸 a Basnews que el Consejo 鈥渘o tiene una posici贸n sobre las elecciones presidenciales sirias. Esto puede ser discutido en un momento posterior para tomar las medidas apropiadas. La legitimidad de cualquier elecci贸n depende del apoyo del pueblo a la misma. Sin embargo, el pueblo est谩 ahora dividido. La cuesti贸n constitucional a煤n no se ha resuelto y los di谩logos contin煤an. Las conversaciones del comit茅 constitucional sirio no pueden separarse de las elecciones impuestas al pueblo sirio, que se ven como una perpetuaci贸n de la pol铆tica declarada por el r茅gimen, que no cree en ninguna soluci贸n excepto la suya鈥.

Un miembro del consejo dijo a Al-Monitor bajo condici贸n de anonimato: 鈥淒urante las negociaciones entre el r茅gimen sirio, por un lado, y la administraci贸n aut贸noma y las fuerzas de autodefensa, por otro, que tuvieron lugar en Damasco a principios de febrero, ambas partes intentaron llegar a un entendimiento en relaci贸n con las elecciones. El r茅gimen pidi贸 que se instalaran urnas en las provincias orientales. Aunque estamos de acuerdo con el r茅gimen en puntos esenciales, como la unidad de los territorios sirios y la necesidad de una soluci贸n pol铆tica, a煤n no se ha alcanzado el consenso en medio de la negativa del r茅gimen a reconocer la administraci贸n aut贸noma. No permitiremos que el r茅gimen celebre elecciones en nuestras zonas de control. Nuestra posici贸n sobre las elecciones presidenciales ser谩 la misma que la de las elecciones parlamentarias celebradas por el r茅gimen el a帽o pasado. Entonces, impedimos que el r茅gimen instalara urnas en nuestras zonas de control y rechazamos p煤blicamente estas elecciones鈥.

El miembro del Consejo continu贸 diciendo: 鈥淎unque no permitiremos que se celebren elecciones en nuestras zonas de control ante la negativa de la comunidad local a celebrarlas, quienes deseen participar en las elecciones pueden acudir a los cuarteles de seguridad controlados por el r茅gimen y depositar su voto en esta farsa de elecciones que el r茅gimen est谩 utilizando para evitar los hitos que puedan alcanzarse a trav茅s de las negociaciones de Ginebra, para abortar la soluci贸n pol铆tica y mantenerse al frente. Sin embargo, estas elecciones presidenciales no cambiar谩n nada en la situaci贸n pol铆tica siria. El proceso pol铆tico sigue estancado y el futuro de la v铆a pol铆tica depende de la (pol铆tica hacia) los asuntos sirios de Estados Unidos鈥.

鈥淎lrededor de cinco millones de sirios est谩n distribuidos entre las zonas controladas por la oposici贸n tanto en Idlib como en el norte de Alepo y nuestras zonas de control en el noreste de Siria鈥, a帽adi贸 el miembro del Consejo. 鈥淓l r茅gimen sirio no podr谩 colocar urnas en amplias zonas del pa铆s. Adem谩s, m谩s de 6,5 millones de refugiados est谩n repartidos por 126 pa铆ses del mundo, seg煤n las estad铆sticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y esta cifra va en aumento. La mayor铆a de ellos no participar谩 en las elecciones. Estas elecciones carecen del apoyo del pueblo sirio, que no cree que este proceso vaya a resolver la situaci贸n鈥.

Abdulaziz al-Khalifa, periodista de la Red de Noticias Baladi, dijo a Al-Monitor: 鈥淓l r茅gimen sirio ha estado apretando el lazo a las fuerzas de autodefensa, cerrando los cruces e impidiendo la entrada de alimentos. Esto se suma a los recientes enfrentamientos entre una milicia afiliada al r茅gimen y las Asayish (fuerzas de seguridad), afiliadas a las FDS, y la retirada temporal de Rusia de algunas bases militares en Tal Rifaat. Todos estos movimientos tienen como objetivo principal obligar a las FDS a aceptar la participaci贸n en las elecciones presidenciales y evitar que impidan a los residentes de esas zonas emitir su voto鈥.

Sin embargo, sostuvo que las FDS estaban tratando de eludir estas demandas concediendo al r茅gimen sirio privilegios econ贸micos, como el suministro de petr贸leo.

Khalifa a帽adi贸: 鈥淟as fuerzas de autodefensa coinciden con el r茅gimen sirio en muchos asuntos, como la oposici贸n y Turqu铆a. Las FDS no pretenden derrocar al r茅gimen, sino que buscan imponerse a 茅l y obligarle a reconocer su administraci贸n aut贸noma. Este es el principal punto de conflicto entre ambas partes. Adem谩s, las FDS no aceptar谩n colocar urnas en las zonas que controlan en el noreste de Siria, ya que creen que al hacerlo se apartar铆an de la posici贸n de Estados Unidos de rechazar las elecciones y ayudar铆an al r茅gimen a cumplir su programa鈥.

El periodista continu贸: 鈥淎l pedir a las FDS que participen en las elecciones y coloquen urnas en sus zonas de control, el r茅gimen no pretende reconocer la administraci贸n aut贸noma de las FDS y contradice sus propias declaraciones. El r茅gimen tacha a las FDS de milicia que trabaja para Estados Unidos, cuya injerencia en Siria considera ilegal por no coordinarse con el r茅gimen. Por el contrario, el r茅gimen quiere que las FDS permitan a los residentes de sus zonas trasladarse a las 谩reas de seguridad controladas por el r茅gimen para emitir sus votos鈥.

Khalifa concluy贸: 鈥淓l r茅gimen colocar谩 urnas en los cruces entre las dos zonas y tambi茅n las colocar谩 en los cruces con las zonas controladas por la oposici贸n, para demostrar que sus urnas est谩n instaladas en todas las regiones y que todos quieren participar鈥.

El 18 de abril, la Asamblea Popular de Siria anunci贸 que se abr铆a la inscripci贸n para los candidatos que deseen presentarse a las elecciones presidenciales, previstas para el 26 de mayo en Siria y el 20 de mayo para la di谩spora.

La Asamblea ha recibido notificaciones del Tribunal Constitucional Supremo de que 18 candidatos, entre ellos el presidente Bashar Al Assad, se presentan al m谩ximo cargo de la naci贸n.

Seg煤n el anuncio realizado por la presidenta de la Asamblea Popular, Hammouda Al Sabbagh, el periodo de inscripci贸n especificado por la Constituci贸n siria y la Ley de Elecciones Generales para quienes deseen presentarse como candidatos a la presidencia es de los 10 d铆as que comienzan el 19 de abril y terminan el 28 de abril.FUENTE: Mohammed Hardan / Al-Monitor / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

