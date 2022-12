–

La renuncia del jefe del servicio de Ginecolog├şa en el hospital de Santiago y la amenaza de huelga de los m├ędicos es el m├ís reciente de una serie de conflictos en los seis a├▒os que Elo├şna N├║├▒ez lleva al frente del ├írea sanitaria.

Solo en los ├║ltimos seis meses tres servicios de medicina han quedado descabezados en el hospital de Santiago. El pasado mes de junio dimiti├│ el jefe de Medicina Interna por la falta de personal y por “lo tensionada” que est├í la sanidad p├║blica. A finales del verano fue destituido el responsable de Otorrinolaringolog├şa tras nueve meses de huelga de los profesionales sin que la gerencia diese una soluci├│n. Y esta misma semana ha renunciado a su cargo el jefe de Ginecolog├şa en el Cl├şnico de la capital gallega, Manuel Mac├şa, en medio de un conflicto por la falta de personal en otro centro del ├írea sanitaria que ha llevado a los facultativos compostelanos a redoblar esfuerzos desde hace m├ís de siete a├▒os. El viernes aprobaron en asamblea que, si no media una soluci├│n, ir├ín a la huelga a la vuelta de las fiestas navide├▒as.

El ├írea sanitaria de Santiago y O Barbanza salta peri├│dicamente a los titulares por uno u otro conflicto y el denominador com├║n son las cr├şticas de los representantes del personal a la escasez de la plantilla y a la labor de la gerencia, ocupada desde hace pr├ícticamente seis a├▒os por Elo├şna N├║├▒ez Masid, prima del l├şder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto N├║├▒ez Feij├│o, y ella misma integrante de la c├║pula de los populares gallegos. Antes de su salto a Madrid, cuando en verano de 2021 el partido revalidaba su liderazgo en Galicia, Feij├│o la incluy├│ en la junta directiva. Unos meses despu├ęs, en mayo de este a├▒o, cuando Alfonso Rueda lo relev├│, situ├│ a Elo├şna N├║├▒ez en el comit├ę ejecutivo.

“No es que haya desorganizaci├│n, es que no hay gesti├│n”, critica el presidente de la junta de personal del hospital de Santiago, Xos├ę Manuel Marcote, del sindicato CIG -el mayoritario en la sanidad p├║blica gallega. “Aqu├ş, si no estuviese la direcci├│n, funcionar├şa incluso mejor. Los trabajadores solos se hacen m├ís responsables”, insiste. Adem├ís de los conflictos m├ís recientes, recuerda que en estos seis a├▒os de gerencia de Elo├şna N├║├▒ez hubo otros en la UCI -huelga incluida-, varios cambios al frente de las Urgencias y salidas en Neurocirug├şa, Medicina Preventiva, Radiolog├şa y An├ílisis Cl├şnicos. Los problemas, a├▒ade, no se limitan a la parte de los m├ędicos especialistas; en Atenci├│n Primaria y en enfermer├şa pasa “otro tanto”. “La gesti├│n aqu├ş se basa en cu├ínto ahorras y no, como dicen, en la alta calidad asistencial”, protesta Marcote.

En estas fechas, a los problemas existentes derivados de una “plantilla mermada”, el sindicalista a├▒ade las situaciones que se dan al adjudicar las plazas fijas a quienes les corresponden tras la OPE -oferta p├║blica de empleo- de estabilizaci├│n. En el momento en el que se nombra a los propietarios de los puestos, quienes los ocupaban de forma interina o con otros contratos son cesados autom├íticamente. Lo que sucede es que los que llegan a la plaza en propiedad disponen de un mes para tomar posesi├│n e incorporarse. Esto se ha traducido en huecos sin cubrir a las puertas de la Navidad, periodo habitual de permisos, que la direcci├│n trata de tapar con v├şnculos laborales temporales. Pero no todos los interinos est├ín disponibles: pueden aceptar contratos con mejores condiciones en otras ├íreas sanitarias o fuera de Galicia. Marcote expone el caso de un profesional que sopesaba irse a la privada estos d├şas. El resultado, se├▒ala, es que la plantilla que haya tendr├í que asumir la carga de trabajo aun a costa de tener que ver m├ís pacientes o hacer m├ís guardias.

La gerencia del ├írea sanitaria no se ha pronunciado, a preguntas de este diario, sobre las cr├şticas a la gesti├│n de la direcci├│n actual. S├ş han reaccionado a la dimisi├│n del jefe del servicio de Ginecolog├şa en Santiago y las protestas de los trabajadores: “Se est├ín haciendo importantes esfuerzos para, dentro de las competencias propias, mejorar la situaci├│n y ofrecer alternativas organizativas, as├ş como di├ílogo permanente con los profesionales y mandos intermedios”.

Siete a├▒os de “tiritas” en Ginecolog├şa

La “situaci├│n” a la que aluden las fuentes de la gerencia se deriva de la falta de dotaci├│n de uno de los dos centros hospitalarios con servicio de Ginecolog├şa en el ├írea sanitaria, el Hospital do Barbanza, en Ribeira -el otro es el Hospital Cl├şnico de Santiago. Tania M├ęndez-Benegassi, de la Confederaci├│n Estatal de Sindicatos M├ędicos (CESM) en Galicia, es una de las facultativas del servicio en la capital gallega. Explica que hace siete a├▒os en O Barbanza pidieron ayuda para cubrir guardias porque no ten├şan suficientes profesionales. “Nosotros, de buena fe y de manera temporal, decidimos echar una mano. Han pasado siete a├▒os y seguimos echando una mano”, resume.

Explica que en este mes, el equipo de Santiago hizo 15 guardias en el hospital comarcal que est├í ubicado en Ribeira. Esto, recalca, obliga al personal a posponer d├şas libres. La gerencia conoce lo que ocurre pero “no le pone una soluci├│n efectiva”, que pasa por “contratos estables en el servicio de O Barbanza” que pongan fin a la necesidad que que lo refuercen profesionales de Santiago. “Por vestir a un santo se desviste otro, porque luego en Santiago tenemos que asumir algunas consultas porque el ginec├│logo [que hizo guardias en el otro hospital] tiene derecho a descansar”, relata.

Autoritarismo y amenazas

M├ęndez-Benegassi a├▒ade otro problema, que son “los modos” de la gerencia. “Te llaman de una hora para otra, amenazando con despidos… No son formas”, se├▒ala. Las cr├şticas al “autoritarismo” del equipo que dirige Elo├şna N├║├▒ez tambi├ęn se repiten entre los representantes de la plantilla: “Esta gerencia funciona as├ş: ordeno y mando”. La sindicalista destaca que la situaci├│n ha desembocado en la dimisi├│n del jefe de Ginecolog├şa en Santiago, Manuel Mac├şa, a pesar de contar con el apoyo de los trabajadores por ser “un profesional muy preparado y con mucho prestigio”. “Es algo que el servicio no va a tolerar”, dice M├ęndez-Benegassi.

Expone que en la asamblea del viernes particip├│ el 90% de la plantilla y todos, salvo una persona que vot├│ en blanco, se posicionaron a favor de ir a la huelga si el problema no se resuelve antes de que acabe el periodo navide├▒o. Quieren dar cierto margen de tiempo a la gerencia por “lo complicado” de las fechas y para lanzar el mensaje de que no desean el conflicto “puro y duro”. Tras la votaci├│n, a├▒ade, hubo una reuni├│n con responsables de la direcci├│n en la que apreciaron “receptividad”, pero no se plantearon alternativas. La v├şa de salida pasa por dotar el servicio de O Barbanza con personal suficiente, zanja.

La r├ęplica de la direcci├│n del ├írea sanitaria es que atiende a 450.000 personas de 45 ayuntamientos y que para los trabajadores las necesidades asistenciales de los pacientes son “una prioridad” a la que hay que dar respuesta. La gerencia se limita a agradecer “muy especialmente” el “mayor esfuerzo que implica a los profesionales atender dichas necesidades” en un momento en el que hay “carencia de facultativos en determinadas especialidades”.

En el comunicado con el que el CESM fij├│ su posici├│n sobre el conflicto de Ginecolog├şa en Santiago, se├▒al├│ directamente a Elo├şna N├║├▒ez. Desde su llegada a la gerencia “varios han sido los jefes de servicios y cargos intermedios que han abandonado sus puestos por la presi├│n insoportable a la que eran sometidos”. La organizaci├│n sindical recuerda que no se puede obligar a hacer guardias o amenazar a los profesionales y acusa a los responsables administrativos de cargar sobre las espaldas de los ginec├│logos “el resultado de su mala gesti├│n”. Hacen falta, dice, siete facultativos con contratos estables en O Barbanza para que funcione bien el servicio. “Una nula planificaci├│n y una ineficacia manifiesta de la gerencia no puede menoscabar la asistencia de las pacientes”, agrega.

La responsabilidad de contagiarse de COVID

Adem├ís, de los conflictos en varios servicios, las declaraciones de la gerente del ├írea sanitaria han encendido los ├ínimos de los sanitarios en alguna ocasi├│n. En junio de 2020, todav├şa con medidas duras contra la pandemia de COVID-19, Elo├şna N├║├▒ez provoc├│ el enfado en el gremio al asegurar, en una entrevista con el peri├│dico La Voz de Galicia, que la enfermedad se hab├şa extendido entre ellos “no por el trabajo del hospital”, sino por profesionales “que hab├şan estado en alguna jornada, congreso o reuni├│n fuera de Galicia”.

La gerente ha tenido tambi├ęn un papel central en la persecuci├│n a una doctora y sindicalista del CHUS que es habitualmente cr├ştica con su gesti├│n. A principios de este a├▒o se conoci├│ que el Sergas hab├şa abierto un expediente a la doctora F├ítima Nercellas, a la que acusa de haber sacado, a finales de 2019, a dos pacientes del pasillo de urgencias en el que esperaban para ponerlos en observaci├│n. En el documento para iniciar la investigaci├│n, Elo├şna N├║├▒ez describ├şa a la m├ędica como “una portavoz diaria y permanente de todo lo que acontece en el servicio de urgencias” y consideraba que no pod├şa “erigirse en una especie de portavoz autorizada sobre el tema cuando lo que aconseja una m├şnima prudencia y profesionalidad es guardar el mutismo m├ís absoluto”.

El goteo de conflictos en el ├írea sanitaria de Santiago y Barbanza ha provocado que el PSdeG haya pedido al conselleiro de Sanidade, Julio Garc├şa Comesa├▒a, que destituya a la gerente. El caso de Ginecolog├şa, dice el diputado Julio Torrado, es “la gota que colma el vaso” en una “situaci├│n insostenible”. El “caos organizativo” tiene como “denominador com├║n la dificultad de la gerencia de llegar a acuerdos con el personal”, asegura el portavoz socialista en materia de sanidad.

