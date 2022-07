–

Introducci贸n.

驴Por qu茅 nos interesa la autorizaci贸n? La cuesti贸n es, como dec铆a el texto de No茅 Jitrik,[2] que la autorizaci贸n es un pasaporte para andar por la vida, y no podemos andar sin ese pasaporte. De alguna manera, para hacer cosas entre otres (y siempre estamos entre otres), tenemos que validar lo que hacemos, validar lo que decimos. 驴De d贸nde puede surgir esa validaci贸n, esa habilitaci贸n? De la autoridad, pues la autoridad no solo conmina al subalterno a hacer ciertas cosas, sino que tambi茅n lo reconoce, lo legitima; la autoridad no solamente manda sino que tambi茅n, dice Revaultd鈥橝llonnes, crea un espacio para la convivencia. Entonces la validaci贸n la podemos tomar como un problema de qu茅 legitima la autoridad, qu茅 aprueba la autoridad, o podemos tomarla como un problema para la convivencia, y esto es lo que nos interesa: el vivir juntes, el lazo, y no el mando. 驴C贸mo validamos lo que hacemos en el vivir juntes y c贸mo la colectividad valida sus necesidades ante sus integrantes?

El tema que tratamos hoy es la autorizaci贸n ignorante. Ve铆amos ayer que, dado el agotamiento de la autoridad cl谩sica, nos encontramos con que no sabemos cu谩les son las formas de validaci贸n (validaci贸n del que supuestamente tiene la autoridad y validaci贸n del que supuestamente es un subalterno). Por ejemplo, c贸mo se valida un padre y c贸mo se valida un hije; vieron la frase que nos tra铆a Beatriz Greco de Revault: 鈥渃omenzar es comenzar a continuar, pero continuar es tambi茅n continuar comenzando鈥.[3] Ah铆 el tema era c贸mo autorizar a los reci茅n llegados a emprender cosas nuevas, c贸mo habilitarlos.

En la siguiente diapositiva est谩 resaltado en amarillo lo que m谩s nos interesa en esta idea de autorizaci贸n ignorante: La validaci贸n en el vivir juntes, la validaci贸n del vivir juntes. La cuesti贸n no es solamente c贸mo validar a los nuevos o reci茅n llegados, sino c贸mo validar a les pares, a les iguales por parte de les iguales.

En esta diapositiva esquematizo el problema de la validaci贸n de lo que autoriza. Ya no me refiero al subalterno validado por el reconocimiento de su autoridad sino a la fuente de validaci贸n de esta autoridad. En condiciones contempor谩neas, la validaci贸n se presenta como un problema, en su dimensi贸n de validaci贸n de la autoridad y en su dimensi贸n de validaci贸n en la convivencia: esto 煤ltimo es lo que m谩s nos interesa. Y esta validaci贸n o bien puede ser por una trascendencia, y ac谩 ubicamos a Arendt y a Revault, o bien puede ser por una no-trascendencia, y ac谩 ubicamos a Lewkowicz, a Ranci猫re, a Barylko, entre otros. Si es una trascendencia, esa trascendencia tiene que ser un valor dado, un valor moral, un saber que viene a priori, que viene dado y viene desde las generaciones anteriores. En Roma validaba la fundaci贸n de Roma. En el cristianismo validaba la resurrecci贸n de Cristo. Los modernos validaban invocando el progreso indefinido y la resoluci贸n de todos los problemas sociales y humanos en el futuro. Pero en todos los casos hab铆a un saber a priori de qu茅 validaba. Ahora bien, esto 鈥搗alidar por un saber previo, por una trascendencia鈥 es dif铆cil en tiempos en que los saberes de las generaciones anteriores est谩n todo el tiempo siendo destituidos, relativizados, convertidos muchas veces en inoperantes, en obsoletos. Si la validaci贸n es por una no-trascendencia, es decir, por algo que est谩 en la inmanencia, ac谩 ya tenemos que ver las pr谩cticas, los actos, los gestos 茅ticos; y tambi茅n los vestigios de autoridades cl谩sicas. Pero c贸mo se van a combinar estas cosas, a priori no se sabe; y esto es el asunto en la inmanencia. Por supuesto que ac谩, en esta forma no-trascendente de validaci贸n, no estamos en lo que ve铆amos ayer en el orden sin autoridad:[4] la gesti贸n de la convivencia sin autoridad, quiz谩s con autoritarismo, pero sin autoridad leg铆tima. Lo que ve铆amos en el orden sin autoridad era que la autoridad se presenta m谩s como anhelo que como realidad. En todo caso, lo que quiero plantear es la disyuntiva pol铆tica que se nos presenta en lo que hace a la forma de encarar el problema de la validaci贸n de la autoridad:

En la reuni贸n anterior vimos la respuesta polic铆aca o dominadora al problema del vivir juntes en condiciones de crisis de autoridad: el orden sin autoridad. En la reuni贸n de hoy veremos la respuesta 茅tico-pol铆tica o emancipadora: la autorizaci贸n ignorante o la terceridad inmanente. Y nos encontraremos con que en este camino la fuente de validaci贸n de la autoridad y los validados por esa fuente coinciden, de manera que la autoridad no sojuzga sino que habilita, al validar, la expansi贸n de la potencia.

Me voy a meter hoy en formas no trascendentes de validaci贸n de/en la convivencia. Tenemos a Lewkowicz, a Barylko y a Ranci猫re: Lewkowicz con la idea de compartir un problema en el texto 鈥溍塼ica de la transmisi贸n y transmisi贸n de la 茅tica鈥, pero tambi茅n en la idea de una existencia por nosotros; Barylko con la idea de aplicar la genialidad al arte del vivir y el mirarnos mutuamente, el dialogar; Ranci猫re con la verificaci贸n ignorante de la igualdad de las inteligencias. Por supuesto, podr铆amos encontrar otras maneras, pero yo les traigo estas que acabo de mencionar.

La autoridad cl谩sica ten铆a un rasgo fundamental que era el siguiente: sab铆a. As铆 como estaba ligada a una fuente trascendente, sab铆a qu茅 era necesario para la vida; esto si hablamos de educaci贸n es claro, pero tambi茅n si hablamos de pol铆tica: los que estaban en el gobierno sab铆an qu茅 era necesario para hacer valer el contrato social. En este sentido representaban, y ac谩 hay otra crisis que es la crisis de representaci贸n. Entonces se les hace muy dif铆cil a las supuestas autoridades ser reconocidas cuando no saben qu茅 es necesario para la vida o para respetar el contrato social, qu茅 es necesario para la convivencia.

Florencia: -驴Un ejemplo de aquellos que antes sab铆an que era necesario y ahora no?

-Ve铆amos cuando le铆amos los manuales escolares del siglo XX, en ese texto de Paola Gallo, los adultos, fueran padres o maestros, sab铆an qu茅 necesitaban los ni帽os para entrar al mundo adulto; en el caso de la pol铆tica las autoridades sab铆an qu茅 hab铆a que respetar, sab铆an interpretar la voluntad general, sab铆an hacer valer la constituci贸n, etc. Hoy en cambio parece que cada d铆a hay que inventar de nuevo la legitimidad. Como dijo una vez Horacio Gonz谩lez, hay que legitimarse cada d铆a, y cada d铆a vale un a帽o, con lo cual quer铆a decir que la legitimidad estaba tambaleante.

Jorgelina: -Pensaba inclusive Pablo que nuestro sistema democr谩tico es representativo, y si uno dice que cae la representatividad hasta podr铆amos repensar c贸mo ser铆a en la actualidad, si esas personas no nos representar铆an.

鈥Bueno, en El Estado posnacional sugiero que en vez de representar voluntades, de representar la voluntad popular, se gestionan ad hoc los problemas de la gente, hay que resolverlos; el pol铆tico se legitima cada vez que resuelve un problema, y se deslegitima cada vez que no lo resuelve: por ejemplo, cuando los periodistas dicen 鈥渁lguien debi贸 prever鈥, que iban a aumentar los delitos, 鈥溌縞贸mo no pusieron m谩s patrulleros?鈥.

En otra 茅poca (esta es la tesis de Ignacio Lewkowicz) el Estado-naci贸n les daba suelo tanto a las relaciones pol铆ticas como a las relaciones familiares: a las diversas instituciones. Hoy la pandemia se ha convertido creo en algo que es fuente de deslegitimaci贸n constante, porque los gobiernos se ven deslegitimados si no cuidan a la poblaci贸n, y se ven deslegitimados si la cuidan demasiado; y siempre es posible decir que los cuidados son demasiado pocos, y siempre es posible decir que los cuidados son demasiados. Si depende del 谩nimo del periodista o del comentarista en las redes sociales (que puede no ser un periodista, puede ser cualquiera de nosotres), entonces no hay una fuente trascendente de validaci贸n y legitimaci贸n.

Todo esto era para decir que el saber hoy no es capital de las autoridades, no es patrimonio de las autoridades. Seg煤n Koj猫ve,[5] encontramos que hay cuatro tipos puros de autoridad: el padre, el jefe, el amo y el juez. Salvo en el amo, en el resto tenemos una legitimidad que viene por su saber: el padre sabe sobre la tradici贸n, sobre el origen; el juez sabe sobre la justicia; y el jefe sabe sobre el futuro, porque el jefe es el que pone un proyecto. (En el amo no hay un saber; el amo es amo porque ha derrotado al esclavo en batalla y lo ha sometido; pero nos interesan las relaciones de autoridad entre humanes jur铆dicamente libres; es decir, relaciones donde la validez de la autoridad depend铆a de un saber.)

El asunto entonces es c贸mo validamos la convivencia sin tener un saber sobre los modos de vivir y convivir adecuados para nosotres ni una fuente de donde pueda beber su validez ese saber.

Una autoridad ignorante.

Y aqu铆 quiero hablar del maestro ignorante. Ranci猫re encuentra en los archivos obreros de Paris a este maestro, Jacotot, que en las d茅cadas de 1820, 1830, inventa lo que 茅l llamo M茅todo Universal, que es una forma de educar sin que el maestro sepa de antemano lo que el aprendiz tiene que aprender. Jacotot hab铆a participado de la Revoluci贸n Francesa, hab铆a sido diputado, hab铆a sido maestro tambi茅n de soldados, pero en 1815, cuando cae Napole贸n, tiene que exiliarse a los Pa铆ses Bajos. Ah铆 lo recibe el rey y le da un lugar en la universidad de Lovaina para ense帽ar literatura. Eran estudiantes que no hablaban franc茅s mientras que 茅l tampoco hablaba holand茅s. Entonces encuentra que acababa de salir una edici贸n biling眉e de un cl谩sico griego, Tel茅maco. Se lo indica a los estudiantes. Llegados a la mitad del libro, les pide que resuman en franc茅s lo que pudieron leer de Tel茅maco. Para su sorpresa, les alumnes escriben en franc茅s muy bien. Entonces Jacotot se pregunta c贸mo aprendieron sin la necesidad de una explicaci贸n. Y a partir de esta sorpresa, va a desarrollar un m茅todo de ense帽anza donde el maestro ignora la materia que ense帽a y no recurre a la explicaci贸n para ense帽ar. O, m谩s todav铆a, el estudiante puede aprender lo que no sabe el maestro; solo tiene que quererlo.

Jacotot dice 鈥榚l estudiante puede encontrar que la primera palabra es distinta a la segunda; puede comparar lo que sabe, las formas de las letras, con el sonido.鈥[6] El libro comienza diciendo 鈥淐alipso no pod铆a consolarse鈥︹ El estudiante puede comparar el sonido Calipso con las letras 鈥淐alipso鈥 que est谩n en la p谩gina. Despu茅s puede comparar el sonido no con la palabra 鈥渘o鈥 que est谩 en la p谩gina. Puede comparar a su vez el 鈥渘o鈥 con 鈥淐alipso鈥. 鈥De esta manera鈥, dice Jacotot, 鈥榚l estudiante va de lo que sabe a lo que no sabe,鈥 y este recorrido es diferente al recorrido explicador que hace la pedagog铆a tradicional. En la explicaci贸n, el aprendiz va de lo que no sabe 茅l a lo que sabe el maestro, y as铆 el estudiante no tiene que usar su inteligencia. Esto es lo impresionante de Jacotot. El maestro ignorante es un libro hermoso, a los que nos interesa la educaci贸n nos deja viendo las estrellas de alguna manera porque uno se pregunta c贸mo puede aplicar el m茅todo ignorante y hacer que les estudiantes sigan el camino de la inteligencia; en seguida explico qu茅 quiere decir esto. Jacotot dice que, cuando los ni帽os aprenden a hablar, aprenden yendo de lo que saben a lo que no saben, y cuando los genios descubren cosas, tambi茅n van de lo que saben a lo que no saben. De esta manera, lo que todo ser humano puede hacer es comparar lo que encuentra con lo que ya sabe, y en este cotejo de lo que encuentra con lo que ya sabe, descubre lo que no sabe, y, traduci茅ndolo a les dem谩s, lo aprende. El maestro lo que tiene que hacer es asegurar que el estudiante siga en ese camino de ir hacia lo que no sabe y compararlo con lo que ya sabe. Jacotot cuenta que de esta manera tambi茅n unas mujeres aprendieron derecho, aprendieron a litigar. Parece que lo aplic贸 para la m煤sica y la pintura tambi茅n. Pero lo importante a retener, me parece, es que si vamos de lo que sabe el estudiante a lo que sabe el maestro hay desigualdad porque el maestro siempre es el que le dice al estudiante 鈥榶o administro la manera en que utilizas tu inteligencia; ahora acab谩s de entender, pero hay otros contenidos que los he guardado para m谩s adelante.鈥 De esta manera el aprendiz siempre se ve en el supuesto confirmado de que sabe menos que el docente y que no puede aplicar el m茅todo que aplic贸 cuando aprendi贸 a hablar. Une dice 鈥榗uando yo llegue al saber que tiene el maestro voy a ser igual al maestro鈥. Y Jacotot responde que la idea de progreso supone eso, pero siempre hay alguien que sabe m谩s que el maestro, siempre hay un maestro del maestro, o un libro puesto en el lugar de maestro, y esto creo que pasa hoy con la capacitaci贸n continua. Ya lo estar谩n viendo: nunca terminamos el recorrido explicador; siempre hay un contenido m谩s que nos debe ser explicado y que justificar谩 nuestro atontamiento. Porque Jacotot tambi茅n dec铆a que el m茅todo explicador es el m茅todo del atontamiento, pues impide 鈥渜ue una inteligencia se revele a s铆 misma鈥, es decir, la sojuzga.



En la izquierda de la diapositiva vemos el m茅todo que Jacotot llama 鈥渆xplicativo鈥 o 鈥渁tontador鈥. O tambi茅n 鈥渆l viejo m茅todo鈥. Como lo que predomina es la explicaci贸n, siempre el alumno va a saber menos que el maestro. El camino va a ser desde lo que sabe el alumno, a lo que sabe el maestro. Cuando el alumno llegue a donde estaba el primer maestro, se le va a poner un segundo maestro encima nuevamente. El maestro le explica al alumno, entonces el alumno progresa, y al maestro tambi茅n, le explica otro maestro, o le explica un libro; se sigue una escalera del progreso, pero nunca se llega al punto en que se dice que la inteligencia del maestro es igual a la inteligencia del alumno, porque ambos son capaces de ir de lo que saben a lo que no saben. Todos los aprendices quedan en una sujeci贸n intelectual. A la derecha vemos otra forma de ense帽ar, la ense帽anza de Jacotot, que Ranci猫re llama 鈥渆l c铆rculo de la potencia鈥. De lo que se trata, dice Jacotot, es de aprender como aprendieron les ni帽es. Nadie les explic贸 c贸mo hablar el lenguaje que hablan, y sin embargo fueron de lo que sab铆an a lo que no sab铆an. Se trata de aprender una cosa y relacionar todas las dem谩s con la cosa aprendida.

Les leo un poco del libro de Ranci猫re: 鈥El fundador -es decir, Jacotot- entra en escena con Tel茅maco, un libro, una cosa. 鈥楾oma y lee鈥 le dice al pobre.鈥 Los pobres no pod铆an ir a la escuela, Jacotot les ense帽aba a los pobres. 鈥溾楴o s茅 leer鈥 responde el pobre y agrega 鈥樎縞贸mo podr铆a entender lo que est谩 escrito en el libro?鈥. Y Jacotot le dice 鈥榗omo has comprendido todas las cosas hasta ahora, comparando dos hechos. Veamos un hecho que voy a decirte. La primera frase del libro es Calipso no pod铆a consolarse de la marcha de Ulises. Repite: Calipso. Calipso no. Veamos ahora un segundo hecho. Las palabras est谩n escritas ah铆. 驴No reconocer谩s ninguna? La primera palabra que te he dicho es Calipso. 驴No ser谩 tambi茅n la primera palabra sobre la hoja? Obs茅rvala bien. Hasta que est茅s seguro de que puedas reconocerla bien en medio de la multitud de palabras鈥樷.

Ivana: 鈥Una pregunta que me genera es, si no parte de una situaci贸n del alumno como tabula rasa, tomando un poco ideas pedag贸gicas鈥

-No. Parte de una situaci贸n del alumno como que siempre sabe algo. Siempre sabe al menos una cosa. Y siempre es posible relacionar esa cosa conocida con otra desconocida.

Ac谩 igual la idea no es ver diferentes corrientes pedag贸gicas; es ver el planteo de la ense帽anza universal como una forma de hacer con el no-saber. No es la 煤nica. Pero como nosotres estamos en condiciones de no-saber, nos interesa c贸mo un maestro ignorante ense帽aba a otro ignorante. Para ver si de ah铆 podemos inspirarnos y pensar una forma de autorizaci贸n ignorante.

Volviendo, Jacotot cuenta que un cerrajero analfabeto empieza a aprender a leer y a la 鈥淟鈥 la llama 鈥渆scuadra鈥. Se encuentra con la 鈥淟鈥 que no conoce; traduce la 鈥淟鈥 a algo que conoce: la llama 鈥渆scuadra鈥. Y as铆 relaciona lo desconocido con lo conocido. Relaciona una alteridad con una mismidad.

Ac谩 en este esquema hice una convenci贸n. F铆jense que la 鈥渆scuadra鈥, que es lo sabido, est谩 dentro de un h茅xagono. La 鈥淟鈥, que es lo no-sabido, est谩 dentro de un c铆rculo. Luego la 鈥淟鈥 y la 鈥渆scuadra鈥 son ambas conocidas. Ahora ambas, asociadas, est谩n dentro de un hex谩gono (que significa 鈥渁lgo sabido鈥). Ahora el aprendiz ya conoce algo m谩s, y se encontrar谩 con algo nuevo que no conocer谩, que es este nuevo c铆rculo azul m谩s grande (el que est谩 en el centro de la diapositiva). Lo que va a tener que hacer es traducirlo. Contarles al maestro o a otres que no necesariamente sean el maestro, lo que encontr贸. Ranci猫re dice que una comunidad de iguales es una comunidad de gente que traduce a les iguales todo el tiempo lo nuevo que encuentra y relaciona lo desconocido con lo conocido; de esa manera, se alcanza la emancipaci贸n intelectual. Pero se alcanza si seguimos prestando atenci贸n a lo no-sabido. As铆 es que aparece un tercer c铆rculo azul (el que est谩 a la derecha de la diapositiva), un nuevo no-sabido que habr谩 que relacionar con lo ya sabido y traducir a les otres. Este es el 鈥渃铆rculo de la potencia鈥 del que intentaremos no salir y que recomenzar谩 una y otra vez (por eso en la diapositiva dice etc. y por eso el dibujo 鈥渘o entra鈥 en el marco). Este c铆rculo es un camino no sabido de lo sabido a lo no-sabido.

Yo les cuento todo esto pero a la vez he sido un maestro explicador a lo largo de este curso. Al mismo tiempo, tambi茅n quiero decir que hay un punto en que no sabemos, en que yo tampoco s茅 algo: c贸mo se valida el vivir juntos en nuestros tiempos. Y esto de plantear una autorizaci贸n ignorante es para ir hacia lo que no sabemos; lo que no sabemos es c贸mo se puede hacer, solo s茅 que no quiero que sea el m茅todo polic铆aco de la hip贸tesis cibern茅tica, el orden sin autoridad.

驴D贸nde se ve la autoridad del maestro ignorante? Jacotot dice que el maestro tiene que dirigir la voluntad del estudiante. Dirigirla hacia la p谩gina, hacia los sonidos, hacia el cotejo de la p谩gina con los sonidos, hacia, tambi茅n, el relato de ese cotejo a les dem谩s; pero el maestro no tiene que dirigir la inteligencia del aprendiz, tiene que dirigir su voluntad. 鈥楴o te escapes de la exploraci贸n, no te escapes de lo que ignor谩s, no te escapes de comparar lo nuevo que encontr谩s con lo viejo que sab茅s, ni de traducir tus descubrimientos para que lo entiendan los hombres.鈥 As铆, la autoridad est谩 en la voluntad del docente aplicada sobre la voluntad del aprendiz; no est谩 en la inteligencia del docente aplicada sobre la inteligencia del aprendiz. Tiene que haber un objeto que sirva como 鈥cosa鈥, como punto de comparaci贸n y de aprendizaje. (En el caso de Jacotot es el Tel茅maco; creo que en nuestro caso ser铆an las situaciones de la convivencia.) Les leo entonces qu茅 dice Ranci猫re:

鈥淓l libro es la fuga bloqueada. No se sabe qu茅 rumbo tomar谩 el alumno. Pero se sabe de d贸nde no saldr谩, del ejercicio de su libertad. Se sabe tambi茅n que el maestro no tendr谩 derecho a estar por todas partes, solamente en la puerta. El alumno debe verlo todo por s铆 mismo, comparar sin cesar y responder siempre a la triple pregunta: 驴Qu茅 ves? 驴Qu茅 piensas? 驴Qu茅 haces? Y as铆 hasta el infinito.鈥

Se ve: 鈥渆l libro es la fuga bloqueada,鈥 es decir: no dejes que tu voluntad se distraiga de comparar lo que sabes con esa novedad que te encuentras y no sabes.

Entonces hay aqu铆 una distinci贸n, una separaci贸n, entre guiar la voluntad de le alumne (que es guiar su atenci贸n), y guiar su inteligencia. Le maestre ignorante no gu铆a la inteligencia, gu铆a la atenci贸n. La inteligencia encontrar谩 lo que encuentre ella en su singularidad.

Entonces tenemos dos c铆rculos. El c铆rculo de la potencia, y el c铆rculo de la impotencia. El c铆rculo de la impotencia es el del explicador. El c铆rculo de la potencia es este que va de lo sabido a lo no sabido una y otra vez. Mostr谩ndoles a les exploradores que pueden descubrir y entender de la misma manera que los genios, relacionando lo que encuentran y no saben con lo encontrado antes y ya sabido.

Agust铆n: -Pensaba en el lugar particular de la voz en este dispositivo. Jacotot los gu铆a en la traducci贸n de este texto del holand茅s al franc茅s, pero la presencia de la pronunciaci贸n de su voz es un nexo especial que no es la transmisi贸n de un saber pero es una marca importante. Ser铆a dif铆cil pensar esa construcci贸n si no estuviese el sonido, la voz del docente.

-Me hac茅s acordar a algo que dijo una vez Alejandra Grego, una colega de ustedes, en una de las charlas que organiza el Dpto. de Familia y Pareja de ApdeBA. Hablaban de los adolescentes de hoy y dijo m谩s o menos 鈥榪uiz谩s nosotros no sepamos, quiz谩s los adolescentes no ven en nosotros el saber necesario para la vida contempor谩nea, pero necesitan nuestra mirada.鈥 Hay algo de la voz, de la presencia, que hace que un cuerpo explore lo que tiene que explorar. Esto de la autorizaci贸n ignorante o inmanente no es sin nadie, es con otres, es convivencia.

Quiero leerles un p谩rrafo del apartado de Ranci猫re que se llama 鈥淟a comunidad de los iguales鈥 del libro El maestro ignorante:

鈥淪e puede so帽ar as铆 una sociedad de emancipados que ser铆a una sociedad de artistas. Tal sociedad rechazar铆a la divisi贸n entre los que saben y los que no saben, entre los que poseen y los que no poseen la propiedad de la inteligencia. Dicha sociedad s贸lo conocer铆a esp铆ritus activos: hombres que hacen, que hablan de lo que hacen y que transforman as铆 todas sus obras en modos de significar la humanidad que existe tanto en ellos como en todos. Tales hombres sabr铆an que nadie nace con m谩s inteligencia que su vecino, que la superioridad que alguien declara es solamente el resultado de una aplicaci贸n en el manejo de las palabras tan encarnizada como la de cualquier otro en manejar sus herramientas; que la inferioridad de alguien es consecuencia de circunstancias que no le obligaron a seguir buscando.鈥

Entonces la dominaci贸n est谩 en que no te obliguen a buscar, en que te digan 鈥榲os seguilo al maestro, 茅l sabe qu茅 necesita tu inteligencia, 茅l sabe por d贸nde llevar tu inteligencia.鈥 La libertad, en cambio, est谩 en 鈥榯u inteligencia puede guiarse por s铆 misma; no aflojes en la aplicaci贸n de tu inteligencia a lo que ignoras.鈥 Pero aqu铆 quiero introducir una nota de 茅poca: hoy hay una forma mucho m谩s sutil de evitar que apliquemos nuestras inteligencias a lo que ignoramos. Ya no es decirnos que sigamos al maestro, sino que hagamos lo que se nos antoje, que no sigamos ninguna disciplina de b煤squeda. Si, como vimos m谩s arriba, la libertad es la fuga bloqueada, hoy la dominaci贸n es la fuga permitida.

Un desaf铆o grande el que nos plantea Ranci猫re, y a la vez hermoso. Y a la vez liberador o emancipador, porque nos dice que todos somos genios o que todos podemos hacer como hicieron los grandes genios de la historia del conocimiento; ellos fueron de lo que sab铆an a lo que no sab铆an, como lo hacen por su parte todos los ni帽os al aprender a hablar.

Pero hay una cuesti贸n que debemos plantear. Jacotot ten铆a autoridad en un sentido: pod铆a decirle a le estudiante 鈥減restale atenci贸n al libro鈥. O 鈥減restale atenci贸n al viol铆n鈥. Jacotot ten铆a autoridad para mantenerles en la b煤squeda. Hoy no tenemos como maestres o como padres esa autoridad para decirles 鈥渜uedate sentadite frente al libro鈥, 鈥渘o te distraigas, no te disperses鈥. Entonces hoy les maestres deben construir la autoridad en el v铆nculo, construyendo el v铆nculo (que tampoco est谩 desde el vamos). Ya no ignoramos solamente lo que se ense帽a sino que ignoramos lo que autoriza a ense帽ar; por eso hablo de autorizaci贸n ignorante y no de autoridad ignorante. No se trata de que les docentes de hoy ense帽en lo que no saben sino de que se autoricen de donde, a priori, no saben. No es ignorancia, por parte de un maestre, de uno u otro contenido, sino ignorancia de eso que lo hace maestre. Luego veremos c贸mo se las rebusc贸 un maestro de m煤sica contempor谩neo para hacerse maestro de m煤sica de sus alumnes.

Alteridad en tiempos de incertidumbre.

Quiero ahora hablar de 鈥淟a 茅tica de la transmisi贸n y la transmisi贸n de la 茅tica鈥 de Ignacio Lewkowicz.[7] Es un texto que no sali贸 publicado en ninguno de los libros de 茅l y a m铆 me parece maravilloso. Tiene muchos puntos de contacto con la idea del maestro ignorante pero a su vez habla de una situaci贸n asim茅trica, de c贸mo transmitir la 茅tica de adultos a ni帽os en tiempos en que los adultos no tienen (ni los padres ni los docentes) el saber sobre la vida y sobre el mundo en el que van a vivir.

Es un texto donde mete varios conceptos, varias distinciones; yo voy a trazar una diagonal, porque si no se har铆a muy largo desarrollar del todo su argumento. 脡l dice que en nosotres, un nosotres de su generaci贸n, quienes en ese momento (1999) eran padres y maestres, hay una incertidumbre. Incertidumbre sobre qu茅 saber legarles a les nueves, qu茅 saber legarles a nuestres hijes. (Ese saber aparece como un saber moral, saber de valores.) Qu茅 valores son los que les van a servir a nuestres hijes en el mundo en donde se van a desempe帽ar, donde van a vivir. Es esa la incertidumbre: no sabemos en qu茅 mundo van a vivir nuestres hijes. Pero nosotres vamos a estar con elles tambi茅n en ese mundo; tampoco les adultes sabemos en qu茅 mundo vamos a vivir. Todo esto configura una incertidumbre y tambi茅n configura una 茅tica, la 茅tica de compartir un problema.

Ignacio dice 鈥楴o sabemos en qu茅 mundo van a vivir nuestros hijos en el 2050, entonces, 驴qu茅 les podemos ense帽ar? No les podemos ense帽ar una moral, no les podemos ense帽ar un conjunto de saberes previos sobre c贸mo casarse, c贸mo hacer amistad, c贸mo comportarse con los compa帽eros, c贸mo llevar un duelo鈥 El saber moral no lo tenemos. Y lo que tenemos cuando no sabemos son problemas, y ah铆 se abre la dimensi贸n 茅tica. Cuando cae la moral se abre la dimensi贸n 茅tica.鈥 La dimensi贸n 茅tica es la que inventa respuestas o preguntas para los problemas, no la que sabe. Inventa y experimenta. Esa invenci贸n no es un antojo caprichoso de uno, es algo que ocurre dialogando entre alteridades (la alteridad principal que trata Ignacio en este texto es la que hay entre generaciones); y esa experimentaci贸n no es sin responsabilidad sino una b煤squeda sometida a un deseo que 鈥榓ltera los t茅rminos del problema una y mil veces鈥.

Sonia: -Es interesante la diferencia que hace entre clases de edad y generaci贸n, cuando se constituye en generaci贸n en tanto genera una tradici贸n. Tiene que inventarse.

-Lo que 茅l dice sobre las generaciones es que cada una se constituye como tal no por ser m谩s joven que la anterior, no solamente por una cuesti贸n de edad, sino porque se rebela contra la tradici贸n que le lega la generaci贸n anterior. En los debates, en las discusiones, en la diferencia, la nueva generaci贸n se constituye como tal, y si no se constituye, simplemente es una clase de edad m谩s joven que se limita a administrar el saber previo. El problema es cuando no hay un saber previo contra el cual rebelarse, y dice en ese momento, a帽o 1999, y creo que en ese sentido no cambi贸 mucho, hoy no hay una tradici贸n contra la cual rebelarse. Pero a la vez, los viejos tampoco ya sabemos y estamos 鈥榙e vuelta鈥 en la vida como en otros tiempos. Entonces tambi茅n para nosotros se abre la dimensi贸n esta, tanto para los nuevos como para los viejos:

鈥淓n nuestras circunstancias la diferencia generacional tiene una dimensi贸n exquisita que es la de los problemas compartidos. En otra circunstancia se podr铆a pensar bajo la din谩mica del legado y la herencia. Yo les dejo legado y que ellos se rebusquen para hacer la operaci贸n de herencia.鈥

(Aclaro: hacer la operaci贸n de herencia ser铆a hacer la operaci贸n de recepci贸n cuestionamiento y apropiaci贸n.)

鈥淧ero el que deja el legado es alguien que se ha jubilado, que est谩 retirado, es alguien que ya no est谩 existiendo; el que deja el legado es alguien que ya est谩 jugado, pero yo dec铆a que en nuestras circunstancias es tan incierto que hasta es imposible darse por jugado.鈥 La incertidumbre afecta a las clases de edad nuevas tanto como a las clases de edad viejas. 鈥淢i impresi贸n es que nuestra circunstancia tiene el valor de poner en juego el patrimonio tradicional, el patrimonio del pensamiento, el patrimonio del saber moral, en diversas circunstancias en las que atravesamos problemas compartidos. Cuando atravesamos problemas compartidos resulta imperiosa la dimensi贸n del di谩logo, por eso quisiera distinguir el di谩logo de la ideolog铆a del consenso: la segunda evita plantear el problema. Si yo digo 鈥榲olv茅 a las doce鈥, 茅l dice 鈥榲uelvo a las cuatro鈥 y entonces negociamos a las dos, ah铆 no le damos entidad de problema al problema, sino que hemos entrado en una negociaci贸n de tira y afloje, en la cual no hemos visto qu茅 es lo que est谩 en juego y en qu茅 problematiza el hecho de que yo diga 鈥榲olv茅 a las doce鈥 y el hecho de que 茅l me haya dicho 鈥榲uelvo a las cuatro鈥.鈥

Es decir, no buscamos soluciones intermedias o consenso, buscamos poner en di谩logo dos alteridades; lo otro del otro interpela algo en m铆, y algo de m铆 interpela lo otro del otro. La 茅tica me dice que esas dos otredades dialoguen, inventen, busquen respuestas, experimenten sus respuestas, aprendan de nuevo de esa experimentaci贸n. Entonces lo que se transmite es este acto de dialogar; en este sentido es muy parecido a lo que propone Barylko: no se transmite entonces tanto el contenido; se transmite en acto la pr谩ctica 茅tica de pensar la alteridad con la alteridad.

Alejandra: -Pero ya para llegar a un consenso negociado hubo un momento donde compartir un espacio con dos alteridades. Se trata de eso consensuar, 驴o no?



-Puede ser. El tema es no empezar asumiendo que el di谩logo debe terminar en consenso; el asunto ser铆a no empezar por negar la alteridad (y la ideolog铆a del consenso suele negarla, pues asume que dos posiciones diferentes son conmensurables). Les leo c贸mo lo dice 茅l:

鈥淭enemos un problema. 驴C贸mo se sale de ah铆? Naturalmente nadie podr谩 dar ninguna respuesta sobre esto. Solamente vamos a indicar que ah铆 tenemos una escena de di谩logo real. Tenemos una escena de di谩logo real cuando es imposible dar satisfacci贸n a la demanda de otro, cuando no hay saber capaz de cubrir eso y por lo tanto ah铆 se me hace imperioso pensar con otro, alterar los t茅rminos del problema, cambiar los puntos de vista, decidir qu茅 hacer una y mil veces. Pero siempre bajo la condici贸n de no negarlo como otro. Cuando yo invito a otro a pensar conmigo en este problema que el otro me causa, estoy operando en una dimensi贸n 茅tica de transmisi贸n directa. No estoy enunciando en abstracto 鈥榗uando no sepas qu茅 hacer deb茅s pensar鈥, sino que estoy practicando de hecho la materialidad m谩s efectiva, m谩s contundente, del pensar ante un problema compartido. Y solo puedo abrirme a la dimensi贸n 茅tica cuando decido en acto compartir el problema.鈥

No s茅 si queda claro鈥 la idea es que no pongamos consenso y negociaci贸n cuando hay un no-saber. Cuando hay un no-saber, hay la posibilidad de transmitir, no un valor moral, sino una pr谩ctica 茅tica. La pr谩ctica 茅tica es la pr谩ctica de compartir el problema entre alteridades, la pr谩ctica del di谩logo radical. Y necesitamos practicar mucho esto del compartir el problema, porque la incertidumbre de no saber c贸mo va a ser el futuro lleg贸 para quedarse.

Hay ah铆 otra idea que 茅l toma de Levinas que es que a veces darle satisfacci贸n al otre es una manera de negarle. Tiqqun dice que podemos cancelar la singularidad del otre mat谩ndole o cubiri茅ndole bajo una monta帽a de regalos.[8]

Emmanuel L茅vinas plantea que las figuras del otro son la viuda, el hu茅rfano, el extranjero.

鈥溌縋or qu茅 la viuda, el hu茅rfano, el extranjero, son otro para uno? Seg煤n L茅vinas, porque me demandan algo que yo no puedo satisfacer sin negarlos como otros. Uno quisiera ofrecerle a la viuda un marido, pero la negar铆a como viuda. Uno estar铆a encantado de ofrecerle una patria al extranjero, pero lo negar铆a como extranjero. Lo mismo ocurre con el hu茅rfano, si le ofrezco un padre, entonces lo niego como un hu茅rfano. Es decir lo dejo abolido como otro. 驴Qu茅 tengo que hacer cuando se me presenta alguien que me pide algo que no puedo satisfacer, pero que no puedo porque es imposible? Ah铆 el otro me plantea un problema. Ah铆 el otro es realmente otro. No lo puedo subsumir bajo ninguna de mis categor铆as. No puedo incluirlo como parte de mi totalidad. Pero tenemos un problema. Y ah铆 tenemos la escena del di谩logo real. Tenemos una escena de di谩logo real cuando es imposible dar satisfacci贸n a la demanda del otro.鈥

Entonces se plantea esta 茅tica de trabajar con le otre, pero no tratar lo que le otre me plantea como una demanda a satisfacer (ni a negar: no tratarlo como una demanda sino como una pregunta-problema).

Florencia: 鈥Pero por otro lado, una 茅poca en que, adem谩s de ausencia de verdades absolutas, poco vende tambi茅n esto de la reflexi贸n y el repensar, hay poco espacio para eso. Siempre me acuerdo de una paciente que lleg贸 muy mal por una crisis, y que le hab铆a surgido en un duelo, una separaci贸n, que decide empezar terapia, y conflictuarse y problematizarse, interrogarse cosas que no se hab铆a planteado nunca, y ella me dec铆a que una amiga le dijo 鈥渜u茅 tanto drama te hac茅s, ponete lolas, y abrite un Facebook.鈥 Por suerte no le hizo caso a la amiga. Est谩 esa cosa de obturar, de problematizarse poco. Cuesta instalar los planteos como los que propone Lewkowicz.

-Claro, no son los predominantes. Los caminos de expansi贸n de potencia no son autom谩ticos. Los automatismos nos llevan por caminos de administraci贸n de lo dado o de gesti贸n de lo conocido.

Jorgelina:-Ese verbo tan de moda. Gestionar. Tengo que gestionar mis emociones.

-Somos gerentes de nuestras vidas.

Paula: -Me qued茅 pensando a partir de ese comentario que una analista le hizo a la pareja esa, en relaci贸n a mi rol como instructora de residentes y mi v铆nculo con ellos en este tema del aprendizaje y la experiencia de la residencia. Para que la frase 鈥渢ienen un problema鈥 caiga en un lugar que los ponga a trabajar, quien lo dice tiene que tener una legitimaci贸n de autoridad necesaria para que eso suceda, porque pienso que por m谩s que no circule la l贸gica t铆pica cl谩sica del maestro y el alumno donde est谩 el que sabe y el que no sabe y la transmisi贸n es unidireccional, hay algo de ese saber, lo podr铆amos pensar en t茅rminos de la transferencia, que tiene que ser legitimado para que esa frase vaya a caer al lugar de 鈥渘os ponemos a trabajar todos鈥 y no me miren de repente con cara de 鈥渘adie quiere pensar nada con vos.鈥

-Yo tambi茅n creo que tiene que haber alg煤n tipo de legitimaci贸n, o mejor, me gusta m谩s, alg煤n tipo de transferencia. Por eso tambi茅n tra铆a lo que dijo la otra psicoanalista de que les adolescentes necesitan nuestra mirada. Quiz谩s no necesitan nuestros saberes, pero s铆 nuestra mirada. Y ah铆 hay algo de la transferencia que se juega. Pero, 驴c贸mo se establece la transferencia? No lo sabemos y por eso estamos hablando de autorizaci贸n ignorante.

Claudia: -Lo que se juega ah铆 es c贸mo convoc谩s esas voluntades para que indaguen desde ese no saber.

-Totalmente, Jacotot no ten铆a ese problema. En el siglo XIX seguramente ten铆a dado que los estudiantes le hac铆an caso, que si 茅l dec铆a 鈥渜uedate con el libro en frente鈥, les estudiantes hac铆an eso. Nosotrxs tenemos ese problema: c贸mo encontrar o generar la voluntad de ingagar algo.

Agust铆n: -En relaci贸n a esto que hablamos sobre c贸mo producir la autorizaci贸n inmanente y c贸mo producir que se pueda pensar un problema entre varios, la escena que trae Paula, o lo que podr铆a ser una situaci贸n cl铆nica, quer铆a compartir la idea de que puede fallar, que de alguna manera a m铆 me sirve, que puede producirse o no, por ejemplo, esta invitaci贸n a trabajar sobre un problema cl铆nico o trabajar en un proceso de ense帽anza y aprendizaje. Porque si no me parece que a veces es muy fuerte traducir en un imperativo de que tiene que ser. Ac谩 hay una incertidumbre. Vi el documental sobre la docente que trabaja en Villa Lugano, La escuela contra los m谩rgenes, que la tuvo que remar much铆simo, se ve todo ese proceso. Es interesante poder pensar y descansar en que el fracaso tambi茅n es posible, el no encuentro es posible.

-Est谩 bueno que en estos tiempos exitistas, donde loser es un insulto (perdedor), me parece muy importante decir 鈥渓as cosas pueden fallar鈥. Quiz谩 desde el punto de vista de la persona que dice 鈥渘o hagas terapia, operate las lolas y se arregla todo鈥, ah铆 el fracaso no sea una posibilidad. Nosotres, si hablamos de experimentaci贸n, tenemos que hablar de que puede salir bien o que puede salir mal. Y cuando sale mal la cuesti贸n es pensar y ver c贸mo seguir experimentando.

Jorgelina: -Yo quiz谩s ah铆 pondr铆a en suspenso que ac谩 no se pudo producir algo. Algo se produce, quiz谩 no lo esperado.

Eugenia: -La producci贸n ya est谩 dada. Que no se produzca lo esperado no significa que sea fallido. Va en contraposici贸n de la expectativa, pero justamente eso tambi茅n te deja un aprendizaje.

Jorgelina:-Claro porque si algo se sanciona como fallido o fracasado es en comparaci贸n con algo.

Eugenia: -Siempre hay una construcci贸n que avanza. A lo mejor no produce la subjetividad deseada en relaci贸n a esa expectativa, pero no deja de ser un eslab贸n m谩s que algo nos dice en este negativo.

-Solemos tener expectativas, es casi inevitable tenerlas, ideas previas sobre lo que tiene que ocurrir. Pero lo que ocurre suele ser de una alteridad que deberemos pensar, una alteridad respecto de nuestras expectativas. Esto que dec铆s Eugenia es un poco la idea de trama consecuente que est谩 en el texto 鈥溌緾ontactos sin v铆nculo?鈥[9]: seguir tramando a partir de lo encontrado, sacar consecuencias de eso (sacar consecuencias como desplegar potencias de lo encontrado). En este sentido entiendo lo que dec铆s de tomar lo producido como un eslab贸n m谩s.

Mariela: -Quiz谩s estoy delirando pero, relacion谩ndolo con lo que vimos durante toda la maestr铆a, quiz谩s es este inter-juego, este ida y vuelta entre la representaci贸n y la presentaci贸n. Pensaba cu谩l es nuestro lugar en la cl铆nica. Tambi茅n es acompa帽ar al paciente en su atenci贸n y en que pueda tambi茅n sostener algo de ese no-saber. Porque nosotres tampoco lo sabemos, 驴no? Pero quiz谩s es algo de eso, este juego entre lo que se representa y lo que se presenta鈥 c贸mo va y viene.

-Est谩 perfecto. Yo creo que es eso. Lo que se presenta es lo que no s茅. Y lo que tengo representado es lo ya sabido. En este sentido, hay un punto en com煤n entre el texto de Ranci猫re y el de Lewkowicz, y es que ambos proponen algo para hacer cuando lo que se presenta no confirma lo que tenemos representado, cuando no lo confirma porque es algo que no s茅 o alguien al que no me lo s茅. Quiz谩s no sean estrictamente coincidentes en eso que proponen hacer, pero s铆 coinciden en pensar qu茅 se hace con lo no-sabido, una 茅tica dir铆a. Y es la 茅tica de tomar lo no-sabido como punto de partida de una constituci贸n subjetiva. En el caso de Ranci猫re, lo no-sabido es una cosa, mientras que en el caso de Ignacio Lewkowicz lo no-sabido es un otre, pero en ambos el di谩logo con otres es necesario para constituirse, para recorrer ese proceso que es toda constituci贸n subjetiva, proceso que Ranci猫re llama emancipaci贸n intelectual y Lewkowicz llama (en otros textos) subjetivaci贸n.

La existencia por nosotrxs.

Voy a contarles ahora sobre 鈥渓a existencia de nosotros鈥 de que habla Ignacio Lewkowicz.

Le谩moslo (les recuerdo que con 茅l estamos en la primera fluidez, en tiempos de 鈥済alp贸n鈥, en tiempos de desconfiguraci贸n, donde el Tercero se hab铆a corrido de la escena, se hab铆a destituido):

鈥淓n el galp贸n, dos t茅rminos cualesquiera chocan. En el choque, se ven de modo ef铆mero; lo que ven confirma, o ignora, o destituye, pero no constituye nada; o bien verifica de modo especular uno o ambos t茅rminos, o bien los atraviesa sin percibir ninguna rugosidad interrogadora. En el encuentro, en cambio, la mirada de otro me ve de un modo en que nunca hab铆a sido visto. No es una mirada estructural que prescribe un ser, es una mirada ocasional que algo indica. Esas miradas intentan ver qui茅n es o qu茅 es ese que est谩 al lado, en la esquina; ya no es todo choque y galp贸n. En el encuentro, las miradas se descentran, se plantean mutuamente un enigma; se miran sin suponerse; se ven, se conjeturan, se interrogan. Ese viento que nos amonton贸, en un momento nos hizo 鈥搊 nos hicimos鈥 mirarnos y hablarnos. Sic contingit.鈥

Creo que esta expresi贸n latina quiere decir 鈥渁s铆 continge鈥. Como no existe el verbo contingir en castellano, 茅l lo escribi贸 en lat铆n: que es contingente que se produzca subjetividad. Es contingente que haya encuentro y pensamiento. Pero 茅l quiere ver c贸mo en esa contingencia algo se produce sin Tercero. Entonces dice:

鈥淎hora bien, nuestra pregunta decisiva quiere indagar si cada uno de nosotros puede componerse de manera contingente a partir de la mirada contingente de otros, si puede uno pensarse a partir de la mirada y la voz de otros, que dan indicios sobre c贸mo lo est谩n pensando. Eso es pertenecer [鈥

鈥淟a mirada y la voz que nos encuentran nos piensan en un atisbo de configuraci贸n. Con esa configuraci贸n que est谩 escap谩ndose se piensa cada uno. Desde cada punto, cada uno conjetura la figura. En funci贸n de esa figura conjeturada 鈥搃nvisible desde un inconcebible tercer lugar exterior al que llamamos Estado鈥 cada uno insiste en la actividad configurante. Conjetura, configura, percibe la actividad del otro polo, o mejor, sus indicios: los oye, los mira, los piensa; interroga la figura que est谩 dise帽ando. Ajusta, conjetura, habita la actividad de configurarse. No confirmamos nuestra pertenencia a un espacio determinado por unas propiedades en com煤n; ingresamos a un espacio indeterminado para construirlo: estamos en comunidad. Nosotros s贸lo existe en cada uno de nosotros, pero no en cada yo. Pensamos juntos; pero no es necesario que pensemos lo mismo鈥 Incluso, es m谩s cierto que estamos pensando juntos que la inaccesible certeza de que estamos pensando lo mismo. Hay asamblea, pensamos a la vez, pero no al un铆sono.鈥

Aqu铆 tenemos diferentes formas de reconocimiento. Vemos a la izquierda de esta diapositiva lo que se ve en Psicolog铆a de las masas, o tambi茅n en lo que le铆mos de Durkheim, cada uno se reconoc铆a porque un Tercero arriba lo reconoc铆a, y el reconocimiento de los pares no era directo sino a trav茅s de la mediaci贸n del Tercero. A la derecha esquematizo lo que acabo de leer de Ignacio. Hay muchos 鈥渃ada unos鈥, 茅l dice que no son yoes. Cada uno se piensa a trav茅s del indicio que le da el otro, la mirada fugaz, la mirada contingente, la voz del otro. De esa manera, se da un nosotros, un nosotros donde pensamos juntos, y por pensar juntos nos constituimos. No, seg煤n unas propiedades predeterminadas, no seg煤n una identidad o una ideolog铆a. De alguna manera esto es lo que, creo yo, nos contaba Ariel Pennisi,[10] donde en la amistad hay una distancia y una demora, una mirada del otro, pero no una identidad donde los dos pensamos o vemos o sentimos lo mismo.

Sigo con el esquema de la derecha. A su vez diferentes nosotros pueden conectarse 鈥搚, de nuevo: no se conectan a trav茅s de la mediaci贸n de un Tercero, sino que se conectan a trav茅s de indicios que los (nos)otros emiten.

Con la existencia de nosotrxs, vemos una existencia que no es un dato sino un proceso que puede no darse (por eso es una contingencia). Y vemos tambi茅n un reconocimiento plural, que no es el reconocimiento de un Tercero, no es el reconocimiento de una autoridad cl谩sica. Con este reconocimiento, sumado a no cejar en la conjetura del otre, se empieza a atisbar la idea de terceridad inmanente.

Pues en la terceridad inmanente la alteridad que hay en nuestro com煤n (los otrxs en nosotrxs) nos hace hacer con lo que lxs otrxs, como presentaci贸n que no coincide con ninguna representaci贸n previa, me plantean. Y ese hacer 鈥搎ue en la segunda fluidez es recurrente鈥 pone al nosotrxs como fuente de una conjetura de validaci贸n de lo que cada une hace.

Un maestro de m煤sica.

Ahora quiero dejar estas exposiciones te贸ricas para contarles algo que ocurri贸 en un aula, seg煤n lo cuenta una entrevista que le hicieron a un maestro de m煤sica de primaria,[11] que al principio no lograba dar clase, y despu茅s logr贸 que les alumnes participaran activamente de las clases de m煤sica. Pero no lo hizo solo sino junto a la profesora de pl谩stica y a les alumnes. Como ten铆an horas vecinas, unificaron las horas de m煤sica y pl谩stica bajo la forma de taller. Entonces dice 茅l: 鈥淣osotros venimos sosteniendo con Cata que lo central es el v铆nculo que se pueda construir con los chicos, y eso no se hace de un d铆a para el otro. Lo que vos constru铆s en ese lugar lo constru铆s a trav茅s de los v铆nculos. Y es un proceso donde todos construyen, no uno solo. Eso hace que despu茅s todo lo que hagas fluya.鈥

Entonces estamos viendo que no se trata solamente de que se me presenta un libro o un contenido no sabido. Tambi茅n se me presenta une otre, unas personas no sabidas. Se trata, para lograr cierta autoridad y reconocimiento (autoridad como reconocimiento y transferencia), de tomar a le otre como una alteridad con la que tengo que tejer un v铆nculo. Un v铆nculo entre singularidades, es decir, entre alteridades. As铆 el maestro pudo ense帽ar m煤sica de una manera no unidireccional, porque pudo con les pibes armar un ensamble musical.

As铆, m谩s abajo dice: 鈥淰os ten茅s que abrir el espacio para que pase algo, sin esperar mucho, pero s铆 confiando en que algo va a pasar. Al pibe capaz le interesa un poco eso que propones, pero viene y quiere otra cosa, y hay que darle el espacio para que lo diga y lo pruebe, generando as铆 una nueva situaci贸n.鈥 Y luego: 鈥淰os quer茅s que el pibe hable, pero quer茅s que diga lo que vos quer茅s. Eso es t铆pico entre los docentes. Que el pibe haga algo, pero est谩s esperando que haga lo que vos quer茅s que haga. Pon茅s un mont贸n de expectativas, y esas expectativas se vuelven autoritarias. Porque est谩s esperando que el pibe haga, responda, hable y piense como a vos te parece bien que 茅l lo haga, en base a la imagen que vos ten茅s de lo que es hablar. Entonces se vuelve inclusive m谩s peligroso el maestro m谩s buena onda, el que tiene afecto por los chicos, porque sigue siendo igual de autoritario pero es buena onda, entonces el pibe no se rebela. Empieza a pensar que est谩 bien lo que le est谩n diciendo, y en realidad a 茅l le gustar铆a hacer otra cosa.鈥

Bueno, es un desaf铆o, pero el desaf铆o de un docente al que le fue bien abri茅ndose al desaf铆o. Ya no es Jacotot en el siglo XIX sino que es un maestro de m煤sica en el siglo XXI, cuando la autoridad de le docente no est谩 asegurada; por eso me parec铆a importante traerlo.

Estamos en condiciones de hacer un englobamiento parcial:

Maestro explicador, maestro ignorante y autoridad ignorante

maestro explicador (m.e.) gu铆a en el camino del no-saber al saber en la adquisici贸n de contenidos en el uso de la inteligencia comprueba incapacidad, atonta, domina maestro ignorante (m.i.) gu铆a en el camino del saber al no-saber en la aplicaci贸n de la voluntad a la inteligencia en el camino de no-poder a poder comprueba capacidad, emancipa autoridad ignorante (a.i.) aplica su voluntad para hacer el camino de la desautorizaci贸n al v铆nculo autorizador comprueba capacidad vincular (capacidad para el v铆nculo y capacidad del v铆nculo) para construir convivencia / com煤n en el camino de la desligaz贸n a la autorizaci贸n expande potencia, emancipa m.e. se autoriza desautorizando a sus subalternos o alumnos m.i. se autoriza autorizando a sus subalternos o alumnos a.i. se autoriza autoriz谩ndose en la construcci贸n del v铆nculo/ autorizador mutuo con sus subalternos

Maestres y madres.

Quiero contar otros dos casos: Uno es el de las Madres de la esperanza, y otro es el de los maestros de David Moreira, el pibe linchado en Rosario en 2014. Adri谩n G贸mez, vicedirector de la escuela de este pibe, cont贸, en un panel sobre los linchamientos,[12] un procedimiento que inventaron les docentes de esa escuela luego del linchamiento de David. Ese procedimiento hace muchas cosas, pero veamos qu茅 hace con su autoridad.

Cuando asesinan a David Moreira, primero hubo un largo silencio dentro de la instituci贸n. Porque estamos todos ah铆 adentro, casi todos, y no todos y todas pensamos lo mismo. Entonces costaba mucho hablar. Muchos sentimos en el cuerpo, lo sentimos, sentimos esos golpes. And谩bamos ah铆 medio encorvados, hasta sintiendo verg眉enza de seguir vivos cuando David ya no estaba. La condena, la [escenificaci贸n] del linchamiento que andaba rondando en la sociedad y en los medios tambi茅n estaba presente en la escuela. Para salir de ese silencio, para devolverle a David su humanidad, es que empezamos y pensamos esta estrategia de reconstruir la biograf铆a escolar de David.

David Moreira estaba en todas las pantallas y las mentes como un motochorro. Sus ex docentes, dolidxs, necesitaban empezar a hablar. Pero no se trataba de hablar de cualquier cosa, sino de lo que interpelaba: la vida de David. Pero no toda su vida, sino su vida escolar, es decir, su vida en relaci贸n con estes docentes.

Empezamos a hablar t铆midamente, por lo bajo, primero, del alumno David, que era un tratamiento por David distinto al que hab铆a aparecido en los medios de comunicaci贸n. Ya no habl谩bamos del motochorro sino que habl谩bamos de 鈥淒avid que jugaba a la pelota en aquel rinc贸n鈥, 鈥淒avid que hab铆a pintado ese mural junto a sus compa帽eros鈥. Una maestra que jura que David un d铆a venci贸 su timidez y recit贸 para el resto del grado 鈥淧legaria para un ni帽o dormido鈥, [la poes铆a de Spinetta] [鈥 Parece una locura pero no, la maestra jura que David hizo eso. Una maestra cuenta, y lo digo textual, 鈥渉ace poco me encontr茅 con David en la calle; me mir贸 con la misma mirada suya que cuando lo quer铆a hacer participar, y sin responder sonre铆a.鈥 Otras maestras acercaron sus calificaciones, otras acercaron fotos. Ah铆 fuimos armando la biograf铆a, y esto nos permiti贸 salir. No quer铆amos quedarnos con eso, no quer铆amos quedarnos con el repudio, sino que necesit谩bamos salir a la calle, y la primera actividad que hicimos fue que participamos todos los docentes de la escuela (somos 70) de la marcha que se organiz贸 en barrio Azcu茅naga al poco tiempo de que hab铆a sido linchado David. Desandamos los pasos de David, pasamos frente a las ventanas de los linchadores. Un tiempo despu茅s nos animamos y frente a tribunales le铆mos por primera vez esos [flechazos] que ten铆amos de la biograf铆a de David; eso nos permitia empezar a cumplir ese objetivo de completar la historia de este David que la prensa nos contaba fragmentado.

[鈥 Y ah铆 es donde aparece tambi茅n este relato de Lorena, la mam谩 de David, que contrariamente a lo que se puede imaginar, que David era un pibe que hab铆a sido abandonado por la familia, no, la mam谩 era una mam谩 siempre presente. Est谩 en el relato de varias maestras de la escuela: que cuando se abr铆a la puerta de la escuela a las cinco de la tarde para que los pibes y las pibas salgan, ah铆 estaba Lorena esperando a sus hijos.[13]

Ya ustedes escucharon a Adri谩n G贸mez hablar, pero a m铆 me parec铆a muy importante subrayar algo, y es que al hacer la biograf铆a escolar de David, les docentes logran autorizarse a s铆 mismos; pero no solamente autorizarse a hacer una biograf铆a, logran pelear contra la desautorizaci贸n medi谩tica: ustedes vieron que es muy corriente el comentario, sea del periodista o sea de un transe煤nte, 鈥溌÷縟贸nde estaban las madres de esos chicos?!, 隆驴qu茅 pas贸 con los maestros?!鈥 El supuesto de que si un pibe roba hubo una madre ausente. Con la biograf铆a escolar de David, les docentes vuelven a poner en la esfera p煤blica c贸mo estuvieron presentes la madre y les docentes que tuvo David. La escuela estuvo presente. De esa manera logran rebelarse contra la desautorizaci贸n medi谩tica, y se autorizan nuevamente como maestres, y esto es a partir de una invenci贸n: el procedimiento de una biograf铆a escolar, que colectivamente hacen les docentes. 鈥淓sta es la historia del impacto que tuvo el asesinato de David y una salida que buscamos o que imaginamos o que encontramos,鈥 termina Adri谩n G贸mez.

Paula: -Tambi茅n me parece interesante que cuando 茅l hace el relato no lo hace desde un lugar defensivo dando por sentado que no se trat贸 de docentes ausentes, sino que lo abre realmente como una pregunta y se encuentra con la respuesta en la reconstrucci贸n de lo que fue sucediendo, lo sorprende.

-Una investigaci贸n real. Realmente van de lo que saben a lo que no saben, como buenxs aprendices ignorantes.

Logran, de tal manera, autorizarse como maestres de esos pibes, y logran autorizar nuevamente a la madre como madre de ese pibe. Hay tambi茅n ah铆 un vestigio de autoridad, el vestigio del vicerrector, recombinado con pares, les docentes de la escuela, que al hacer la biograf铆a empiezan a autorizarse. Hay una recombinaci贸n entre vestigios de autoridad y paridad. Veamos la siguiente cr贸nica para desplegar eso de una composici贸n entre paridad y vestigios de autoridad.

Les cuento de las Madres de la Esperanza. Me contaba otra psic贸loga que vino al taller de autoridad que trabajaba en un juzgado, con una jueza de menores que cometieron delitos graves, pero como son menores no pueden estar en la c谩rcel. En Provincia de Buenos Aires se llaman 鈥淛uzgado para menores en problemas con la ley penal鈥. La jueza se ocup贸 de buscar lugares de contenci贸n, no c谩rceles, sino escuelas donde est谩n internados, y adem谩s de tener las materias escolares tienen talleres y tareas que pueden ser de cocina, de lavar la ropa, etc.; contaba la psic贸loga que los pibes en esos lugares aprenden a cocinar, o aprenden alg煤n oficio, y que se transforman: cuando son condenados son chicos muy inmaduros y despu茅s de un par de a帽os de estar ah铆, nunca m谩s all谩 de los 18, estos pibes salen m谩s armados subjetivamente. Pero esta jueza vio que no alcanzaba con eso y junt贸 a las madres de esos pibes. Las madres de estos chicos siempre estaban muy sorprendidas de los delitos que hab铆an cometido sus hijos, y dec铆an 鈥榊o no entiendo qu茅 pas贸, si yo siempre le di todos los gustos, nunca le falt贸 nada鈥︹ Entonces empez贸 a reunir a las madres para que compartieran experiencias; y la psic贸loga junto a la jueza empezaban a decirles 鈥楤ueno tal vez el problema con este chico es que le diste todos los gustos, justamente es que nunca le falt贸 nada.鈥 Aclaro que son gente de bajos recursos del partido de Moreno, en el Gran Buenos Aires. Para estas madres, trasladarse de Moreno a La Plata para visitar al hijo en la c谩rcel era todo un esfuerzo, y gracias a juntarse y compartir esas experiencias pudieron empezar a decirles a los hijos 鈥榚s muy dif铆cil para m铆 venir ac谩, me est谩s trayendo problemas鈥. Empezaron a conversar entre ellas de c贸mo criaban a les hermanes de los hijos que estaban en los centros de contenci贸n, y empezaron a decirles algunos noes a les hermanes; empezaron a poder soportar que les dijeran 鈥楢hora sos mala. Por qu茅 le dec铆s a Juancito que te sale plata perder el d铆a de trabajo para visitarlo. No ten茅s que decirle eso. Va a sentir culpa.鈥 Recib铆an y atravesaban diferentes reproches as铆 y lograban plantarse como autoridad ante sus hijes.

En un momento, se ponen ese nombre. As铆, el grupo de las madres se convierte en una fuente de autorizaci贸n y validaci贸n de cada madre ante sus hijes, y ac谩 tenemos una terceridad inmanente, porque las madres empiezan a reunirse a煤n sin la jueza, con la presencia de la psic贸loga pero en una funci贸n de coordinaci贸n (no hab铆a una bajada de l铆nea o una cosa de decir 鈥測o soy la ley鈥 como quiz谩s pudiera haber hecho la jueza) y hac铆an distintas actividades juntas, amasaban pizza, iban todas juntas a los distintos centros de contenci贸n; cada vez que hab铆a una nueva madre la alojaban y la ayudaban a procesar el hecho de que el hijo hab铆a delinquido, le transmit铆an su experiencia: la posibilidad de pararse de otra manera ante les hijes.

En la diapositiva vemos una foto que se sacaron ellas en un centro de contenci贸n con los pibes y con su bandera que dice Madres de la esperanza. Yo quiero, con el esquema de la diapositiva, de alguna manera conceptualizar lo qu茅 pas贸 con estas madres. Tenemos estos hechos: el hijo mata o delinque; la madre no limita y queda desautorizada por lo que el hijo hizo; la jueza pone un l铆mite pero es un l铆mite que no alcanza para reautorizar a la madre; por lo tanto la autoridad de la jueza est谩 en crisis. Pero, a la vez, la jueza es un vestigio de autoridad. Este vestigio de autoridad opera en la terceridad inmanente, no es que no opera (pues logra reunirlas), pero no opera de manera plena como en tiempos cl谩sicos pues no hace m谩quina con la autoridad del Padre (a prop贸sito: se llaman Madres de la esperanza porque los padres, salvo uno que otro, est谩n ausentes de la problem谩tica judicial y de la crianza en general). As铆, en la autorizaci贸n ignorante los vestigios de autoridad son necesarios pero son insuficientes. No se sabe de qu茅 manera van a ser 煤tiles, por eso pongo 煤tiles a posteriori pero in煤tiles a priori. Hay una experimentaci贸n que va mostrando de qu茅 manera puede ser 煤til: la jueza, en tanto vestigio de autoridad, logra que las madres se junten. Pero despu茅s ya son las madres juntas las que logran reautorizarse, entonces la autorizaci贸n ignorante o inmanente es un proceso de composici贸n o de vinculaci贸n. Composici贸n en el sentido de componer un nosotrxs. Un nosotrxs donde no hay un Tercero que ordene todo, que 鈥揷omo la polic铆a de la que habla Ranci猫re鈥 abroche los lugares, las funciones, los nombres y las tareas. Un nosotrxs de donde cada una toma fuerza de autoridad. En otras palabras, un proceso de autorizaci贸n ignorante.

Recapitulaci贸n.

Bien. Vimos en tres textos te贸ricos y tres cr贸nicas de pr谩cticas c贸mo proceder con y en el no saber pues nos movemos en condiciones de no saber sobre la convivencia y la autorizaci贸n. Hagamos una recapitulaci贸n conceptual.

Necesitamos pensar la autorizaci贸n porque necesitamos validar lo que hacemos. Como lo que hacemos lo hacemos ante y entre otrxs, necesitamos sentirnos y estar habilitados a hacerlo. Esta habilitaci贸n organiza la convivencia. Nos interesa m谩s la convivencia que la autorizaci贸n organiza que la obediencia a que la autoridad conmina. Es un abordaje pol铆tico y no polic铆aco del problema de la autoridad. Tradicionalmente esa habilitaci贸n o validaci贸n, esa autorizaci贸n, la daba una autoridad fundada en una fuente trascendente que la habilitaba a su vez. Como hoy vivimos la ruina de las trascendencias, necesitamos pensar formas inmanentes de organizaci贸n de la convivencia. Una forma, polic铆aca, es el orden sin autoridad; otra forma, pol铆tica, es la autorizaci贸n ignorante. En la autorizaci贸n ignorante se da una terceridad inmanente en la que la fuente de autorizaci贸n viene del com煤n de lxs mismxs autorizadxs. Como en las condiciones contempor谩neas no est谩n asegurados los saberes que ten铆an las relaciones de autoridad, tenemos que aprender a hacer con el no-saber. Como en las condiciones contempor谩neas la relaci贸n de autoridad no est谩 dada, las relaciones asim茅tricas (como padre-hijo o maestro-alumno) deben construir el v铆nculo y la transferencia. Como el maestro ignorante, la autorizaci贸n ignorante hace un camino del no-saber al saber. De ignorar qu茅 la autoriza a inventarlo, v铆a vinculaci贸n. Un maestro de m煤sica experiment贸 la vinculaci贸n como condici贸n de un 鈥渆nsamble鈥 (o una convivencia). La vinculaci贸n es entre alteridades. Las alteridades se relacionan mediante una 茅tica del di谩logo radical (pues no s茅 sobre el otrx) y no mediante una ideolog铆a del consenso. Esa pr谩ctica es una transmisi贸n en acto de una 茅tica. La autorizaci贸n ignorante se construye mediante esa pr谩ctica y esa 茅tica (y no mediante la imposici贸n de expectativas de la autoridad al subalterno). Se puede existir por reconocimientos de los pares y no necesariamente por reconocimiento de un tercero exterior y trascendente; es una existencia por nosotrxs. Esta din谩mica de existencia permite pensar que un com煤n puede ser fuente de autorizaci贸n. El procedimiento de la biograf铆a escolar y la experiencia de la Madres de la esperanza nos habilitan a pensar a los pares como fuente de autorizaci贸n (con lo cual la relaci贸n de autoridad no queda forzada a ser una relaci贸n asim茅trica). La 鈥渃omunidad de los iguales鈥 se forma perseverando en la b煤squeda de lo no-sabido y compartiendo lo que se aprende con les dem谩s. Eso compartido autoriza a hacer ante y entre otrxs. Eso com煤n es una terceridad inmanente.[14] Un espacio donde algo que nos es com煤n nos enlaza. Un espacio que, a trav茅s de un proceso de construcci贸n, hace consistir un nosotrxs que se legitima en el espacio. Un espacio que funciona como fuente de autorizaci贸n, de habilitaci贸n, de despliegue de potencias. La autorizaci贸n ignorante parece una 鈥渁uto-autorizaci贸n鈥, pero no lo es: la autorizaci贸n ignorante autoriza por mediaci贸n de un com煤n, de una terceridad inmanente.

Pablo Hupert

www.pablohupert.com.ar

[1] Este texto re煤ne lo expuesto en las clases del 7/8/21 y del 5/3/22 en la Maestria de Familia y Pareja del Instituto Universitario de Salud Mental, materia Autoridad y subjetividad.

[2] 鈥Autorizaci贸n鈥, en P谩gina/12, 8/9/18.

[3] Myriam Revault d鈥 Allonnes, El poder de los comienzos: ensayo sobre la autoridad, Buenos Aires, Amorrortu, 2008, p. 253.

[4] Pablo Hupert, 鈥淥rdenar sin autoridad鈥; en https://lobosuelto.com/ordenar-sin-autoridad-pablo-hupert/.

[5] Alexandre Koj猫ve, La noci贸n de autoridad, Buenos Aires, Nueva Visi贸n, 2005.

[6] Las citas no son textuales; por eso las pongo entre comillas simples. Cuando uso comillas dobles son textuales.

[7] Conferencia en Nueva Congregaci贸n Israelita, Montevideo, 2001, mimeo.

[8] Introducci贸n a la guerra civil, disponible en https://tiqqunim.blogspot.com/.

[9] Pablo Hupert y Franco Ingrassia, 鈥溌緾ontactos sin v铆nculos? Un bosquejo de la vincularidad fluida鈥, en Hern谩n Altobelli, Pablo Farneda y Lila Grandal compiladores (2014), Entreveros y afinidades. Cl铆nica, 茅tica y nuevos dispositivos. Buenos Aires: Editorial Fundaci贸n La Hendija. Disponible en http://www.pablohupert.com.ar/index.php/contactos-sin-vinculo-un-bosquejo-de-la-vincularidad-fluida/.

[10] 鈥淟a amistad. Antropolog铆a existencial鈥, en https://www.youtube.com/watch?v=xA_K443Z4vE.

[11] A. Valle y T. Baruf, 鈥淟as expectativas tienen algo autoritario鈥 en Revista Tr谩fico de Experiencias, en http://t-d-x.com.ar/a/article/las-expectativas-tienen-algo-autoritario/.

[12] http://www.pablohupert.com.ar/index.php/linchamientos-el-309-en-rosario/.

[13] Estos pasajes son una desgrabaci贸n de la sentida exposici贸n de Adri谩n G贸mez, que se puede escuchar en http://www.pablohupert.com.ar/wp-content/uploads/2016/10/3.mp3.

[14] M谩s sobre terceridad inmanente en Ariel Antar Lerner y Pablo Hupert, 鈥淣otas sobre la idea de terceridad inmanente鈥 (disponible en http://www.pablohupert.com.ar/index.php/notas-sobre-la-idea-de-terceridad-inmanente/) y en Pablo Hupert, 鈥淟as Madres de la Esperanza y la autorizaci贸n ignorante鈥 (disponible en http://www.pablohupert.com.ar/index.php/las-madres-de-la-esperanza-y-la-autorizacion-ignorante/).

