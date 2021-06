Nos mutilamos cada d铆a creyendo que hacemos lo correcto. Bajo el pretexto de 鈥渘ada se puede hacer porque lo tienen todo bien atado鈥. Bajo la excusa de 鈥渟on ellos (la sociedad, el poder, el capital, la iglesia o los pol铆ticos) quienes nos maltratan, nos explotan o nos torturan鈥. Bajo la coartada de que estamos en un mundo corrupto, insolidario, individualista donde el 鈥渟谩lvese quien pueda鈥, es el 煤nico camino para sobrevivir en nuestra particular jungla humana de seres ansiosos, ambiciosos, desconfiados y demasiado frecuentemente violentos. Bajo las estrategias psicol贸gicas de exculpaci贸n de nuestra propia responsabilidad. Bajo todas estas evasivas y disculpas, resulta cruelmente perverso y frustrante refugiarse y convencerse de que al final, lo mejor es ser como ellos.

Sin embargo, podemos hacer mucho m谩s de lo que queremos imaginarnos. A pesar de jugarnos nuestra libertad individual y colectiva, valga la redundancia, no lo hacemos porque hemos internalizado la tortura intrapersonal como un mecanismo de canalizaci贸n t贸xica de la claudicaci贸n y renuncia a sublevarnos. A revelarnos primero ante 茅stos pat茅ticos pensamientos y comportamientos internalizados, y segundo, ante quienes nos han infectado los sesos con esas aquiescentes convicciones rancias que nos atormentan.

Podemos no ver la televisi贸n varias horas al d铆a y, m谩s a煤n, no condenar a infantes y mayores a matar su tiempo postrados frente a ella. Podemos dedicar el tiempo a potenciar lo com煤n y defender los derechos de las personas trabajadoras y a las pensiones dignas, y no a mejorar nuestro bienestar material personal, o en el peor de los casos, a acumular dinero para supuestamente asegurarnos una vejez c贸moda, eso s铆, solitaria. Podemos no vivir retratando la realidad desde dentro de las pantallas. Podemos dedicarnos a convivir con el resto, para crecer en la capacidad de sociabilidad. Podemos tantas cosas鈥 Pero nos inhabilitamos con el virus de nuestra auto-tortura que consiste en nadar cada d铆a en el mar del miedo a perder lo que nunca tuvimos y a dejar de ser lo que nunca fuimos.

C茅sar MANZANOS BILBAO. Doctor en Sociolog铆a y Profesor en la Universidad del Pa铆s Vasco