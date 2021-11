–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos November 12, 2021

Mientras transcurría el Enredando las Mañanas de este jueves 11 de noviembre, las fuerzas represivas cordobesas sitiaron el barrio el Mirador del Lago, de Bialet Massé, donde se pretende construir la autovía de Punilla, con el objetivo de facilitar la demarcación de la obra.

Natalia, vecina del barrio, relató desde el lugar: “yo vivo a 20 metros de la esquina de Los Rosales sobre Flores Silvestres, salí a tirar la basura y veo a una vecina que vive a unos metros también y a dos patrulleros, uno de gendarmería y uno de policía, y después empezaron a aparecer mas policías en motos, de civil, hay por lo menos 50 policías, somos 10 vecinas que estamos en la esquina conversando con esta gente que no nos da respuesta, no nos da nombres y no nos muestran ningún papel que avale que se están metiendo en las propiedades privadas y midiendo los terrenos cuando no están los dueños, la gente se está manifestando cuando se meten dentro de una propiedad privada con el dueño diciendo que salgan, actúan con total impunidad, no nos dan los nombre de los oficiales ni el nombre del jefe de ellos, ni para quién trabajan, ninguna información, están ahí parados y no nos dejan pasar por la calle, y agredieron a varias de las chicas, hay una que tiene un hijo y se quiere ir a la casa y no la dejan pasar; estan atropellándonos con una total falta de respeto y con mucha impunidad”.

La vecina informó que los terrenos están dentro de la traza: “ya ha pasado, han pasado por otras cuadras haciendo las mismas cosas y acá los vecinos estamos organizados para por lo menos ponernos un frente y decir que no queremos que nos rompan todo, que no queremos quedarnos sin agua potable” y detalló que “hay una vertiente de agua, por donde va a pasar la autovía, que mucha gente toma de esa agua, porque no tienen plata para comprarse un bidón y quieren romper eso también, no les importa nada mas que el negocio, son unos corruptos, dan asco”.

Al cierre de esta edición las fuerzas represivas seguían en el lugar: “los vecinos que queremos vivir tranquilos solamente”.

