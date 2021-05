L鈥檌mmensa abstenci贸 de la passada farsa electoral auton貌mica, que han tractat d鈥檈ncobrir amb diverses excuses com la suposada por a anar a votar i contagiar-se (cosa gaireb茅 inexistent com s鈥檋a demostrat a les eleccions madrilenyes) respon al rebuig que genera un circ en el que, guanyi qui guanyi, seguirem sense drets i llibertats. Els 600.000 vots que han perdut els partits processistes sotmesos a l鈥橢stat, deixen ben clara la decepci贸 i el cansament davant tantes falses promeses que insulten i menyspreen la vict貌ria de l鈥1 d鈥橭ctubre. A m茅s a m茅s, l鈥檃bisme entre els elevats sous dels parlamentaris (recompensa per actuar de titelles dels grans capitalistes) i el nivell de vida de la majoria de la poblaci贸, cada vegada 茅s m茅s profund. Quan no ofereixen solucions nacionals ni socials, 茅s l貌gic que, gaireb茅 la meitat de l鈥檈lectorat, no legitimi el bucle d鈥檕pressions que volen perpetuar.

A Catalunya hi ha un rebuig massiu al R猫gim que es tradueix en ganes de lluitar d鈥檜na part important del poble, com s鈥檋a demostrat en nombroses dates. Amb la vergonyosa submissi贸 dels partits i la reculada dels l铆ders, aquestes ganes xoquen amb la manca d鈥檕rganitzaci贸 al marge d鈥 ells. Qui s铆 est脿 molt organitzat per esclafar-nos 茅s l鈥橢stat, com tamb茅 ho estan els seus col路laboradors que, en nom de l鈥檌ndependentisme, fan el possible per aturar l鈥檈mbat. Per aix貌, quan parlen d鈥檃quest, tenen la mateixa credibilitat que Unidas Podemos anant de republicans. Aix铆 es desaprofita un gran potencial revolucionari que, qui sap, si conqueriria la independ猫ncia que el ministre del PP Margallo deia que nom茅s seria possible amb una 鈥渋nsurrecci贸鈥, per貌 que segur que seria incontrolable afeblint molt l鈥橢stat i per tant apropant l鈥 objectiu. Hist貌ricament, els imperialistes han deixat de sotmetre els pobles quan el preu que pagaven per fer-ho era superior al de la llibertat. Aix貌 nom茅s es pot aconseguir generant p猫rdues multimilion脿ries a l鈥檕ligarquia que dirigeix el R猫gim. Repeteixo: el potencial hi 茅s.

Catalunya reuneix les condicions objectives per a esdevenir ingovernable. Cal desenvolupar les subjectives mitjan莽ant l鈥檕rganitzaci贸 per fer-ho possible i que la desobedi猫ncia sigui m茅s que una bonica consigna. Per a erosionar el R猫gim i avan莽ar, urgeix fer tot el contrari a sostenir el seu Gobierno regalant estabilitat. Legitimar falses taules de di脿leg amb qui nom茅s ofereix repressi贸, els serveix per a guanyar temps i controlar Catalunya amb humiliant facilitat. Aix貌 els enforteix i ens fa retrocedir. Qu猫 lluny sembla ara l鈥1 d鈥橭ctubre on es va guanyar l鈥橢stat i va quedar provat que podem ser incontrolables! Calmar les coses i ajudar a reprimir com fa el Govern,buscant indults a canvi d鈥檕bedi猫ncia , no t茅 res a veure amb la llibertat. La llibertat requereix no aturar la lluita davant la repressi贸 o els repressors aconsegueixen el que volen.

La veritable llibertat de TOTS els presos pol铆tics no arribar脿 amb claudicacions i sense combativitat. Remarco el TOTS perqu猫 la campanya d鈥橝mnistia impulsada des d鈥櫭抦nium no 茅s per l鈥橝mnistia Total. S鈥檕blida de molts presos de tot l鈥橢stat que porten anys i anys lluitant pel dret a l鈥檃utodeterminaci贸, per les llibertats pol铆tiques i per altres drets, molts d鈥 ells amb molta m茅s coher猫ncia i conseq眉猫ncia que els l铆ders del proc茅s. 脡s injust no reivindicar-los havent lluitat com han lluitat per nosaltres. Si demanem solidaritat pel nostre poble, cal practicar-la amb els que l鈥檋an exercida.

A part d鈥 aix貌, 茅s necessari afavorir la unitat de lluites per afeblir el R猫gim. Gr脿cies a aquesta, el Front Popular del 36, va conquerir l鈥檃mnistia total entre d鈥檃ltres avan莽os realment progressistes. Es parla molt del suport internacional i poc del suport de la resta de l鈥橢stat. S鈥 oblida que compartim enemic i que hi han organitzacions, fora del Congr茅s, que lluiten contra el R猫gim i es solidaritzen amb nosaltres. Ser脿 amb aquestes amb qui podrem combatre i no amb altres Estats.

Pel que respecta al suport internacional, es d贸na una imatge gens seriosa quan no es defensa als carrers la vict貌ria del refer猫ndum i a sobre partits que el van convocar (per la pressi贸 popular) despr茅s ajuden a qui va exercir tanta brutalitat. Per tot l鈥檈smentat anteriorment, per la combinaci贸 de lluita nacional i lluita anticapitalista (que augmentar脿 davant el greu empitjorament de les condicions de vida) crec que, ara mateix, Catalunya reuneix el millor context per avan莽ar en l鈥檈mbat contra l鈥橢stat feixista. Sent conscients d鈥檃ix貌 i de que l鈥檈nfrontament de deb貌 no vindr脿 per part dels qui han demostrat incomptables cops que fugeixen de la confrontaci贸 conseq眉ent (a m茅s a m茅s de no representar-nos com a classe treballadora) necessitem organitzar-nos de forma independent i aprofitar un potencial que, de no fer- ho, corre el risc de refredar-se massa i acabar en la p猫rdua d鈥檜na altra oportunitat hist貌rica.