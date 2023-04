Algo preocupa bastante al p煤blico en general: si la robotizaci贸n se implanta 驴A qu茅 se dedicar谩 el ser humano?

En todo avance industrial se produce un desplazamiento del perfil de los recursos humanos hacia una mayor cualificaci贸n. Esto genera masas de trabajadores que deben ser reubicados y reacomodados constantemente. Con la producci贸n a escala mundial, estos desplazamientos son internacionales y produce los efectos migratorios. El desarrollo de los medios de producci贸n automatizada se rodea de una serie de industrias y servicios auxiliares.

El cl煤ster es un 谩rea de aglomeraci贸n de industrias y que tienden a retener a un m铆nimo de personas para su mantenimiento. En el caso de la robotizaci贸n, ser铆an t茅cnicos cualificados que, por uno u otro motivo, no pueden realizar su trabajo de forma remota. Ante la robotizaci贸n extrema tendente a un 100% automatizado, extensiones infinitas de f谩bricas sin personas.

4 Robotizaci贸n y Tercermundializaci贸n

Meg谩polis se puede considerar que son ciudades de m谩s de decenas millones de habitantes, muchas de las veces conteniendo el 90% de la poblaci贸n del pa铆s. Por sus caracter铆sticas, tienden a concentrar los bienes y servicios de consumo, y por lo tanto son una fuente de trabajo y renta para los trabajadores tercerizados.

Como se puede apreciar en la figura del Banco Mundial “ Employment in Industry “,, conforme este se tecnifica. Por otro lado, el sector industrial se mantiene estable en torno al 20-25% del empleo desde hace varias d茅cadas.

Lo que podemos deducir es que, en cuanto la robotizaci贸n avance, los trabajadores que se movilicen no ser谩n trabajadores del sector primario o industriales, pertenecer谩n al sector servicios. Tendr谩n una cualificaci贸n mucho menor que los previos y no necesitar谩n espec铆ficamente migrar a 谩reas altamente industrializadas, donde no tendr谩n grandes oportunidades de trabajo, sino movimientos globales a las grandes metr贸polis, se emplacen donde se emplacen. Esto augura una despoblaci贸n paulatina del medio rural hasta los niveles experimentados en occidente de un 95% poblaci贸n urbana.