La aventura militar estrat茅gica recupera mercados, disminuye el precio de materias primas y destruye medios de producci贸n y capacidades, ya no rivales, sino enemigas. Su producto final, acabado, despu茅s de una victoria sobre la competencia, es el colonialismo y el extractivismo, junto con estados fallidos .

La forma hist贸rica en que se resuelve la sobreproducci贸n derivada de las incre铆bles fuerzas industriales humanas desatadas, que sobrepasan en varias veces las capacidades de la humanidad para su consumo, y que paralizan, inhiben y bloquean la adquisici贸n de riquezas por parte de las clases propietarias, es la. Pero no una guerra cualquiera (estrat茅gica, l贸gica, proporcionada entre logros e intensidad, de desgaste…), sin o una Guerra costosa

La robotizaci贸n generalizada llevar谩 al constante incremento de las fricciones militares por los territorios, al ser los militares los 煤ltimos garantes del suministro de recursos estrat茅gicos. No solo materias primas como tierras raras o semiconductores, sino tambi茅n productos complejos como microchips. No pueden evitarlo . Cuanto m谩s avance la robotizaci贸n mayores ser谩n estas presiones, as铆 como la lucha por los recursos, que no es m谩s que la lucha por los mercados.