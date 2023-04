–

De la Serie 'Avance de la Robotización y el Nuevo Estado Civilizatorio

L铆mites de la Robotizaci贸n

La robotizaci贸n humana tambi茅n tiene l铆mites:

1 Funcional: Actividades humanas

Con el grado de desarrollo actual no existe este problema, pero si la producci贸n automatizada tiende a alcanzar el 100%, la humana a descender al 0%. Aun as铆, la producci贸n puede seguir increment谩ndose si sirve a alguno de los prop贸sitos de su propietariado , como puede ser la competencia por los recursos.

驴Qu茅 suceder谩 cuando Robots e IAs ocupen todas las actividades humanas? La suplantaci贸n de todas las actividades humanas implica que no existan nichos de trabajo disponibles para las personas m谩s all谩 de los marginales. Pero tampoco ejes de mejora rob贸tica para producci贸n humana.

Como indican los estudios, en un principio, el cambio productivo en los sectores ser谩 f谩cilmente absorbido por medio del aumento de las capas ociosas y desplazamientos de perfiles . El problema surge cuando se convierte en la forma general de producci贸n y esta se instala en todos los sectores. En tales condiciones 驴Puede existir una robotizaci贸n 100% y pleno empleo? 驴Encontrar谩 el ser humano alguna actividad que no pueda ser automatizada?

O se reparte y se pone l铆mites a su expansi贸n, o primero ser谩n las capas vulnerables, seguidas de las capas asentadas de la poblaci贸n, las que sufriremos los efectos de la robotizaci贸n en forma de carest铆a .

2 Funcional: Beneficio 0

Si las personas no producen, y no realizan trabajo, 驴d贸nde acaban los trabajadores? 驴De d贸nde sacan el salario; el medio de intercambio que le da acceso a los medios de vida? En un proceso avanzado, si esta tendencia se implantase en el resto de sectores productivos y de pa铆ses, llegar铆amos a la paradoja de que no existir铆an compradores, no existir铆a demanda, no existir铆a competencia, por lo que carecer铆a de sentido seguir produciendo , so pena de atascar el sistema, como tantas veces ha ocurrido. Beneficio 0.

Lo cierto es que la forma capitalista de eliminaci贸n de la competencia es la sobreproducci贸n, igual que la forma de bajar salarios es la sobrepoblaci贸n relativa.

Seguir铆a habiendo capacidad de beneficio mientas la robotizaci贸n 100% no se instalase en el resto de industrias. 3 Funcional: Pol铆ticas A nadie se le escapa que vivimos en este a帽o 2023 un proceso de desglobalizaci贸n, con la formaci贸n de 2 bloques geopol铆ticos principales, que est谩 frenando la globalizaci贸n iniciada oficialmente en 1991 con la ca铆da de la URSS. Esta reedici贸n de la formaci贸n de bloques no es m谩s que parte del proceso de competencia ya comentado. No es que la globalizaci贸n impulsada por la robotizaci贸n se haya frenado. Al contrario, la formaci贸n de bloques antag贸nicos supone la explotaci贸n de las contradicciones productivas hasta sus l铆mites l贸gicos. Cuanto m谩s luchen, m谩s r谩pido se preparar谩 el terreno para la implantaci贸n del sistema productivo. Antes se formar谩n las tecnocracias, metr贸polis, cl煤ster y m谩s dif铆cil ser谩 revertir los efectos insostenibles que llevar谩n al sistema a lidiar con sus l铆mites f铆sicos. Las sociedades concienciadas, y m谩s, organizadas federadamente, son capaces de llegar a acuerdos, establecer vetos y desplegar toda una serie de medidas encaminadas a aplacar los efectos perniciosos de la robotizaci贸n, incluida la prohibici贸n absoluta. 4 F铆sico: disponibilidad de energ铆a, materiales y tecnolog铆a.

El desarrollo de las capacidades rob贸ticas corre en paralelos con la disponibilidad de materia, energ铆a y tecnolog铆a. Pero la demanda final la marca el propietariado, en observancia de sus propios intereses. Como se mencion贸, con beneficios, productividad humana y salarios tendentes a 0, en 煤ltimo t茅rmino, la demanda de materiales tecnol贸gicos es la demanda de la propia oferta, es la demanda de la propia producci贸n de robots y medios digitales.

La materia, energ铆a y espacio, son l铆mites absolutos para la implantaci贸n, ya que tanto la escasez real (producto escaso) como la escasez relativa (de alta demanda) de los componentes cibern茅ticos pueden retrasar la adopci贸n de nuevas tecnolog铆as rob贸ticas.

La falta de materia o energ铆a necesaria para su implantaci贸n pueden hacer retroceder la tendencia, como ya ha sucedido en m谩s de una 茅poca hist贸rica.

La tecnolog铆a funciona como acelerante, incluso cuando esta se emplea para ahorrar materia y energ铆a, como as铆 lo enuncia el Teorema de Jevons . O en otras palabras, cuanto mayor es la eficiencia energ茅tica, y por ende de un proceso, m谩s aumenta el consumo.

Un bloqueo tecnol贸gico en alguno de los campos de la f铆sica podr铆an retrasar o impedir la implantaci贸n extensiva si la robotizaci贸n no fuese capaz de suplantar la actividad humana al 100%.



5 F铆sicos: Sostenibilidad El paradigma de la sostenibilidad humana pasa por la adecuaci贸n productiva a las biorregiones conforme a sus recursos y a su capacidad de carga 贸ptima, de modo que se generen entornos saludables. Pasa por un estudio y un consenso sobre la forma de habitar el terreno que choca frontalmente con la maximizaci贸n econ贸mica y mecanizada de beneficios propulsada por la competencia. Si bien no hay en principio ninguna pega te贸rica para la implantaci贸n del proceso robotizado limitado pol铆ticamente en un modo racional, en la pr谩ctica lo que se observa es que el consumo de recursos y energ铆a es tan alto que simplemente est谩 destruyendo el planeta. Conforme avanza el propietariado en capacidades, le es m谩s dif铆cil frenar su 铆mpetu.

Socializaci贸n o Muerte

Seg煤n lo visto, para que la robotizaci贸n culmine y se convierta en la forma de producci贸n dominante que est谩 destinada a ser, se tiene que darse 1 condici贸n necesaria, la disponibilidad de materia y energ铆a y, por lo menos, 1 de estas 2 condiciones: A) Que exista alg煤n sector no robotizado de productividad. B) Que se produzca un reparto distinto del monetario: o bien de producto, de trabajo, de tareas, o de propiedad de medios.

Conclusiones

los medios de producci贸n tienden a ser medios de Destrucci贸n . Cuanto mayor sea el avance rob贸tico, mayores tentaciones b茅licas, y mayor potencia militar. Esto empujar谩 de por s铆 tanto a la robotizaci贸n como al conflicto. La formaci贸n de bloques pol铆tico-militares es un hecho. Militarmente,. Cuanto mayor sea el avance rob贸tico, mayores tentaciones b茅licas, y mayor potencia militar. Esto empujar谩 de por s铆 tanto a la robotizaci贸n como al conflicto. Lapol铆tico-militares es un hecho.

La robotizaci贸n tiene sus l铆mites capaces de revertirla , o por lo menos frenarlas: restricciones de energ铆a y material, y la ocupaci贸n de las actividades humanas. En tal caso, 驴a qu茅 se dedicar谩 el ser humano?

El problema no son los robots, son los propietarios. Los robots e IAs tienen que ser convertidos en bienes sociales, socializados, y controlados por la colectividad, si no queremos que la actividad de sus propietarios devore literalmente al mundo, sus recursos, sus animales, el agua, terreno, y lo convierta en el erial que pretenden que sea. Mientras el propietariado disfrutar谩 del para铆sos artificiales y santuarios naturales, el proletariado se acina en Megapolis hipermilitarizadas, como ya lo est谩 haciendo. Solo redistribuyendo los beneficios producidos por la robotizaci贸n, lo cual implica su modelo de propiedad, lograremos disminuir la presi贸n consumista sobre el planeta y reorganizar la producci贸n conforme a est谩ndares ecol贸gicos racionales.