–

De parte de ANRed April 6, 2023 30 puntos de vista

La inteligencia artificial est谩 en boca de todos los medios tras la carta firmada por los 鈥渄ue帽os de internet鈥, para poner un freno a los avances de estas tecnolog铆as. En esta nota vamos a responder por qu茅 habr铆a inter茅s de millonarios como Elon Musk de frenar esto que tiene destinos impredecibles y riesgos para la humanidad. Santiago Caruso es artista pl谩stico e ilustrador y actualmente acompa帽a un reclamo a nivel internacional contra la violaci贸n de propiedad intelectual de varios artistas latinoamericanos y europeos. 鈥淯na vez que a vos te pueden sustituir con un software 驴Cu谩l es tu capacidad de protesta o de huelga?鈥. 驴Hay regulaci贸n para las inteligencias artificiales? 驴Qu茅 significa liberar bases de datos biom茅tricos de manera gratuita?. Por Federico Paterno (Ancap).

El fortalecimiento de los avances notables de las inteligencias artificiales a trav茅s por ejemplo del chay GPT y GPT4 puso una alarma en diversos oficios, entre ellos aparecen los de la industria visual, a partir del uso de im谩genes realizadas por otros artistas que nada van a tener que ver con las ganancias millonarias que los due帽os de los software se est谩n llevando. Entre las principales empresas que manejan la mayor base de datos que almacenan im谩genes aparecen: Dall-e 2, Midjourney o Stable Difusion, el trabajo de los artistas 驴est谩 en peligro? 驴Por qu茅?

Santiago Caruso, oriundo de la ciudad de Quilmes, a los veinti煤n a帽os fue distinguido con el Primer Premio de Dibujo en el Sal贸n de Artes Pl谩sticas del Museo Roverano. Colabor贸 con la revista Caras y Caretas, y realiz贸 trabajos para editoriales de Inglaterra y Estados Unidos como Penguin, Nightshade Books y Miskatonic River Press. Algunas de sus obras fueron expuestas en Alemania, Espa帽a, Estados Unidos y M茅xico. Algunos de sus trabajos publicados son 鈥淟a condesa sangrienta鈥 de Alejandra Pizarnik, 鈥淟os cantos de Maldoror鈥 del Conde de Lautreamont o 鈥淚nvocaciones鈥 de Neil Gaiman, y 鈥淎utoria y Autoencoders鈥, este ultimo trabajo tiene la misi贸n de analizar las nuevas tecnolog铆as y su desarrollo mas profundo que vemos en la actualidad.

LAS GANANCIAS HACIA DONDE VAN

Para entender como vincular el modelo generativo de im谩genes y los progresos tecnol贸gicos de las inteligencias artificiales recurrimos al di谩logo con Santiago Caruso para poner blanco sobre negro y comprender hacia d贸nde va este camino. 鈥Se estudia la manera de emular el desarrollo de alguna acci贸n humana, la creaci贸n de imagen o de m煤sica, o de un discurso actuado. Estos modelos generativos se basan en una cantidad enorme de datos recogidos de los resultados de esos mismos procedimientos humanos. En el caso de las im谩genes son fragmentos de otras im谩genes, y estad铆sticas que se basan en el an谩lisis de datos. El modelo generativo que hoy lo usan un mont贸n de plataformas es el modelo de difusi贸n鈥. Para saber qui茅nes son los que manejan esto advirti贸 鈥淟AION y Stabiliti.AI son las empresas creadas por el mismo due帽o Emad Moustaque (firmante de la carta recientemente publicada) el mismo empresario funda dos empresas una para capturar datos y otra para desarrollar el software para procesar esos datos que son casi 6 mil millones de im谩genes de personas en su vida privada, en su vida publica o fotograf铆as de pinturas e ilustraciones, todo esto tiene el software鈥.

Las dificultades que nacen a partir de esta explicaci贸n nos relat贸 Caruso est谩n 铆ntimamente ligados a los problemas de derechos de autor fundamentalmente porque las fotograf铆as, pinturas o ilustraciones son utilizadas sin cr茅ditos, ni compensaci贸n econ贸mica alguna. 鈥渟e apropian de la identidad art铆stica y de los datos biom茅tricos de personas para generar nuevas im谩genes y supuestas fotograf铆as que en realidad son fake. Recombinan fotos. En el caso de los artistas armar modelos entrenados del estilo de ciertos artistas usando como patrones de entrenamiento a esos mismo artistas para que los usuarios puedan pedir obras que quieras en ese estilo鈥. A partir de esto deja bien en claro el artista que hay un conocimiento que comienza a ser apropiado por la m谩quina y se genera una nueva industria de trabajo sin la aprobaci贸n de los propios art铆fices.

La empresa LAION de Alemania fue la principal responsable de todo el raspaje de datos indiscriminados, sobre esto aparece una violaci贸n de derechos establecida en la Uni贸n Europea, que proh铆be de compilar datos biom茅tricos asociados a nombres.

驴Para qu茅 hacen esto? y 驴Con qu茅 objetivos y consecuencias?

鈥淓l dateo principal para que sea 煤til es rastrillar im谩genes asociadas a texto, eso es para entender que hay en las im谩genes y ah铆 hay un riesgo para la seguridad de las personas. En el dateo que hizo LAION hay im谩genes de operaciones quir煤rgicas, masacres de grupos terroristas y eso result贸 en im谩genes generadas por el software, hay una violaci贸n a la intimidad no hay consentimiento para esto. La base de datos de ellos esta llena de sesgos raciales, hay una violaci贸n a los ddhh y a los derechos de los trabajadores. Se esta vendiendo como una democratizaci贸n del acceso al espacio creativo pero el tema es que ese acceso se hace violando los derechos de las personas, el que crea la imagen es el software no el usuario, bas谩ndose en las obras antes realizadas鈥.

Las demandas colectivas contras estas grandes empresas fueron realizadas contra Stability.ai, DeviantArt y Midjourney, esto fue hecho en enero de este a帽o, encabezado por tres mujeres artistas: Sarah Andersen, Kelly McKernan y Karla Ortiz. Las empresas sostienen que lo ocurrido es para el libre tr谩nsito de datos, no obstante esto, las ganancias multimillonarias de las bases de datos no son libres. Las tres empresas cotizan en bolsa con sus software dise帽ados. Sumada a la demanda realizada en Enero en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, se agregaron una en Inglaterra y en Estados Unidos nuevamente.

CHAT GPT4

Es la inteligencia artificial mas avanzada de OpenAI, el chat bot que en primera instancia tuvo su lugar en el ChatGPT, donde se puede mantener una conversaci贸n con un lenguaje natural y generando textos de diversos tipos. Ahora bien, el nuevo Chat GPT4 viene con nuevos formatos para perfeccionar el lenguaje y que pueda realizar tareas concretas de generaci贸n de textos, res煤menes, traducciones, respuestas a preguntas muy complejas, entre otras cosas. El mayor punto de inflexi贸n de este nuevo chat es poder alcanzar 鈥渦n rendimiento humano鈥.

Este chat fue entrenado con datasets, es decir , enormes conjuntos de datos que sirven para comprender el lenguaje apuntado, para que sea lo m谩s similar al de los seres humanos. Se advierte que esta 煤ltima tecnolog铆a fue entrenada con 100 billones de par谩metros. Se caracteriza este chat por ser 鈥淢ultimodal鈥, no trabaja solo con texto tambi茅n puede conceder im谩genes y apuntar indicaciones de forma visual, y los resultados ser谩n de modo textual.

鈥淕PT 4, que sali贸 hace unos,15 d铆as, con un pedido tuyo puede programar un sitio web, le hac茅s un esquema y te lo arma. Tambi茅n genera video, se constituye como una herramienta para condensar a todas las otras inteligencias artificiales, en ese procedimiento se perjudica a todo tipo de trabajador calificado, es una amenaza para los puestos de trabajo. OpenAI, que son quienes lo crearon, reconocen que puede haber un 80% de afectaci贸n al empleo. En un mes hab铆a 1 mill贸n de usuarios el primer mes us谩ndolo en el mundo鈥, sentenci贸 Caruso sobre este Chat. Y agreg贸 sobre esta discusi贸n imprescindible 鈥淓s la manera que el capital encontr贸 de sustituir capacidad critica y art铆stica, viene una posibilidad de manipulaci贸n social y una posible expulsi贸n de los trabajadores de 谩mbitos variados. El orden democr谩tico para discutir el acceso a la verdad queda desdibujado. La gran excusa de estas empresas es que si no lo hacen ellas ahora, lo va hacer China para dominar el mundo鈥.

CARTA DE LAS GRANDES EMPRESAS

La carta publicada en los 煤ltimos d铆as por los grandes multimillonarios de internet habla de 鈥済randes riesgos鈥, menciona que se debe poner una pausa a los avances de la IA. El due帽o y Ceo de twitter Elon Musk pidi贸 poner una pausa a los 鈥渆xperimentos de IA鈥, 驴Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilizaci贸n? Advierte la carta. Sobre este tema el artista pl谩stico y activista por los derechos de autor indic贸 鈥淔ue un movimiento para generar una mirada de ver lo que puede venir pero es un mensaje con varias capas, en un primer punto es que lo que es bueno para la sociedad es que estos mismos tipos que crearon esto, que entre otras cosas hay empresas de las mencionadas que echaron al comit茅 de 茅tica para no cuestionar el desarrollo que est谩n haciendo. Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, junto con Sam Altman y despu茅s se pele贸 con su socio, ahora Altman sigue solo y tras ser financiado por Microsoft decidi贸 echar a todo el comit茅 de 茅tica y adem谩s ya no se sabe al d铆a de hoy como desarrollan su tecnolog铆a, eso no se sabe, bajo la excusa de que es muy peligroso para la seguridad del mundo contar como operan, de ese modo tomaron la delantera de muchas iniciativas de IA, esta carta lo que busca hacer es contar que todos nosotros menos OpenAI est谩n firmando para decir que esto es peligroso y tienen que pararlo, y eso es cierto, en realidad lo que buscan es parar a OpenAI y regularlo, de esta manera ganan tiempo para avanar ellos en sus desarrollos, quedan bien con la sociedad y pueden presentar competencia, ademas de afrontar a las demandas legales que aun no respondieron鈥.

La Organizaci贸n Mundial de la Propiedad Intelectual viene observando esto hace 7 a帽os y no toma medidas sobre el tema, asegur贸 Caruso sobre el rol de quienes deber铆an poner un freno a esta situaci贸n.

ARTE ES 脡TICA

El n煤cleo de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura como son los artistas pl谩sticos e ilustradores decidieron poner de pie este reclamo y conformar un frente de acci贸n concreto. Naci贸 http://www.arteesetica.org compuesto por pa铆ses de Latinoam茅rica y Europa como Espa帽a bajo el lema de la regulaci贸n de estas tecnolog铆as. Buscar谩n representantes de los gobiernos de M茅xico, Chile, Brasil, Colombia para acompa帽ar el reclamo de que no se sustituya la tarea art铆stica por las tecnolog铆as.

鈥淯na vez que a vos te pueden sustituir con un software 驴Cu谩l es tu capacidad de protesta o de huelga? Esto va a pasar en el trabajo freelance y en relaci贸n de dependencia no hay relaci贸n sindical. Es necesario buscar una regulaci贸n urgente鈥, finaliz贸 Santiago.

El desarrollo de esta noticia y de esta entrevista estuvo hecho por un periodista de la comunicaci贸n popular, seria complejo que el d铆a de ma帽ana sea escrita por una IA y ustedes lectores ni siquiera lo puedan advertir.