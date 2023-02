–

De parte de ANRed February 11, 2023 159 puntos de vista

Ayer se realiz贸 en Bariloche la Mesa de di谩logo entre el Pueblo Mapuche y el Gobierno nacional, quien acord贸 trabajar por el retorno de la Machi a su lugar sagrado (rewe), la liberaci贸n de la cuatro mujeres con sus ni帽os, y la relocalizacion de la Lof Winkul Mapu en una zona del Lago Guillelmo sin garita policial cerca del rewe. El proximo 24 febrero en Bariloche se seguiran tratando los puntos del acuerdo. Por ANRed

La reuni贸n comenz贸 a las 13 hs en el Gimnasio nro 4 del Barrio Alborada de Bariloche y participaron el Secretario de DDHH Horacio Pietragalla Corti, el Instituto de Asuntos Indigenas (INAI); Parques Nacionales; el Intendente Gustavo Genusso; organismos de DDHH como veedores, Nora Corti帽as; el Lonko Mauro Millan, Orlando Carriqueo ( del Parlamento Mapuche); Maria Nahuel del Lif Winkul Mapu; Soraya Maico帽o vocera del Lof Quemquemtrew y representantes de la Universidad de Rio Negro y del Centro Ragional Universitario Bariloche.

El Secretario de DDHH comenz贸 el di谩logo con la propuesta de que 芦la Machi vuelva al Rewe con sus hijos禄 y el hecho de que 禄 es un retroceso no reconocer las tierras de la comunidad Huenuleo de Bariloche禄. Por su parte el Lonko Mauro Mullan habl贸 y dijo 禄 no hay que olvidar que hay cuatro mujeres mapuche presas con sus hijos y cada dia que pasa es un dia mas, presas禄.

Alrededor de las 15 hs la transmisi贸n especial realizada por Radio Piuke informaba que lo que se estuvo intercambiando puntualmente es que la Machi vuelva al Rewe con tres viviendas: una para que atienda y otras para las acompa帽antes. Tambi茅n se plante贸 que haya 芦una garita policial en la zona禄 a lo que las comunidades responden que sea 芦lejos del Rewe禄 espacio de ceremonias ancestrales.

A las 15.18 la reuni贸n pas贸 a un cuarto intermedio y en ese momento Radio Piuke entrevist贸 al intendente de Bariloche Gustavo Genusso, quien expres贸 禄 haber sido invitado como veedor禄 y que 禄 es una buena mesa y un buen di谩logo en donde se van a llegar a acuerdos禄.

Por su parte una veedora de DDHH dijo 芦el pueblo mapuche est谩 en una posici贸n admirable para llegar a un acuerdo y recuperar el Rewe禄. Dijo estar asombrada de que la APDH defienda la posici贸n de la Secretar铆a de DDHH quien defiende la posici贸n del Estado de la militarizaci贸n a la comunidad禄.

Por su parte Orlando Carriqueo, Coordinador del Parlamento Mapuche- Tehuelche dijo 鈥 respecto de ubicar 鈥渦na garita policial para resguardar la propiedad privada禄 cerca de la comunidad- 芦estamos hartos de esta falsa soberan铆a porque las comunidades mapuches siempre permiten el acceso a las nacientes de los r铆os; los 煤nicos que proh铆ben la entrada son los intereses privados禄.

Asimismo Nora Corti帽as dijo estar mas tranquila 芦porque veo que se va encaminando禄 (el di谩logo) y 禄 no esperemos que transcurran los d铆as con estas mujeres presas con sus beb茅s de dos meses, tres meses禄 鈥 dijo con tono de angustia- 芦que se resuelva esta pesadilla de persecuci贸n de m谩s de 500 a帽os; las Madres hace m谩s de cuarenta y cinco a帽os que estamos luchando. Yo creo que est谩n hoy ac谩 los 30 mil desaparecidos, ellos nos dir铆an 鈥楧ale, vota para lo mejor, no negocies con la vida de los seres humanos鈥. Hoy me dieron permiso para ir al Rewe, y voy a pedir por todos ustedes, y por los que no est谩n禄 dijo y se quebr贸. Retom贸 tras la arenga y exclam贸 芦隆Venceremos! 隆Hasta la Victoria Siempre!禄.

A las 16hs la transmisi贸n especial avisaba que se hab铆a avanzando por puntos espec铆ficos, en 芦figuras m谩s t茅cnicas禄: en c贸mo ser铆an las casas y el espacio para el Rewe. El gobierno insiste en que debe haber 禄 presencia del Estado禄 y las comunidades dicen 禄 que no sea cerca del Rewe禄.

En ese momento el Secretario de DDHH nacional propone el retorno de la machi al Rewe, las casas, y la garita ( pero no tan cerca) de la zona de la comunidad. Tambi茅n propone la lof Winkul mapu del lago Mascardi se ubique en tierras del Lago Guillelmo ( contiguo al Mascardi m谩s al sur), Maico帽o y Carriqueo requer铆an especificaciones : cu谩ntas hect谩reas, qu茅 zona, cu谩les serian los accesos, que pasa con los ni帽os que van a la escuela, c贸mo va a quedar la figura legal del Rewe.

Soraya Maico帽o Vocera del Lof Quemquemtrew expres贸 que 禄 debe quedar claro c贸mo es el retorno al Rewe y el retorno de la machi al Rewe禄.

Pietragalla Corti Sec. DDHH 禄 lo vamos hablando esta semana禄 les dijo a las comunidades respecto de qu茅 tierras se les dar谩 a las comunidades, cu谩les tierras de pastoreo禄 y 禄 la semana que viene presentaremos la nota para sacar a las mujeres presas, aunque esto no significa que vuelvan al Rewe enseguida禄 aclar贸. 芦Queremos darle a esta soluci贸n inusual una situaci贸n inusual 禄 ( 芦que el Estado argentino piense en una Machi en un Rewe禄).

Finalmente, Parques Nacionales pide un lapso de 10 d铆as para generar un propuesta de relocalizaci贸n de la Lof Lafken Winkul Mapu.

Principales puntos de acuerdo arribados en la mesa de di谩logo que continuar谩 en la reuni贸n pautada para el 24 de febrero.

1) Desde el Estado se reconoce el Rewe como 芦lugar sagrado禄 y trabajar谩n por el retorno de la Machi al lugar

Seguir谩 estando en el predio de Parques Nacionales, abierto al uso de todo el pueblo mapuche

En el lugar se construir谩n tres rukas: una para la Machi y su familia, otra para sus colaboradores y otra para la gente que tuviera que internarse por alg煤n tratamiento

2) Instalar谩n 芦agencias estatales禄 (l茅ase garitas con fuerzas de seguridad y de otros entes) junto a la ruta, pero no frente al Rewe, sino enfrente de un predio cercano

3) La Comunidad acepta la relocalizaci贸n en otro territorio que Parques ofrece en la zona del lago Guillelmo

Una primera propuesta fue rechazada y en 10 d铆as habr谩 con cantidad de tierras y lugar

4) La Comunidad debe realizar los tr谩mites para obtener la personer铆a jur铆dica

5) Los entes estatales buscar谩n dar forma a un instrumento jur铆dico para lograr la cesi贸n del territorio a la Comunidad, con participaci贸n de 茅sta en ese proceso

鈥 El Secretario de DDHH de la Naci贸n se comprometi贸 a enviar notas a la Justicia para pedir por la liberaci贸n de las cuatro mujeres detenidas y sus ni帽xs, ya que el delito del que se las acusa es excarcelable, por lo que su prisi贸n es arbitraria.

鈥 La Gremial de Abogados expres贸 que si se plasman estos acuerdos en un acta, ellxs podr铆an presentarla al Juez y 茅ste deber铆a liberar a las mujeres, cumpliendo con el art铆culo 54 de la ley nacional de Mediaci贸n y Conciliaci贸n