De parte de ANRed March 30, 2022 79 puntos de vista

Pasados casi 8 años de la muerte de Andrés García Campoy causada por un impacto de bala en su cabeza en un parador de Gendarmería en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, se reactivó la causa judicial luego de estar 7 años «cajoneada» durante la gestión del juez federal Walter Bento. Actualmente el juez de la causa es Pablo Quirós, luego de que fuera apartado el cuestionado juez Bento. Ya fue imputado el gendarme Maximiliano Alfonzo Cruz, uno de los dos acusados. Mónica Campoy, madre de Andrés que desde hace años venía denunciando el accionar del anterior juez manifestó estar feliz por el avance y que por fin que le hayan hecho caso a lo que dijo desde el primer momento, Por Ramiro Giganti (ANRed).

El 13 de junio de 2014, Andrés fue parado en un retén vial de la ruta 7, (kilómetro 1060, en Luján de Cuyo) que llevaban a cabo agentes de Gendarmería Nacional. El joven mostró todos los papeles de su Peugeot 504 en regla. Hubo testigos que vieron como bajaron a Andy del auto. En el auto había un arma antigua de colección heredada, que quería vender para juntar algo de dinero. Andrés murió por un tiro en la nuca cerca de su oreja, lo que se muestra como muy contradictorio con la hipótesis de suicidio presentada por las fuerzas de seguridad. Además las pericias posteriores determinaron que Andrés no tenía pólvora ni en sus manos ni en su cuerpo.

El Juez Walter Bento había desestimado las denuncias tomando solo la fuente de los gendarmes amparada en la teoría del suicidio, a pesar de los elementos que contradicen dicha versión.

Tras numerosas denuncias, tanto de Mónica Campoy, como de organismos de Derechos Humanos por su accionar tanto en esta causa como en otras, el juez finalmente fue apartado de la causa en agosto del año pasado.

Desde ese entonces la causa se encuentra a cargo del juez federal Pablo Quirós, empezando a mostrar numerosos avances por primera vez en mas de 7 años.

“Gracias a dios lo sacaron al Juez Walter Bento, que está procesado: tiene 6 procesamientos. Lo pasaron al juez Garnica, que no quiere la causa de Andrés porque el juez Garnica fue secretario de Walter Bento, entonces él lo rechaza y pasa a un juez que se llama Pablo Quiroz, y está con dos abogados de la defensoría de la Nación: Alejo Amuchástegui y Santiago Bahamondes. Y Bueno: ya están llamando a declarar a varios gendarmes, a la perito de mi parte… están empezando a hacer las cosas de nuevo. Hay muchas cosas embarradas. Esperemos que salga todo a la luz y que tenga un buen final», había comentado Mónica Campoy a finales de enero de este año en una entrevista con el programa radial Patas en la Brea, de Fm La Tribu.

Esta semana se conoció un nuevo avance. El defensor Alejo Amuchástegui pudo hacer un pedido de imputación para el gendarme Maximiliano Alonso Cruz, uno de los dos implicados en la causa de Campoy. La acusación es por abuso de autoridad, ya que se pudo constatar que su actividad el 13 de junio del 2014 se limitaba solo al control de camiones, pero no de personas o vehículos particulares en la ruta 7, como lo hizo con Andrés.

Además, se dispuso una medida para inspeccionar el cadáver de Andrés, algo que durante años había reclamado MónicaCampoy, incluso en numerosas entrevistas con este medio. También se pidió que el peritaje lo realice el equipo argentino de Antropología Forense, y falta esperar la confirmación del equipo para realizar el pedido.

«Estoy feliz que hayan avanzado el caso, y que por fin me hayan hecho caso lo que dije desde el primer momento: que trajeran al equipo antropológico forense. Nunca me dio lugar el juez federal Walter. Andy todavía tiene el proyectil en la cabeza. No lo pudieron sacar. Espero que este año sea de Justicia. Andy se lo merece«, respondió hoy Mónica a este medio al ser consultada por su opinión y expectativas sobre los avances de la causa.

