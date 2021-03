–

Foto de portada: Anthony Guerra

Mientras el escenario de pandemia mantiene a la poblaci贸n en contenci贸n, los y las zapatistas han decidido salir de sus comunidades para iniciar una gira en los cinco continentes, iniciando por Europa.

Los y las zapatistas ya le pusieron fecha a su primera parada, Europa, para concretarse en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del a帽o 2021. 鈥淒iversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra, saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perd贸n y la l谩stima鈥, fue el mensaje del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN), en octubre del a帽o 2020, justo cu谩ndo los nuevos m谩rgenes de la movilidad se iban acortando.

Desde que fue emitido este mensaje, en el Estado Espa帽ol, se comenzaron a provocar diversos encuentros f铆sicos y virtuales, informativos y de intercambio de la palabra. 鈥淭odo el tema del Covid nos preocupa mucho, pero la verdad nos hace much铆sima ilusi贸n poder recibir aqu铆 a las compas, poder tenerlas entre nosotras. Nos parece que es una oportunidad maravillosa para vernos y encontrarnos鈥, dijo Lola del colectivo Centro de Documentaci贸n sobre el Zapatismo en Madrid, un proceso organizativo que viene siguiendo el proceso zapatista desde a帽os atr谩s.

Desde Alemania, Jos茅 S谩nchez, del colectivo Citizens Summons y de la Red Ya Basta Netz, afirma que en este pa铆s ya se ha organizado un red de colectivos para recibir a los y las Zapatistas. 鈥淪aber que Europa es la primera parada nos ha orillado a conectar diversos colectivos. Pero tambi茅n se van creando otras redes, colectivos y grupos. Nosotros ya conectamos con Espa帽a y as铆 vamos conectado con otros pa铆ses鈥, dijo S谩nchez.

Danae, del colectivo Yretiemble Madrid, afirm贸 que la situaci贸n de pandemia ha golpeado fuertemente los procesos de resistencia y de lucha en Espa帽a, 鈥減orque ha sido uno de los principales pa铆ses afectados por el Covid y esto a exacerbado las desigualdades. Por eso, esta visita de las zapatistas es muy necesaria, porque necesitamos movilizarnos a pesar de lo que estamos viviendo鈥, se帽al贸.

Everardo, tambi茅n del Colectivo Yretiemble Madrid, comparte que esta visita ya ha provocado la creaci贸n de 鈥渄iversivos espacios de auto organizaci贸n en Madrid, Barcelona, el Pa铆s Vasco entre otros. Porque no solo estamos pensando como una visita de un ser querido. Tenemos que pensar en c贸mo auto organizarnos para recibir a las compas, pero tambi茅n para fortalecer nuestras redes. Estamos intentando construir un encuentro de luchas que se re煤nan con las zapatistas, primero para escucharnos, pero tambi茅n para tejer esas redes que nos permitan continuar nuestras luchas鈥.

La mayor铆a de los colectivos que se han comenzado a reunir se han topado con el primer obst谩culo, la restricci贸n de movilidad por la pandemia. 鈥淧ero es algo que estamos aprendiendo de las zapatistas, siempre hay un camino. Nos venimos reuniendo uno a uno, en reuniones virtuales, por correo. Las coordinaciones van creciendo en otros pa铆ses鈥, agrega S谩nchez.

Lola subraya que estos primeros encuentros en Madrid les ha orillado pensar las formas de organizaci贸n que est谩n creando. 鈥淣osotros hemos retomado siete ejes de trabajo: migraci贸n, derechos sociales, trabajo, arte, etc. Es algo que estamos construyendo鈥.

Conexi贸n con Europa

Los colectivos han remarcado que hay una gran cercan铆a de Europa hacia M茅xico y el resto de Am茅rica Latina. 鈥淟as problem谩ticas en los diversos territorios es principalmente por la presencia de capitales europeos en procesos extractivos y otras empresas鈥, agrega S谩nchez.

鈥淣o hay que olvidar que, cuando se habla de Europa, est谩 la de abajo y a la izquierda. Pero tambi茅n la Europa de arriba. En Espa帽a hay muchas empresas que son responsables del despojo en M茅xico, son inversionistas de megaproyectos, como los parques e贸licos que est谩n despojando a los pueblos del Istmo en Oaxaca. Ese mensaje tenemos que transmitirlo aqu铆 en Europa鈥, afirm贸 Danae.

Plan B

Los colectivos participantes hasta este momento concedieran que en t茅rminos log铆sticos es un gran reto organizativo para recibir a esta delegaci贸n.

Para ellos, los tiempos de la pandemia no coinciden con los tiempos de las resistencias y las luchas, 鈥渄esde el inicio sabemos que hay que caminar lento y lidiar con la incertidumbre por el caso de la pandemia. Los colectivos que estamos integrando esta organizaci贸n estamos consientes de que incluso se pudiera posponer si las condiciones no lo permiten. Mientras tanto, pues aqu铆 ya han provocado que vayamos construyendo, no solo una red, sino tambi茅n nuevas formas de organizarnos鈥, comparte Everardo.