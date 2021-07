–

De parte de ANRed July 13, 2021 49 puntos de vista

鈥淟a Embajada de Macri en Bolivia no permiti贸 que un avi贸n sanitario aterrizara en busca de Sebasti谩n, pero s铆 que lo hiciera un H茅rcules cargado de armamento鈥, afirm贸 Pen茅lope Moro, hermana del periodista argentino fallecido en noviembre de 2019 durante el golpe de Estado que derroc贸 a Evo Morales en Bolivia. 鈥淪e ratifica nuestra verdad cuando denunciamos la actitud del ex embajador argentino (Normando 脕lvarez Garc铆a), pero verlo ahora, en las actas y escuchar todo lo que se conoci贸 es muy doloroso. Nosotros hablamos con el embajador de ese entonces, en el mismo momento en que trabajaba para el golpismo y nos dej贸 totalmente a la deriva en La Paz, habr谩 que ver porqu茅 lo hizo鈥, afirm贸 Pen茅lope en di谩logo con LRA 26 Resistencia de Radio Nacional. Por Red Eco Alternativo.

鈥淪ebasti谩n era periodista en Radio Nacional Mendoza y cuando lleg贸 el macrismo se lo desplaz贸 de todo tipo de tareas especialmente sobre los Derechos Humanos, renunci贸 y en 2018 se fue a La Paz para continuar trabajando, lo hizo en diferentes medios y Radio Comunidad, en los que cumpli贸 una tarea relevante, fue convocado por P谩gina 12 y a trav茅s de cr贸nicas cont贸 la realidad boliviana.

Desde el momento del golpe de estado contra Evo Morales, junto con otros periodistas tuvo un asedio muy grande y fue encontrado en su departamento en muy malas condiciones f铆sicas y de salud, pedimos ayuda al consulado y la embajada que fueron absolutamente cosm茅ticas y superficiales, tuvimos innumerables problemas especialmente con la medicaci贸n. Mientras tanto, Sebasti谩n, junto con otros colegas detenidos, estaba muriendo en una cl铆nica. Se nos neg贸 un avi贸n sanitario para su traslado y lo mismo pas贸 cuando falleci贸. Los familiares decidimos la cremaci贸n de sus restos y desde Argentina comenzaron a realizarse pericias para esclarecer lo sucedido y tratar de lograr justicia. Hoy sabemos que las autoridades argentinas de ese entonces en Bolivia trabajaron con una posici贸n pol铆tica y esperamos que las actuales nos ayuden y busquen el esclarecimiento鈥, manifest贸 Pen茅lope Moro, en di谩logo con la emisora LRA 26 Resistencia de Radio Nacional.

Viviana Beigel, abogada de la familia Moro, afirm贸 que el ex embajador 脕lvarez Garc铆a, hoy ministro de Trabajo en la provincia de Jujuy, jam谩s colabor贸 con Sebasti谩n, a pesar de ser 鈥渦n ciudadano argentino y m谩s aun un periodista argentino que estaba internado en una cl铆nica y cuyas circunstancias de internaci贸n eran bastante sospechosas de haber podido ser sometido a alg煤n tipo de golpiza鈥.

En di谩logo con el diario P谩gina 12, Beigel explic贸 que en Bolivia existe un expediente, caratulado como homicidio simple, donde se est谩 investigando lo que ocurri贸 con Sebasti谩n y las causas de su fallecimiento: 鈥淪i bien la justicia boliviana no ha avanzado y no ha sido diligente en cuanto a la investigaci贸n, no ha producido la prueba fundamental del proceso ni se han ordenado detenciones, est谩 claro que se est谩 investigando un delito (鈥). Nosotras siempre le hemos hecho saber tanto al grupo de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estaba realizando las investigaciones en Bolivia como al actual embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, que nuestra intenci贸n es que se investigue un crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta que lo que le ocurri贸 a Sebasti谩n sucedi贸 en el contexto del golpe de Estado鈥.