May 9, 2023

A Avogac铆a do Estado v茅n de presentar un recurso promovendo incidente de nulidade contra a sentenza do Tribunal Supremo que avalou a continuidade da celulosa Ence na r铆a de Pontevedra.

Segundo se puido co帽ecer, esta iniciativa da Avogac铆a do Estado bas茅ase en que en febreiro a Comisi贸n Europea anunciou a apertura dun procedemento sancionador ao Goberno do Estado 鈥減or falta de transparencia nos mecanismos de adxudicaci贸n das concesi贸ns no dominio p煤blico mar铆timo-terrestre do litoral鈥.

Ante este recurso da Avogac铆a do Estado, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trasladou o seu “desgusto” e “sorpresa”.

“Levei un desgusto”, reco帽eceu o titular do Executivo galego, a preguntas dos empresarios nun coloquio organizado pola Confederaci贸n de Empresarios de Pontevedra en Vigo.

Rueda sinalou que est谩 “sorprendido” porque a sentenza do Supremo “茅 bastante clara”, e ironizou: “Gustar铆ame que a Avogac铆a do Estado fose igual de insistente noutros temas que vemos por a铆”.

O presidente da Xunta advertiu de que esta actuaci贸n do Estado “non 茅 boa” porque a empresa “foi clara desde o principio” e alertou de que necesitaba “seguridade xur铆dica para seguir facendo investimentos”.

Tras matizar que non pretend铆a facer de “defensor de Ence”, o presidente galego apuntou que “chega un momento en que hai que dicir: xa se pronunciaron os tribunais, imos deixar que se siga producindo riqueza”.

As铆 mesmo, criticou que se presentou este recurso “a un mes das elecci贸ns locais”, cando o Goberno do Concello de Pontevedra, presidido por Miguel Anxo Fern谩ndez Lores (BNG), “se implicou tanto” (o consistorio tam茅n recorreu a sentenza, do mesmo modo que Greenpeace). “Non me gusta nada, creo que estas cousas deben separarse e espero que non se volva a repetir”, resolveu.