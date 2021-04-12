–

De parte de EZLN April 12, 2021 54 puntos de vista

Abr122021

AVRUPA YOLCULUĞU

<!–

22471

–>

AVRUPA YOLCULUĞU

EZLN ALTINCI KOMİSYONU

MEKSİKA

Avrupa’da bizim ziyaretimizi bekleyen halka, gruplara, kolektiflere, örgütlere, hareketlere, koordinatörlere ve yerli halklara:

Altıncı Ulusal ve Enternasyonal’e:

Direniş ve isyan ağlarına:

Ulusal Yerli Kongresi’ne:

Dünya halklarına:

Kardeşler ve arkadaşlar,

Bugün, 10 Nisan 2021’de “Yaşam Yolculuğu”muzun Avrupa ayağında yer alacak olan ilk grup heyetin parçası olan yoldaşlar, Kumandan Ramona Fideliği’nde toplandılar. Bunlar deniz yolu heyetiydi.

Gelenek ve göreneklerimiz kapsamındaki küçük bir törenle, heyet, düşüncelerimizi yani kalplerimizi götürmek için Zapatista halkından vekâletnamesini aldı. Heyet üyelerimiz büyük bir kalp taşıyor. Yalnızca Avrupa kıtasındaki isyan eden ve direnenleri kucaklamak için değil, aynı zamanda onların öykülerini, coğrafyalarını, planlarını ve yöntemlerini dinlemek ve bunlardan öğrenmek için.

İlk grup, Covid-19 denilen şey ile enfekte olmadıklarından emin olunması adına ve deniz yolculuğuna hazır hale gelmek için 15 gün fidelikte izole biçimde karantinada kalacak. Bu iki hafta boyunca, bizim Semillero’da yapmış olduğumuz teknenin bir kopyasının içinde yaşayacaklar.

26 Nisan 2021’de, Meksika Cumhuriyeti’nin bir limanına gitmek üzere ayrılacaklar. En geç 30 Nisan’da bu limana varacak ve “La Montaña” adını verdiğimiz tekneye binecekler. İki ya da üç gün ve gece boyunca teknede kalacaklar ve 3 Mayıs 2021’de, Kutsal Haç Günü’nde “La Montaña” teknesi, 6-8 hafta sürmesi öngörülen yolculuk için Avrupa kıyılarına gidecek olan yoldaşlarımızla birlikte yelken açacak. 2021 Haziran ayının ikinci yarısında Avrupa açıklarında olacakları tahmin ediliyor.

15 Nisan 2021 itibariyle, 12 Zapatista “caracol”undan* yoldaşlarımız “Avrupa” dedikleri coğrafyaya deniz ve hava yoluyla gidecek olan Zapatista heyetine veda etmek amacıyla etkinlikler gerçekleştirecekler.

“Yaşam Yolculuğu Avrupa Ayağı” dediğimiz bu bölümde Zapatista heyeti, bizlere ortak öykülerimiz, acılarımız, öfkelerimiz, kazanımlarımız ve başarısızlıklarımız üzerine konuşmak üzere davette bulunanlarla buluşacak. Şu ana kadar aşağıda yer alan coğrafyalardan davetler aldık ve bu davetleri kabul ettik:

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Katalunya

Sardinya

Kıbrıs

Hırvatistan

Danimarka

Slovenya

İspanya

Finlandiya

Fransa

Yunanistan

Hollanda

Macaristan

İtalya

Lüksemburg

Norveç

Bask Ülkesi

Polonya

Portekiz

Birleşik Krallık

Romanya

Rusya

Sırbistan

İsveç

İsviçre

Türkiye

Ukrayna

Bugünden itibaren Subcomandante İsyancı Galeano, kimlerin Zapatista deniz heyetinin parçası olduğuna, bu heyetin yürüttüğü çalışmalara, karşılaştığımız sorunlara ve buna benzer şeylere dair bir dizi metin yayımlayacak.

Özetle: Biz şimdiden Avrupa yolundayız.

Şimdilik bu kadar.

Meksika’nın güneydoğusundaki dağlardan

İsyancı Subcomandante Moisés

EZLN Altıncı Komisyonu

Meksika, Nisan 2021

*Caracol: Zapatista topluluklarının bir araya gelerek oluşturdukları yerel yönetim birimi. İspanyolca’da “salyangoz” anlamına gelen caracol kelimesinin kullanımında Maya yerlilerinin salyangoz kabukları vasıtası ile haberleşmelerinden esinlenilmiştir.

No hay comentarios todavía.

RSS para comentarios de este artículo.