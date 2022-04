“Acción Autónoma” (Avtonom) siempre ha sido un grupo que difunde el anarquismo en el mundo de habla rusa. No nos importan las fronteras nacionales. Pero independientemente de los estados en los que se encuentren nuestros activistas, el cambio social en Rusia es muy importante para nosotrxs.

En este sentido, durante muchos años hemos intentado cumplir con la legislación rusa en la medida de lo posible para evitar un bloqueo total de avtonom.org y de nuestras redes sociales. Cada año esto se volvía más difícil, las prohibiciones eran más absurdas, pero intentábamos permanecer desbloqueadxs. Ahora, cuando no se puede llamar guerra a una guerra y no se puede estar en contra de ella, estas tácticas ya no funcionan.

Como resultado lógico, Avtonom.org y nuestro grupo de Vkontakte fueron bloqueados en Rusia a petición de la Fiscalía del Estado. El grupo VK sigue siendo accesible a través de VPN y Tor, pero no lo necesitamos de esta forma y no vamos a seguir desarrollándolo en un futuro próximo. Nuestro canal de Telegram y nuestro canal de YouTube están disponibles en Rusia sin VPN y Tor. Seguro que encontraremos nuevas formas de eludir la censura. Suscríbete a nuestras redes sociales, así como a nuestro boletín semanal por correo electrónico – el correo electrónico aún no está bloqueado en Rusia.

P.D. Si es posible, abandona Vkontakte en general, debido a la estrecha amistad de esta red social con la policía. ¡Sal de VK!

Traducido al inglés por Riot Turtle y al castellano por alasbarricadas