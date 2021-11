–

En marzo de 2021, la Coalici贸n Stop AXA Assistance to Israeli Apartheid contrat贸 a Profundo para investigar los v铆nculos financieros entre AXA y Equitable Holdings (anteriormente AXA Equitable Holdings) y cinco bancos israel铆es: Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel. Discount Bank y Mizrahi Tefahot Bank, as铆 como la compa帽铆a militar m谩s grande de Israel, Elbit Systems, los cuales son profundamente c贸mplices del apartheid israel铆. Si bien Profundo proporcion贸 los datos solicitados, la Coalici贸n es responsable de la interpretaci贸n de los datos y las conclusiones de esta actualizaci贸n.

AXA ha desinvertido m谩s de $1 mill贸n de los bancos israel铆es en el 煤ltimo a帽o.

Las inversiones de AXA en cuatro bancos israel铆es (Bank Hapoalim, Bank Leumi, Islamic Discount Bank y Mizrahi Tefahot Bank) disminuyeron de US $ 7,14 millones en 2020 a US $ 5,95 millones en 2021 (hasta la fecha). Esto se debe a la venta de acciones (no a las fluctuaciones del precio de las acciones).

Desde su desinversi贸n del gran fabricante militar israel铆 Elbit en diciembre de 2018, AXA no ha vuelto a invertir en la empresa.

Las inversiones de Equitable en Elbit y los cinco bancos israel铆es tambi茅n disminuyeron, de US $115,64 millones en 2020 a US $95,50 millones en total en 2021 (hasta la fecha), tambi茅n debido a la venta de acciones. Esta tendencia a la baja se aplic贸 a los cinco bancos, excepto Bank Hapoalim. Equitable aument贸 su n煤mero de acciones y el valor de sus acciones en Bank Hapoalim. AXA, al igual que el a帽o pasado, posee el 9,93% de las participaciones equitativas a 1 de marzo de 2021.

Recientemente, el New Zealand Superannuation Fund se ha despojado de los cinco principales bancos de Israel que figuran en la base de datos de la ONU de empresas c贸mplices de la empresa de asentamientos ilegales de Israel. Ten铆a $6 millones invertidos en estos bancos israel铆es, un valor similar al de la inversi贸n de AXA en ellos.

Una evaluaci贸n del NZ Super Fund concluy贸 que poseer acciones en los bancos m谩s grandes de Israel violar铆a su pol铆tica de inversi贸n responsable. El documento cit贸 el voto de Nueva Zelanda en 2016 en apoyo de la resoluci贸n 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reafirma la ilegalidad de los asentamientos de Israel. Francia tambi茅n vot贸 a favor de esta hist贸rica resoluci贸n. 隆AXA deber铆a seguir su ejemplo y despojarse por completo del apartheid israel铆!

