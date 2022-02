–

February 17, 2022

Doña Luz María Benavides madruga a la plaza la bonita de Arauquita todos los martes a comprar la verdura de la semana, también la carne de res y cerdo, lleva huevos y pollo, ella es una de las amas de casa de Arauquita, el núcleo familiar de doña luz, está compuesto por su esposo, sus tres hijos, un sobrino, su familia se sostienen con un salario mínimo que devenga su esposo, como técnico de la construcción.

Hace 8 días doña Luz llegó a la plaza y para sorpresa de ella lo que pensaba comprar para la semana no fue posible, pues se encontró que muchos productos de la canasta familiar de su lista de mercado habían subido entre estos, la papa, un producto básico para la mesa de las familias en Colombia.

¿Qué está pasando con el precio de la papa?

El DANE explicó por qué en los últimos meses se ha presentado un alza en los productos de la canasta familiar, que está afectando especialmente a las familias de escasos recursos

Esto tiene una explicación, los precios de los alimentos en el país subieron de manera exponencial debido a la inflación que se presentó durante el 2021 y que sigue afectando la economía del 2022. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) este porcentaje fue del 5,62 %, la cifra más alta en los últimos cinco años en el país y la cual afectó más fuerte el sector de alimentos y bebidas en donde el aumento del costo total estuvo por encima del 17,23 %.

Esta problemática está afectando con más intensidad a las familias de escasos recursos, según explicó Jaime Rendón, profesor de la Universidad de La Salle y director del Observatorio de Desarrollo Rural, «La inflación que hoy tenemos les pega más duro a los pobres porque está fundamentalmente en los alimentos, sobre todo en lo que tiene que ver con alojamiento, agua, electricidad y gas; ahí está el 80 % de la inflación del 2021″.

¿Pero cuál es la razón principal para estas alzas?

Existen varios factores, entre ellos los cambios climáticos que se presentaron en 2021 y que afectaron las cosechas, el aumento del precio del dólar que hizo que los insumos fueran mucho más costosos, la crisis de los contenedores y algunas secuelas de los meses de manifestaciones por el Paro Nacional.

El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que una de las problemáticas a nivel mundial fue la crisis de los contenedores la cual hizo que las alzas se mantuvieran y los productos escasearan, especialmente los agrícolas, “la carne de res, el pollo, la papa y los aceites tienen en común el encarecimiento de los insumos para la cadena productiva agrícola, o en este caso, así como el aumento de los precios internacionales del maíz y la soya”, indicó Oviedo.

Pedro Triviño, coordinador de precios de Corabastos, la plaza de mercado más grande del país, se refirió a las alzas en los precios de alimentos. Dijo que la papa es uno de los productos que más «jalona la canasta familiar«.

Las razones, según explicó, se deben a que «los índices de producción bajaron porque los agricultores no están cultivando por los altos precios de los insumos«. Y agregó: «Esos precios de los insumos están regidos por el dólar, que está costoso y, por ende, todo está caro. Si un agricultor antes sembraba 10 hectáreas de papa, en este momento solo siembra dos hectáreas porque no le da (el bolsillo) para más«.

Triviño se refirió que los precios promedio que se están manejando en esa central de abastos aumentaron: «El bulto de papa está en 170.000 pesos y las variedades en 150.000; la papa criolla está en 210.000 pesos el bulto lavado«. Esta información según entrevista hecha por Blu Radio.

Otra de las causas se debe a la temporada de heladas típicas de comienzo de año en zonas de tierra fría del país. La papa y las hortalizas, y varios productos de tierra fría están escasos, según cuenta, porque «los agricultores no planean sus cultivos para enero temiendo las heladas«.

A esto también se le suma el alto costo de la gasolina, la razón del alza radica en que los recursos del Fondo de Estabilización de Precios ya no podrían sostener la diferencia, de unos dos mil pesos por galón, valor que da una idea del margen de ajuste probable.

En este marco, vale la pena preguntarse ¿Cómo se recepcionan y distribuyen los recursos de la renta petrolera?, y por sobre todo ¿A quién benefician?, pero eso será investigación para este tema del combustible, más, sin embargo, es otra causa del incremento de la canasta familiar.

Para que nos informemos del precio de la gasolina miremos esto; en enero de 2021 el precio de la gasolina en Colombia estaba en promedio en $6.680 y la ACPM en $6.828 y este año 2022, el precio promedio de la gasolina, para las 13 ciudades principales, es de $9.048 por galón, mientras que el precio promedio del diésel quedó en $8.884 por galón.

¿Qué productos han tenido alza?

Entre la lista de productos de la canasta familiar que han tenido alzas también están la arveja verde, la habichuela, el frijol verde, el plátano, el tomate, la yuca, el pollo, los huevos, carne de res y de cerdo. Según los mercados de los principales abastos en el país «en unos tres o cuatro meses se pueden normalizar los precios en las centrales de abastos del país».

Con este panorama de alzas en los principales productos de la canasta familiar, sumándole servicios públicos, transporte, telefonía celular, internet, entre otras necesidades básicas del hogar, para doña Luz y su familia el salario mínimo que muchos nos alegramos, por el primer millón, pues déjeme decirles que no nos alcanza ni para hacer el ahorro programado que soñamos muchos colombianos para obtener vivienda propia, auto y otros sueños que se nos desvanecen con esta situación precaria de las inmensas mayorías en nuestro país.

Frente a toda esta situación el gobierno nacional ha dicho poco, el presidente por Europa paseando y diciendo que Colombia es una maravilla, aquí no pasa nada, no hay desempleo, no hay hambre, no hay conflicto armado, aquí lo que esta cara es la papa. Solo ha contentado a los productores con una promesa de reunión para evaluar la situación.

Ahora bien, creo que es necesario que en Colombia haya una verdadera política para los campesinos y seria: