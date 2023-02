El 11 de febrero se

celebr贸 en la Barriada del R铆o San Pedro de Puerto Real, C谩diz, un acto

organizado por la CTM y Confluencia Sindical con el t铆tulo MOVIMIENTO

OBRERO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

En

el acto intervinieron de manera “online” Jose Mari, compa帽ero de la

huelga que se est谩 desarrollando en “Panificadora Butr贸n” (de Chiclana,

C谩diz) y Aitor, de TUBACEX, la empresa donde se protagoniz贸 una gran

huelga de 8 meses en el Pa铆s Vasco. Las ponencias del acto corrieron a

cargo de Pepe G贸mez (sindicalista de CNT Puerto Real) para el “pasado”,

Diego Rodr铆guez (trabajador del Metal y miembro de CTM y de la

Confluencia) para el “presente” y Ajo G贸mez (como portavoz puntual de

Confluencia Sindical de la Bah铆a de C谩diz, sindicalista del SAT) para el

“futuro”. Tambi茅n tomaron la palabra Camila (tambi茅n huelguista de

Panificadora Butr贸n y hermana de trabajadora despedida) y 脫scar, de

Talaois Andaluc铆a (cooperativa de econom铆a social).

Adem谩s de

las intervenciones y ponencias, en este encuentro actuaron con su

“Flamenconom铆a”, un maravilloso espect谩culo donde se combina poes铆a,

flamenco y reivindicaci贸n obrera y social de Andaluc铆a, los miembros de

la Cooperativa Talaois. Todo un lujazo en y para todos los sentidos.

En

un rinconcito se serv铆an bebidas y tapitas con lo que tambi茅n se

recaud贸 fondos para la “Caja de Resistencia” de los huelguistas. Otras

organizaciones hicieron entrega “en mano” de la campa帽a de recogida de

fondos para la Caja y algunos particulares aprovecharon para realizar su

aportaci贸n…

Fue, en todo caso, un acto hermoso y emotivo.

Aunque las ponencias estuvieron a un nivel de reivindicaci贸n y combate

como en el fragor de una lucha…

Importante y necesario encuentro.

PONENCIA MOVIMIENTO OBRERO: FUTURO

– Presentaci贸n de la

Confluencia Sindical: Nace en 2016 con la reuni贸n de representantes de algunos

sindicatos que nos consider谩bamos 鈥渁lternativos鈥. Por entonces se hab铆a creado

la 鈥淐oordinadora de Profesionales del Metal鈥 que a煤n no eran un sindicato, sino

una asamblea de trabajadores de las empresas auxiliares. La CPM se transforma

en CTM (Coordinadora de Trabajadores del Metal) y da los pasos para inscribirse

como sindicato. Actualmente estamos: SAT, CTA, USTEA, Autonom铆a Obrera, CTM y

CNT (de El Puerto de Santa Mar铆a).

– 驴Qu茅 busca la

CONFLUENCIA?: la unidad obrera combativa dando

ejemplo, siendo generosos al poner nuestras siglas particulares, a menudo, en

un segundo plano. Conscientes de que esa expresi贸n de 鈥渦nidad obrera鈥 se

est谩 utilizando como un mantra por toda clase de organizaciones, tambi茅n somos

conscientes de la fuerza y la moral que implica el solo hecho de la unidad鈥

siempre que esta no sea, evidentemente, a cualquier precio. Pero en nuestra

andadura ya hemos dado bastantes pasos que explican este concepto de 鈥渟er

generosos鈥 y que demuestran que nos desempolvamos -en lo posible- de un nocivo

鈥減atriotismo de siglas鈥 (煤ltimo ejemplo: cuando las elecciones sindicales en

Educaci贸n -hicimos campa帽a por USTEA- y ejemplos diarios con la CTM en el

sector del Metal).

– Como Confluencia

partimos de un diagn贸stico com煤n sobre la realidad del mercado

laboral: la precarizaci贸n sistem谩tica, continuada y progresiva no solo

persigue aumentar la explotaci贸n sino la represi贸n obrera y sindical: es

decir, el solo hecho de intentar organizarte o defender tus derechos pueden

conducirte en no pocas situaciones al despido inmediato. La

precarizaci贸n laboral alimenta la arbitrariedad patronal. En este

sentido, en el plano sindical, la CONFLUENCIA pone la prioridad en la

defensa de los m谩s vulnerables. Cuando un trabajador o trabajadora acude a

la Confluencia nunca le preguntamos 鈥渁 qu茅 sindicato pertenece鈥 porque es m谩s

probable que no est茅 sindicado/a siquiera鈥 y no ser谩 por voluntad propia. Esa

masa trabajadora ultra precarizada no solo es tambi茅n objeto de nuestra

atenci贸n sino que consideramos que habr铆a que priorizarla en la defensa de sus

derechos si realmente queremos atajar el proceso de precarizaci贸n galopante.

– Tambi茅n tenemos claro

que, con tanto pactismo del sindicalismo m谩s oficialista (solo hay que comparar

la situaci贸n con los a帽os de la transici贸n) desde hace a帽os, hay que

actualizar urgentemente la l铆nea sindical en cuanto a los m茅todos de lucha y la

propias formas de organizaci贸n de la clase obrera . Y hay que ser muy

comprensivos, flexibles e imaginativos con estas nuevas formas de organizaci贸n,

ya que la precarizaci贸n ha buscado tambi茅n atomizar e individualizar al

trabajador represaliando al que sobresalga 鈥渉aci茅ndose marcar鈥, lo que

ha obrado en contra de la formaci贸n colectiva obrera en los propios tajos.

No es pura frase cuando

decimos que la precarizaci贸n sobreexplota, reprime y mata. Cuando

una plantilla de trabajadores est谩 tan atenazada y reprimida que ni siquiera

puede protagonizar sus propias protestas, ah铆 es donde tenemos que estar las y

los trabajadores de otros sectores, realizando la protesta donde no pueden dar

la cara los que saldr铆an fulminantemente despedidos. Ah铆 est谩n los ejemplos de

esas luchas por algunos compa帽eros y compa帽eras (Marisa, Antonio Barce鈥)

represaliados donde se ha confluido desde otros 谩mbitos laborales para

demostrar que la clase obrera puede y se debe unir en la lucha sindical.

驴Pero acaso no tenemos un

ejemplo lleno de actualidad con la lucha que en buena medida nos convoca hoy

aqu铆? La huelga y acampada de los compa帽eros la Panificadora Butr贸n,

que est谩n protagonizando un ejemplo de lucha y haci茅ndonos protagonizar

un ejemplo de solidaridad.

Os voy a leer lo que, al

respecto de la lucha de la Panificadora Butr贸n, se dice en esta revista Yunque,

que ya va por el n潞 52, y que editan los compa帽eros del SAT de Navantia (los de

plantilla, s铆, pero donde dan m谩s protagonismo y espacio a los compa帽eros de la

auxiliar, mediante la aportaci贸n regular y cada vez mayor de la CTM).

Se dice en Yunque: 鈥溾or

estos lugares gaditanos nadie duda de las acusaciones de esclavismo laboral que

se vierten contra la empresa [Panificadora Butr贸n] frente a las mentiras que

esta lanza. Y nadie duda porque esta Bah铆a est谩 inundada de esas pr谩cticas

explotadoras y represoras. 隆Claro que nos creemos que entre la plantilla

existen contratos de media jornada trabajando la jornada completa; que solo se

disfruta de la mitad de las vacaciones y que no se respeta el descaso semanal

estipulados en convenio; que se obliga a firmar horas que no se pagan, al

tiempo que se reparten en mano cantidades de forma aleatoria (y seg煤n

comportamiento); que 鈥渉oy te pongo aqu铆 y ma帽ana all铆鈥濃!! Y el broche: si

protestas o te organizas sindicalmente fuera del compadreo con la

empresa (ay, 隆cu谩nto est谩n acostumbrados estos esclavistas a organizarte sindicalmente

como a ellos les conviene), entonces, de patitas a la calle. Lo que

ha pasado. Otro ejemplo m谩s de que las empresas se constituyen en

dictaduras laborales donde campan la arbitrariedad y la impunidad de

se帽oritos-patronos.鈥

Efectivamente, un

ejemplo sonado de c贸mo la precarizaci贸n se utiliza para sobreexplotar y

represaliar, incluso incumpliendo la ley. 隆Y cu谩ntos casos como este

estar谩n ocurriendo en estos momentos! Esto hay que pararlo. Y,

desde luego, no ser谩 con ese sindicalismo experto en pactar prebendas con la

patronal y el Estado…

– Sin

embargo, no va a bastar con forjar la m谩xima unidad combativa solo en el

谩mbito laboral. Como los centros de trabajo rebosan de arbitrariedad y

utilizan el despido, hay que, en la misma medida, luchar desde fuera.

Incluso para conseguir victorias dentro. Y fuera de los centros de

trabajo cobra especial relevancia la organizaci贸n de la lucha en los barrios.

Por eso, la Confluencia Sindical, trabaja codo con codo con el movimiento de

Asambleas de Barrio que se est谩 forjando, humildemente a煤n, en la Bah铆a. Porque

creemos que los barrios son los refugios obreros. En la Huelga del Metal

de 2021 se demostr贸 ampliamente. 驴D贸nde entran las manifestaciones de los

trabajadores para protegerse de las cargas policiales? 驴D贸nde se van a repeler,

desde los mism铆simos balcones, las persecuciones a los huelguistas,

evidenciando las pr谩cticas m谩s criminales de los antidisturbios? En las calles

y barrios populares. Con una red concienciada y bien organizada entre

la poblaci贸n de los barrios obreros se puede defender una huelga, pero sin esta

red popular鈥 驴Cu谩nto tarda en actuar (si finalmente llega a hacerlo)

la Inspecci贸n de Trabajo que tanto se cacarea desde los 鈥渙ficialistas鈥 para

solventar un conflicto laboral? 驴Qu茅 tipo de 鈥渧ictoria鈥 se consigue en un

juicio por despido improcedente? 驴Y qui茅nes amparan a los trabajadores que

pretenden defender sus derechos mediante los m茅todos 鈥渕uy ajustados a ley鈥 de

las denuncias mientras se resuelven estas y tras el m谩s que seguro despido

despu茅s de la resoluci贸n?

No es por capricho

que hoy estemos en este emblem谩tico Barrio del R铆o San Pedro. No es casualidad

que detr谩s de la hermosa actividad de solidaridad con la acampada del viernes

鈥揳donde se llevaron alimentos para las familias que llevan meses sin cobrar

nada鈥 estuviera la Asamblea de Barrios de C谩diz con especial protagonismo de

nuestra querid铆sima asociaci贸n 鈥淎migas al Sur鈥 del no menos emblem谩tico barrio

obrero del Cerro del Moro.

En los barrios es donde

se condensan todos los males de las familias obreras y se convierte en la

regi贸n m谩s liberada para forjar mucho de la unidad y de la movilizaci贸n que

cuesta tanto dentro de las empresas.

– Pero

a煤n queremos llegar m谩s lejos en la unidad popular. Hay que forjar la

unidad tambi茅n con las luchas contra los recortes sociales (sanidad, educaci贸n,

pensiones, ayudas sociales, etc.). Esos recortes que se dispararon hace m谩s

de una d茅cada para salvar a banqueros y otros par谩sitos de las grandes empresas

de su propia crisis, de la crisis de un sistema capitalista que solo aplica la

econom铆a de libre mercado contra la fuerza de trabajo, pero que luego andan lloriqueando

la intervenci贸n del Estado para rescatarlos a ellos y que vuelvan a acumular

indecentes beneficios.

Otra vez se nos anuncia

m谩s golpes al salario, al empleo ya las condiciones laborales y a los servicios

sociales. Dicen que por la inflaci贸n. Y dicen que esta es producto de 鈥渓a

guerra de los rusos鈥. Vamos, sue帽an con que no protestemos contra esos

mercenarios de la politiquer铆a, que solo sirven para producir demagogia acerca

de lo que pasa realmente y enga帽arnos. O para desviarnos de la problem谩tica

central que aqu铆 est谩 en juego. Sue帽an con que nos vayamos a embajadas y

consulados rusos a protestar por la inflaci贸n que obligar谩 a atacar salarios,

pensiones y empleo. Mientras, la Bot铆n y dem谩s ralea se r铆en porque ya no vamos

a las calles a decir que no queremos ser mercanc铆a en manos de banqueros. No

voy a hablar aqu铆 de la guerra en Ucrania. Limit茅monos a decir que el sistema

capitalista en crisis provoca guerra, de la social y de la b茅lica.

驴Qui茅nes son culpables de

que la deuda en este pa铆s vaya por el 120% del PIB? 驴los rusos? 驴Tambi茅n son

culpables de los rescates que nunca se devolvieron? Los responsables

son los mismos que deciden e imponen que los bancos centrales suban los tipos

de inter茅s para que las familias dispongan menos, demanden menos y entonces

baje la inflaci贸n que asegure las ganancias de esa gentuza del capital. Y

ocultan que la inflaci贸n es resultado en gran medida de haber 鈥渇otocopiado鈥

mucho dinero. Dicen que es un problema excepcional provocado por Putin

para que no se nos ocurra exigir subidas salariales y de pensiones que

compensen la inflaci贸n. La tarea principal es asegurar que los beneficios

del gran capital no se esfumen. Y tenemos que escuchar c贸mo los bancos

centrales se alertan porque el paro no ha subido como se esperaba鈥 porque 鈥渓a

demanda de las familias鈥 va a seguir creando inflaci贸n. Y que se seguir谩n

subiendo los tipos de inter茅s hasta que la inflaci贸n sea la que a ellos les

convenga.

Intentan atemorizar y,

por supuesto, desmovilizar. Y debe ser justo al contrario. Claro que es

leg铆tima y absolutamente necesaria la reivindicaci贸n salarial. Con su arsenal

medi谩tico han llegado a conseguir que muchas plantillas consideren,

acomplejadas, que la lucha por una subida salarial podr铆a tomarse como

鈥渋nsolidaria鈥, teniendo en cuenta otras salvajadas que se cometen contra la

clase obrera. Pero es que si no se lucha por la subida salarial y de las

pensiones lo que se consigue es el empobrecimiento extremo y precariedad

generalizada de la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n trabajadora.

– Hemos hablado de las

necesarias unidades que tenemos que forjar: dentro del sindicalismo combativo,

con la lucha en los barrios, con las protestas sociales por los servicios

p煤blicos que se est谩n cargando. Todo ello es necesario e imprescindible. Pero terminemos siendo claros.

Todas las luchas que protagonicemos deber谩n estar cada vez m谩s atravesadas por

la convicci贸n de que tenemos que resolver un dilema mayor. Ese dilema, ese

cruce de caminos, es el siguiente: O continuamos permitiendo que se

utilice el Estado para planificar el rescate y la salvaci贸n de la banca y de

las grandes empresas, o aqu铆 comenzamos a plantear la necesidad de conquistar

el poder para planificar la econom铆a al servicio del pueblo. Esa es la tarea

suprema de la clase obrera hoy: conducir a todo el pueblo a alcanzar esa

realidad. No nos quedemos esperando a que politiqueros nos resuelvan

ese dilema mayor. Siempre nos dir谩n que no es posible mientras se acomodan en

la politiquer铆a profesional.

– La victoria

obrera y popular es posible. Pero hay que construirla d铆a a d铆a. Como

humildemente se est谩 forjando en la lucha del metal, en la huelga de la

Panificadora Butr贸n. Sabiendo que eso de que 鈥渆l pueblo salva al

pueblo鈥 ciertamente suena a simple frase. Y se podr铆a quedar ah铆. Pero

no, es toda una estrategia de lucha. Hasta la victoria. Al

tiempo.