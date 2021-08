–

Estimados lectores e interesadas por la cultura canaria. Comenzamos nuestra historia en la crueldad, en la desintegraci贸n como sociedad. Aunque a lo largo de la historia de nuestras islas se ha intentado desvirtuar nuestra cultura, como seres de las cavernas, no es necesario especificar que no 茅ramos as铆. Leer sobre nuestra sociedad aborigen nos llevar谩 a comprender que los sistemas sociales de nuestros abor铆genes eran m谩s civilizados que los propios colonizadores. En concreto podr铆amos hablar de la isla de la Gomera donde la crueldad hacia los gomeros no tuvo l铆mites.

En la Gomera lugares como la horrible Torre del Conde o el Llano de la Horca, zonas donde se vivi贸 inimaginables crueldades, asesinados, matanzas e incalculables injusticias realizadas hacia el pueblo gomero. Incontables son las atrocidades en todas nuestras islas.

Todos esos relatos se intentan ocultar de la historia, pero ellos surgen de los escritos, de los recuerdos, rompiendo la tierra a gritos. La verdad siempre persiste, por m谩s que la oculten, sale con m谩s fuerza rompiendo todo atisbo de hipocres铆a.

Canarias sigue sufriendo violencia en sus espacios naturales, expolios y un gran padecimiento ante la defensa de nuestros endemismos. Tantas injusticias hacen que la poblaci贸n viva sorda y ciega ante tal realidad. Tiene miedo de abrir los ojos, de ver que la realidad no es tan maravillosa como la pintan. Canarias no es ese para铆so que tanto se esfuerzan en crear, para seguir explot谩ndonos y vendi茅ndonos al exterior.

Tantas veces se ha ocultado nuestra historia y se ha ninguneado nuestra anterior cultura. Tanto se nos han silenciado y despreciado, pero la historia ha surgido de los recovecos, de los fragmentos de los cantos y poes铆as de nuestros abuelos. No ha sido imposible ocultar m谩s nuestra historia, porque la historia no es de los grandes caciques, ni de personas doctas, la historia la hace el pueblo y es del pueblo.

Somos afortunadas por las personas que hoy habitan nuestra tierra, intentado crear una Canarias mejor. Un futuro m谩s igualitario, m谩s comunitario. En defensa de unos derechos tanto sociales para la poblaci贸n canaria, como la protecci贸n de nuestra naturaleza que pide a gritos nuestra ayuda. Pero estas personas que contribuyen al cambio, no son pol铆ticos, no son personas con altos cargos en Canarias. Todo lo que realizamos las personas que buscamos una Canarias mejor se ve contrariado por las malas pol铆ticas, la mala gesti贸n empresarial, el turismo como primera fuente de ingresos, el negocio de la construcci贸n鈥 Todas las personas que apostamos por una Canarias libre de todo este entramado, tenemos que luchar contra el sistema opresor. Pero como dije antes es el pueblo quien hace la historia y las personas canarias tenemos a la raz贸n hist贸rica de nuestro lado. 鈥Todo individuo es hijo de su pueblo. Nadie puede saltar por encima del esp铆ritu de su pueblo, como no puede saltar por encima de la tierra.鈥 (Hegel, 2017, p谩g.159) Quiz谩s estemos abocados al caos o comenzando un cambio a mejor, pero solo desde la acci贸n efectiva podremos ver resultados.

Invito a pensar:

驴Por qu茅 un pueblo colonizado tiene miedo de pedir su independencia? 驴Por qu茅 las personas de nuestra tierra intentan ahogar los gritos de los que no tenemos miedo a la libertad?

隆Viva canarias libre y socialista!

Guacimara Afonso Negr贸n, coordinadora del Frente Estudiantil de Tenerife e integrante de Ahul! – Juventudes de Ahora Canarias.

