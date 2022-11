Ayotzinapa: una respuesta digna al dolor y al sufrimiento

Nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Con este poema del tiempo de Pedro Casald谩liga el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) dejaron esa sensaci贸n de esperanza, pero tambi茅n evidenciaron el tropel del informe emitido el 18 de agosto de 2022 por la Comisi贸n para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), donde centra la atenci贸n en 467 capturas de pantalla presentadas como nueva informaci贸n en ocho a帽os de las investigaciones sobre el paradero de los 43 estudientes desaparecidos.

Con el dolor punzante en el alma, las madres y padres de familia solicitaron al grupo de expertos y expertas del GIEI corroborar la informaci贸n del informe de la CoVAJ, sobre todo, las capturas de pantalla. As铆, las expertas y expertos realizaron el peritaje t茅cnico que prueba que 181 del total de capturas de pantalla que se encuentran en el informe de la CoVAJ no tienen veracidad, pues no garantizan su originalidad y por tanto no se puede considerar como una prueba digital fehaciente.

Carlos Beristain, integrante del GIEI, introdujo la conferencia de prensa este lunes 31 de octubre de 2022, en la Ciudad de M茅xico, con la preocupaci贸n de que 鈥渆n d铆as pasados hubo una serie de confusiones en torno a informaci贸n vertida鈥 por las autoridades federales y por los medios de comunicaci贸n sobre la desaparici贸n de los j贸venes. 鈥淎 mediados de agosto los acontecimientos respecto de la desaparici贸n de los 43, en un intento de acelerar los resultados sin las debidas medidas de investigaci贸n, han llevado a una crisis en la capacidad de los investigadores en la independencia y en la confianza de los resultados, as铆 como un desconocimiento del papel del propio GIEI en la asistencia t茅cnica internacional鈥.

En este refuego de informaci贸n las expertas y los expertos, as铆 como los familiares 鈥渘o tuvieron informaci贸n previa a la presentaci贸n del informe de la CoVAJ que inclu铆a capturas de supuestas comunicaciones entre presuntos responsables de los hechos. Los avances de acceso a la verdad y a la justicia estuvieron en riesgo. Por eso es urgente retomar el camino de una investigaci贸n seria y con los resultados fiables para los derechos a la verdad y a la justicia de los familiares鈥, apunt贸 Carlos Beristain.

En este sentido, para Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, es muy importante diferenciar la investigaci贸n que realiz贸 la Unidad Especial de la Fiscal铆a y el informe que fue presentado por la presidencia de la CoVAJ. [De lo contario seguir谩] una confusi贸n entre la presentaci贸n de 83 judicializaciones contra personas inculpadas por parte de la Fiscal铆a Especial y los resultados presentados por la CoVAJ. Estas 83 贸rdenes de aprehensi贸n no tienen relaci贸n con el informe de la CoVAJ.

Sin embargo, la parte medular del informe de la CoVAJ est谩 en la segunda parte en la que se incluye 467 capturas de pantalla, informaci贸n que no se hab铆a vertido en el transcurso de las investigaciones para esclarecer los hechos y el paradero de los j贸venes normalistas. Lamentablemente estas evidencias son inconsistentes, pero adem谩s no pueden ser consideradas como un proceso judicial, se帽ala Claudia Paz y Paz.

Esta nueva narrativa sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa queda endeble, tambaleante para generar expectativas de verdad. Es importante resaltar porque no hay nada s贸lido, m谩s bien, los avances en las investigaciones se ponen en duda toda vez que los datos no se llevan a la comprobaci贸n cient铆fica.

Los pantallazos de la CoVAJ no son confiables para saber la verdad sobre los 43

El Grupo de Expertos Independientes demostr贸 que las capturas de pantalla presentadas por la CoVAJ tienen serias inconsistencias que lejos de esclarecer los hechos lo entorpecen. As铆 empez贸 Francisco Cox, integrante del GIEI, con el analisis de 鈥渓as filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso, si no se toma una determinaci贸n radical, examen previo de la consistencia que pueda ser llevada luego a una decisi贸n judicial. Es una condici贸n sine qua non del GIEI a la CoVAJ y a las autoridades mexicanas para la continuaci贸n de la asistencia t茅cnica鈥.

Francisco Cox dio lectura al peritaje que encarg贸 el GIEI sobre la validaci贸n de integridad y autenticidad de mensaje de WhatsApp tipo captura de pantalla presentada por la CoVAJ muestra que, en primera, no es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en im谩genes, es decir, no se puede determinar mediante estudio de la metadata de los ficheros su autenticidad porque no se puede verificar la fecha de creaci贸n original del mensaje con la herramienta ExifTool. As铆 mismo es imposible verificar el tipo de dispositivo. Segundo, algunas capturas de pantalla tienen un entorno visual totalmente diferente, a pesar de que el WhatsApp tiene la versi贸n 2.12.312 apk utilizada de 2012 a 2015, es similar a la utilizada en los mensajes analizados. Otra discrepancia muestra diferencias en la forma de escritura algo inusual de la aplicaci贸n y no cuenta con el 铆cono videollamada. Tercero, el doble check azul en algunos mensajes capturados mediante screenshot aparentemente en octubre del 2014, opci贸n que permite la verificaci贸n de lectura por parte del receptor no es coherente, ya que esta funcionalidad fue incorporada en la aplicaci贸n el 20 de noviembre del 2014.

Por 煤ltimo, se evidencian varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generaci贸n del screenshot, o sea, la fecha de generaci贸n de la imagen es anterior a la fecha de creaci贸n y env铆o de los mensajes. Por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creaci贸n el 1 de octubre del 2014, por lo tanto no existe confiabilidad en la imagen ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que a煤n no ha sido generado y enviado, se帽al贸 Francisco Cox.

El grupo de expertas y expertos lograron evidenciar 181 im谩genes tipo screenshot que no tienen veracidad. Los problemas de la metadata sobre las capturas de pantalla que se encuentran en el informe de la CoVAJ necesariamente tendr铆a que haber seguido revisiones t茅cnicas y periciales que se contrastaran para que tuviera mayor certeza. Los trabajos de investigaci贸n en un caso tan complejo como la desaparici贸n de 43 estudiantes 鈥渓a informaci贸n debe basarse en los m谩s altos est谩ndares internacionales鈥, remarc贸 脕ngela Buitrago.

Claudia Paz y Paz y 脕ngela Buitrago afirmaron haber alertado 鈥渁l gobierno de M茅xico que la funci贸n de esta asistencia t茅cnica ha sido precisamente proporcionar evidencia contrastada de los hallazgos en los hechos, b煤squedas y las responsabilidades. As铆 como la confusi贸n de las instituciones implicadas, la falta de claridad o de consistencia de acciones que generan mayor incertidumbre en los familiares y en la propia sociedad, lo que lleva a un enorme malestar y p茅rdida de confianza鈥.

Claramente pas贸 con el desistimiento de m谩s de 20 贸rdenes de aprehensi贸n, 16 contra militares, de las 83 que hab铆a en total, producto de investigaciones que hab铆a realizado la Unidad Especial de Investigaci贸n y Litigaci贸n (UEILCA).

El GIEI insiste en que volver谩 a presentar a la UEILCA y al nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa toda la evidencia existente para dichos procesos de judicializaci贸n, incluyendo casos que han sido desestimados por orden del propio fiscal general y que conllevaron al desistimiento de varias 贸rdenes de aprehensi贸n. El tiempo corre a prisa sin que las nuevas autoridades conozcan el estatus de las investigaciones. Los retrasos tendr谩n que pagarlos las mismas autoridades por querer correr.

Otro pantano son las fuerzas armadas que se niegan a dar informaci贸n sobre la desaparici贸n de los 43 estudiantes. El GIEI ha insistido en que existe informaci贸n en los archivos de inteligencia de Sedena y en el Centro Regional de Inteligencia y otros que puedan tener informaci贸n clave para la b煤squeda que incluyen los monitoreos o escuchas telef贸nicas en tiempo real del 26 de septiembre del 2014 y de los d铆as subsiguientes, incluido el 4 de octubre del 2014.

鈥淎 la luz de estas informaciones se hacen inconsistentes sus explicaciones de que desconoc铆an la gravedad de los hechos y por ello no habr铆an intervenido. Sedena ten铆a conocimiento de la implicaci贸n con el crimen organizado de varios presidentes municipales y jefes se seguridad local previamente a los hechos. Varios militares fueron sancionados con pena de arresto de 8 d铆as por omitir informaci贸n relevante sobre el d铆a 26 y 27 de septiembre, y el propio coronel Rodr铆guez, comandante del 27 batall贸n fue recriminado internamente bajo un informe de la junta regional de inteligencia por su falta de actuaci贸n para ayudar a los j贸venes鈥, afirm贸 脕ngela Buitrago.

Lo peor de todo, asegura el GIEI, es que en sucesivas declaraciones del personal del 27 batall贸n han llevado a cambios y adecuaci贸n a revelaciones que se fueron dando de los hechos. La Sedena p煤blicamente ha intentado exculpar un militar detenido, el capit谩n Crespo, pero han ido m谩s all谩 adecuando declaraciones de militares.

Por su parte, Carlos Beristain, dijo que 鈥渟e juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. M茅xico tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad pol铆tica junto con la independencia y consistencia en la investigaci贸n son determinantes para la justicia que los familiares reclaman y en otros muchos de los miles que se han dado en el pa铆s, pero sobre todo se juega una respuesta digna frente al dolor y al sufrimiento de unos familiares que han sido tantas veces golpeados, no solamente de los hechos, sino tambi茅n por las versiones distorsionadas o las mentiras. Hay un sistema de investigaci贸n e impunidad que hay que cambiar en M茅xico. La desaparici贸n forzada no se cierra hasta que se haya dado respuesta al derecho a la verdad de las v铆ctimas y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos鈥.

La conferencia de prensa termin贸 con un poema de Pedro Casald谩liga, obispo de Brasil.