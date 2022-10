La decisi├│n de la jueza de distrito Yazm├şn Er├ęndira Ruiz de otorgar la suspensi├│n definitiva al ex titular de la PGR, Jes├║s Murillo Karam, relativa a su vinculaci├│n a proceso por los delitos de tortura, contra la procuraci├│n de justicia y desaparici├│n forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa, es otro granito de la monta├▒a de cinismo que desde del 26 de septiembre tiene a la naci├│n en vilo respecto a la falta de justicia, si ya desde esa tr├ígica noche se sab├şa que los hechos respond├şan a un Crimen de Estado, ahora est├í m├ís que claro que la red de intereses sigue vigente y contin├║a por todos los medios encubriendo la verdad y tratando de desvirtuar los esfuerzos reales que se efect├║an por esclarecer los hechos. En otras palabras, nadie puede seguir jugando a dudar sobre la violencia de lesa humanidad cometida por los tres ├│rdenes de gobierno con la participaci├│n abierta de las Fuerzas Armadas de M├ęxico sobre los 43 normalistas y sus familiares. Hoy, m├ís de ocho a├▒os despu├ęs, falta mucho para terminar de limpiar las instituciones y dependencias de gobierno de la podredumbre moral, ├ętica y social que la l├│gica capitalista ha instaurado a trav├ęs de grupos pol├şticos en las esferas m├ís altas del poder y la ÔÇťjusticiaÔÇŁ en nuestra naci├│n.

Aunque la suspensi├│n de la vinculaci├│n a proceso de Murillo no significa su liberaci├│n inmediata por la posibilidad de impugnaci├│n de la decisi├│n por parte de la Fiscal├şa General de la Rep├║blica (FGR), el hecho significa, de manera inmediata, un retraso en las investigaciones que otorga tiempo a los grupos que pretenden la impunidad de formular nuevas estrategias de interferencia, adem├ís, hay que sumar a esta acci├│n, la grav├şsima filtraci├│n de informaci├│n publicada en algunos medios nacionales, poniendo en riesgo buena parte de las actuales l├şneas de indagaci├│n, todo, en un contexto de exacerbaci├│n pol├ştica entre grupos y partidos que ├║nicamente beneficia a los intereses privados, dejando de lado las necesidades urgentes populares como es el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa.

Ahora, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisi├│n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado una denuncia sobre la evidente intromisi├│n de la Fiscal├şa y el Ej├ęrcito de M├ęxico que con las acciones ya mencionadas y otras obstruyen las investigaciones sobre la desaparici├│n de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este mismo grupo, ya hab├şa hecho p├║blico desde marzo pasado, un documento donde se├▒ala que el Ej├ęrcito espi├│ a los involucrados en el caso, tanto criminales como autoridades y familiares, sumado a esto el hecho de la comprobada infiltraci├│n de al menos un elemento de las fuerzas armadas entre los normalistas tiempo antes de su desaparici├│n.

No es dif├şcil ÔÇôsi se quiere- ver lo obvio, el caso Ayotzinapa est├í rodeado de los m├ís oscuros intereses de grupos pol├şticos, militares y econ├│micos que no desean se conozca la verdad, encubriendo su propia participaci├│n como la de otros actores a├║n pendientes de ser juzgados como el ex presidente Enrique Pe├▒a Nieto. Un sector amplio de la ÔÇťjusticiaÔÇŁ es c├│mplice de la m├ís vil impunidad.

Rebeli├│n ha publicado este art├şculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.