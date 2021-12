–

Pol铆tica kurda, antigua diputada, Aysel Tu臒luk est谩 en prisi贸n. Aysel sufre. Aysel ya no puede recordar. Seg煤n los especialistas, ya no puede vivir sin asistencia. Su condena debe de ser aplazada. Sin embargo, el Instituto M茅dico Legal ha decidido mantenerla en la c谩rcel.

La memoria de Aysel se difumina poco a poco. Pero nosotrxs recordamos鈥

Recordamos que durante largos a帽os, Aysel ejerci贸 como abogada independiente. Sabemos que fue miembro del Consejo de Administraci贸n de la Fundaci贸n para los Estudios Sociales y Jur铆dicos (THAV), miembro de la Asociaci贸n de derechos humanos (陌HD). Fund贸 el YKD, junto con mujeres que aman su pa铆s. No hemos olvidado que fue co-presidenta del Partido de la Sociedad Democr谩tica (DTP) entre 2007 y 2009, elegida diputada por Diyarbakir de 2011 a 2015, diputada de Van por el Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP), en el que ocup贸 cargos de responsabilidad, principalmente en el 谩rea de la justicia y los derechos humanos.

Recordamos como si fuese ayer el 29 de diciembre de 2016, d铆a en el que arrestaron a Aysel, que ocupaba por aquel entonces la vicepresidencia del HDP. El acta de acusaci贸n se basaba en su trabajo y sus declaraciones de cuando era co-presidenta del Congreso por una Sociedad Democr谩tica (DTK), una plataforma de asociaciones y movimientos kurdos en Turqu铆a y que desarrolla desde 2011 su modelo de 鈥渁utonom铆a democr谩tica鈥 a modo de una organizaci贸n 鈥渃entral鈥 confederal. Lo recordamos鈥

Recordamos que el Tribunal penal N掳 17 de Ankara conden贸 Aysel Tu臒luk a una pena de 10 a帽os de c谩rcel con la t铆pica acusaci贸n, empleada sin moderaci贸n, de 鈥減ertenencia a organizaci贸n ilegal鈥. A pesar de las protestas y los recursos presentados, el Tribunal Supremo confirm贸 la sentencia.

Tambi茅n sabemos que, 煤ltimamente, en el marco de la investigaci贸n por la fiscal铆a de Ankara, en relaci贸n a lo ocurrido en Koban锚 el 6,7 y 8 de octubre de 2014, fijaron una orden de arresto contra Aysel Tu臒luk.

En fin, la realidad es esta: Aysel Tu臒luk lleva encerrada desde el 29 de diciembre de 2016. Hace ahora cinco a帽os fue recluida en la c谩rcel tipo F de Kand谋ra, en Koaceli. Aysel ya no puede acordarse鈥

Porque 煤ltimamente, el estado de salud de Aysel se va agravando cada d铆a. Padece demencia, una p茅rdida de memoria importante, ya no puede hace frente a sus necesidades cotidianas. Su abogada, Reyhan Yal莽谋nda臒, confiaba a Dilek G眉l, en una entrevista otorgada a Euronews: 鈥淧ensad en esto: algunas acciones deben realizarse cada d铆a. Comer, beber, cuidarse, hablar, escribir, leer, 驴no son acaso gestos cotidianos? Cuando prescindes de algunos, 驴qu茅 te queda? Un ser humano no puede vivir sin el apoyo de otras personas鈥 Imaginad que a lo largo del d铆a olvid谩is un mont贸n de cosas rutinarias. 驴C贸mo podr铆as seguir adelante en solitario? 驴Es posible? No, no lo es. De hecho, incluso en su estado actual, percibe ciertas cosas. Dice que algunxs prisionerxs padecen condiciones m谩s duras y piensa que el hecho de sacar a la luz su caso podr铆a perjudicar a lxs dem谩s鈥.

Recordamos que, en 2017, Aysel Tu臒luk presenci贸 la exhumaci贸n de los restos mortales de su madre, Hatun Tu臒luk.

Aysel llevaba apenas un a帽o en la c谩rcel cuando se enter贸 de la muerte de esta. Obtuvo autorizaci贸n para asistir al funeral.

No se puede desear ni a un enemigo semejante acto f煤nebre; el cerebro prefiere, tal vez en secreto, olvidar鈥

Un entierro en el que hubo violentos ataques racistas鈥 En primer lugar, un grupo compuesto de una docena de personas trat贸 de impedir el entierro. Los parientes de la difunta intentaron avanzar como pudieron. En aquel instante, decenas de personas, alertadas por el primer grupo, llegaron al cementerio, en coches, camiones y tractores. Los miembros de la familia, parientes y amigxs tuvieron que aguantar agresiones verbales, insultos, amenazas, que se transformaron despu茅s en agresiones f铆sicas, que se fueron intensificando y acabaron en disparos al aire. Las personas que hab铆an acudido al sepelio quedaron atrapadas en el cementerio, los agresores les imped铆an salir, les inundaban de proclamas racistas e insultantes. 鈥溌o permitiremos que se entierre a terroristas aqu铆! 隆Este no es un cementerio de armenixs!鈥. La polic铆a intervino. La familia decidi贸 entonces exhumar a la difunta y darle sepultura en otro lugar鈥

Aquel fue el 煤ltimo calvario de Hatun Tu臒luk, que fue enterrada al d铆a siguiente en Dermis.

Nosotrxs lo recordamos.

Aysel presenci贸 todo aquello. Sus abogados, m茅dicos y personas cercanas, confirman que lo sucedido le afect贸 profundamente y corroboran un deterioro psicol贸gico. No hace falta ser especialista para saber que una herida indeleble de esa magnitud deja secuelas. Las consecuencias de traumatismos psicol贸gicos en el cuerpo no son ning煤n secreto鈥 Los m茅dicos est谩n de acuerdo.

Durante casi ocho meses, nueve doctores especialistas del Instituto M茅dico Legal de la Facultad de Medicina de Kocaeli examinaron a Aysel y declararon conjuntamente que padec铆a 鈥渦na enfermedad cr贸nica y de car谩cter progresivo鈥, y posteriormente concluyeron en un informe hecho p煤blico en julio de 2021, 鈥渜ue podr铆a ser complicado adaptar la asistencia y la atenci贸n medica requeridas a las condiciones vigentes en prisi贸n, y que ella era incapaz de subsistir por s铆 sola en la c谩rcel, y por lo tanto se deber铆a aplazar el cumplimiento de su condena鈥.

Bas谩ndose en dicho informe, tanto sus abogadoxs como la administraci贸n penitenciaria, exigieron el traslado de Aysel al Instituto M茅dico Legal de Estambul. Su familia, sus abogadxs y simpatizantes, asociaciones de derechos humanos, dieron la voz de alarma en repetidas ocasiones, insistiendo en la inviabilidad de que continuase soportando las condiciones penitenciarias. Los pocos medios de comunicaci贸n progresistas que sobreviven en Turqu铆a se hicieron eco de la noticia. La respuesta del Instituto M茅dico Legal de Estambul lleg贸 el pasado mes de septiembre, afirmando que Aysel 鈥減uede sobrevivir sola, que es capaz de soportar las condiciones carcelarias, proporcion谩ndole tratamiento y asistencia mediante las consultas externas rutinarias recomendadas鈥.

Tras esta respuesta, el 3 de septiembre de 2021 la fiscal铆a de Koaceli rechaz贸 la solicitud de aplazamiento de la condena de Aysel Tu臒luk.

Nosotrxs lo recordaremos 鈥

Como reacci贸n, su abogada Reyhan Yal莽谋nda臒 hace hincapi茅 en el hecho de que se trata de algo 鈥渢铆pico鈥 en Turqu铆a. 鈥淒esgraciadamente, la Direcci贸n del Instituto M茅dico Legal no aplaza las penas de lxs prisionerxs pol铆ticxs, incluso cuando existe un informe de una delegaci贸n de nueve m茅dicos especialistas. La direcci贸n de nuestro Instituto M茅dico Legal presiona a las instituciones m茅dicas de las facultades de medicina, que rechazan los informes y se comportan como si no fuesen m茅dicos. Obran exclusivamente como un departamento pol铆tico. Proporcionan informes al margen de la 茅tica m茅dica鈥. Reyhan insiste en se帽alar: 鈥淎ysel Tu臒luk nos ha informado de que le hicieron un chequeo muy r谩pido, que la sometieron a un trato verbal desagradable y que los m茅dicos utilizaron t茅rminos humillantes. Y el informe en cuesti贸n, lo prepararon en un solo d铆a, inmediatamente despu茅s de ese breve intercambio. Por un lado, existe un informe que es el resultado de ex谩menes realizados durante ocho meses; por otro, un informe redactado a toda prisa tras una breve conversaci贸n鈥.

Lxs abogadxs de Aysel Tu臒luk han acudido a la Fundaci贸n de Derechos Humanos de Turqu铆a (TIHV), exigiendo un informe alternativo. La T陌HV ha se帽alado efectivamente la presencia de contradicciones importantes entre ambos informes, lo cual requiere una nueva valoraci贸n del Instituto M茅dico Legal. Reyhan Yal莽谋nda臒 se帽ala que 鈥渆l citado informe existe realmente y el Ministerio de Justicia est谩 perfectamente al corriente. A pesar de todo, han decidido que se mantenga el cumplimiento de la condena. No nos han dicho nada claro, todo est谩 paralizado鈥. Una y otra vez apela a las autoridades y a la raz贸n. 鈥淧edimos nuevamente que no se pierda un d铆a m谩s. Que reflexionen desde la 茅tica m茅dica, la moral, la ciencia y el derecho. Que acepten nuestras peticiones. Y que tras la necesaria evaluaci贸n de la se帽ora Tu臒luk, preparen un informe adaptado a su estado de salud para que se aplace el cumplimiento de su condena鈥.

Uno m谩s entre cientos de casos de los que tenemos conocimiento. Lxs prisionerxs enfermxs son numerosxs en Turqu铆a. Algunxs sufr铆an ya de patolog铆as que se han ido agravando a consecuencia de las condiciones penitenciarias; en otros casos, es la prisi贸n la que ha provocado la aparici贸n de trastornos y enfermedades.

En todo caso, la respuesta de las autoridades significa una doble condena. Son poqu铆simas las excepciones que han permitido la liberaci贸n de prisionerxs antes de morir.

Esta es la aplicaci贸n directa de una ideolog铆a fascista y autoritaria con respecto a la encarcelaci贸n en Turqu铆a de lxs opositorxs al r茅gimen. Y esta ideolog铆a, con el f谩cil y maleable pretexto del 鈥渁ntiterrorismo鈥, provoca situaciones inhumanas, a menudo atroces. Y va ganando terreno en las mentalidades m谩s all谩 de Turqu铆a.

Hacer que Aysel Tu臒luk salga de la c谩rcel implica rechazar la barbarie securitaria. Hacer que se conozca su paradero no significa 煤nicamente ayudar a quienes maniobran en pro de su liberaci贸n, sino consolidar, de alg煤n modo, el resquicio de humanidad indispensable a las luchas contra el r茅gimen en Turqu铆a, y por ende a todos los movimientos de resistencia que hacen frente a los fascismos que se van perfilando.

Recordemos鈥

Que las asociaciones internacionales de derechos humanos se ocupen de este caso. Por eso precisamente sacamos a la luz esta causa.

Naz Oke / Traducido del franc茅s por Maite / Kedistan

