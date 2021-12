–

CATALOGACIÓN DEL FONDO POSTERIOR A 1939

La Fundación Anselmo Lorenzo (FAL) lanza su campaña de financiación más ambiciosa para la catalogación de todo el fondo posterior a 1939.

Colabora con FAL, el mayor archivo anarquista de la península

Entre nuestra documentación contamos, entre otros materiales, con cartelería, fotografía y material audiovisual de la Guerra Civil, exilio y Transición. Una colección de 6.000 carteles, más de 5.000 cabeceras de prensa catalogadas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, archivo audiovisual y una biblioteca especializada con miles de títulos en su colección. En definitiva, un tesoro que nos convierte en el mayor archivo anarquista de la Península Ibérica y uno de los más grandes del mundo.

CRECEMOS CONTIGO

Nuestra labor en el archivo ha permitido atender, solo en 2020, un total de 440 consultas de investigación. Asimismo, hemos registrado 123 peticiones de información de personas que buscaban datos de antiguos familiares de la CNT o vinculadas al movimiento libertario. Es una labor que, como podéis comprobar, se traduce en una función real de recuperación de nuestra memoria. Y lo más importante, sin subvenciones ni ayudas estatales.

Es una labor de difusión cultural. De memoria. De sacar a la luz nuestro legado e impedir que nuestra huella y presencia sea borrada de la historia. Pero también de divulgación y de construcción. Mediante publicaciones, actos y conferencias, la FAL es un agente activo de primer orden en la edificación del porvenir libertario. Y es aquí donde entras en acción, porque sin ti nada de esto sería posible.

OBJETIVOS

Para poder continuar con esta imprescindible tarea, es necesario alcanzar los siguientes hitos:

– 3.000 euros para el material de conservación

3.000 euros para equipamiento informático, digitalización de prensa, escaneado de fotos, diapositivas y negativos

-18.000 euros por cada persona dedicada durante un año a esta labor

11.000 euros para un escáner profesional de gran formato

20.000 euros para adquirir un programa de gestión documental profesional

RECOMPENSAS

Hemos realizado una gran labor el fondo perteneciente al movimiento obrero y libertario anterior a 1939, pero aún queda un largo trabajo por delante para conservar, catalogar y difundir el posterior a esa fecha: exilio, Transición y actualidad.

Es por ello que pedimos tu colaboración para sacar adelante nuestro proyecto; un proyecto que es tuyo también.

Como muestra de nuestro inmenso agradecimiento, cada aportación realizada recibirá las siguientes recompensas:

Hasta 40€: Una copia en pdf de las acuarelas que realizó José Luis Rey Vila ‘SIM’ de estampas de la Revolución y Guerra Civil española

Entre 40€ y 120€: las anteriores acuarelas, una colección de fotografías digitales pertenecientes a nuestro Archivo Fotográfico de la Guerra Civil y además se apuntará a una persona como donante de base a la FAL durante un año https://fal.cnt.es/hazte-soci/).

Más de 120€: las anteriores acuarelas, una colección de carteles digitalizados del periodo de la Guerra Civil Española pertenecientes a nuestro Fondo de Cartelería y además se apuntará a una persona como donante de apoyo a la FAL durante un año (con las recompensas y descuentos correspondientes, que se pueden consultar aquí https://fal.cnt.es/hazte-soci/).

Muchas gracias por tu aportación. Sigamos construyendo de manera conjunta este puente entre un rico pasado y un brillante porvenir que es la FAL.

ENGLISH INFO BELOW

Support FAL, one of the largest anarchist archives in the world

Fundacion Anselmo Lorenzo (FAL) are calling its most ambitious crowdfunding campaign yet in order to complete our curatorial work on all materials from after 1939.

Our archive holds, among many other elements, documents, posters, photographs, footage and audio recordings from the Spanish Civil War and Revolution, the decades of exile at the end of that conflict and the so-called Transition, once Franco died . It’s a huge collection of 6,000 posters, more than 5,000 regular publications, spanning from the end of the 19th century to the present day, together with a media archive and a specialised library with tens of thousands of items. It truly is a treasure that makes FAL one of the largest anarchist archives in the world.

But we don’t merely concern ourselves with the history of the anarchist movement. Through publications, events and conferences, FAL plays an essential role in the promotion of our ideas and in building up a libertarian future.

Here’s where your support is needed, because none of this would be possible without it. True to our anarchist ethos, we do not accept any state funds or grants. We rely instead on resources provided by the union CNT and on voluntary donations. That’s why we’re asking for your collaboration, to help carry our project, your project, forward.

As a token of our immense gratitude, each contribution will receive the following rewards:

Up to €40: a pdf copy of the watercolours made by the artist Jose Luis Rey Vila ‘SIM’ of images from the Spanish Revolution and Civil War.

Between €40 and €120: the above watercolours, plus a collection of digital photographs from our archive of the Spanish Civil War.

More than 120€: the above watercolours, plus a collection of digital photographs and another one of digitised posters from our archive of the Spanish Civil War.

Click on the following link for more info on the campaign and rewards for donated funds

Thank you very much for your support. Together, we’re building this bridge between our rich heritage and a bright future that is FAL.