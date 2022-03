–

Pese a que la oposici贸n ha pedido informes que justifiquen la medida, que finiquita varios centros p煤blicos con alta demanda y contaban con la aprobaci贸n de la comunidad educativa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha cedido ante las peticiones.

La amenaza de noviembre cristaliz贸 en febrero y esta semana ha dado un paso m谩s. Tras rechazar una moratoria solicitada por M谩s Madrid, el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso contin煤a con sus planes de eliminar de las escuelas infantiles p煤blicas el ciclo de 3 a 6 a帽os.

Mientras los centros privados y concertados seguir谩n con este modelo, la educaci贸n p煤blica cerrar谩 este ciclo en sus escuelas infantiles y solo lo impartir谩 en los colegios. Se desmiembra as铆 un conjunto de centros ampliamente aprobados por la comunidad educativa y con una alta demanda para matriculaci贸n de ni帽os y ni帽as.

La Consejer铆a de Educaci贸n, con Enrique Ossorio al mando, ha asegurado que esas plazas se reconvertir谩n para alumnos de los ciclos de 0 a 3 a帽os. Sin embargo, no hay ning煤n documento oficial que refleje esa intenci贸n, m谩s all谩 de las promesas del partido conservador. El pasado noviembre negaban a este peri贸dico que fueran a eliminar este ciclo y a los cuatro meses los presagios se cumplieron. Ni familias, ni sindicatos ni oposici贸n fue consultado. No hubo consenso en la medida.

Los 脕ngeles, La Plazuela, Los Girasoles, La Jara, San Ferm铆n, Los T铆teres, Zaleo, Zofio y El Carmen, ubicados todos en el municipio de Madrid, quedar谩n como el resto de escuelas infantiles p煤blicas y en el curso 2024-2025 ser谩n 煤nicamente para ni帽os de hasta tres a帽os.

Pese a hab茅rselos pedido, el gobierno del Partido Popular no ha presentado ning煤n documento o estudio que avale esta medida, que corta de ra铆z el desarrollo acad茅mico y personal de los menores matriculados en estas nueve escuelas madrile帽as. Un modelo que quedar谩 extinguido en Madrid pero que se ha presentado como un formato recomendado para esas edades y, en especial, para ni帽os con dificultades en su desarrollo. Unos 100 alumnos, seg煤n datos de la Comunidad de Madrid, son los afectados.

Mientras Comisiones Obreras ha confirmado que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Consejer铆a de Educaci贸n, desde la oposici贸n valoran los acontecimientos de forma muy negativa. La diputada de M谩s Madrid Tania S谩nchez, que este lunes present贸 una solicitud de moratoria en la Asamblea de Madrid que ha sido rechazada, critica los movimientos del Gobierno de Ayuso.

“No nos han dado expedientes, no han explicado nada a las familias… Tienes que garantizar ciertas alternativas a las familias. Por ejemplo, no hay ning煤n informe que diga c贸mo van a reformar las aulas para adaptarlas a los ni帽os de hasta tres a帽os”, sostiene S谩nchez sobre la desinformaci贸n del Ejecutivo de Ayuso.

Y a esa opacidad sobre supuesta renovaci贸n que deber铆a llevarse a cabo para acondicionar las aulas, se une el apag贸n informativo para las propias familias. “Tienes que garantizar que la gente que tiene plazas, al tener que salir a otros centros, no tenga dificultades. No hay expedientes ni nada que garantice las ratios de alumno por profesor determinadas… No hay informaci贸n, no hay transparencia y no hay presupuestos”, denuncia S谩nchez.

Agust铆n Moreno, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea, denuncia el “oscurantismo” del Gobierno de Ayuso: “Saltarse las formas es una pr谩ctica com煤n. Que no se conozca el expediente y lo hayan hecho de esta manera deja mucho que desear”, asegura.

“Este modelo de escuelas infantiles funciona perfectamente y representa un referente de la educaci贸n infantil y de la innovaci贸n educativa. Se trata de unos centros muy demandados y valorados por las familias con lo que no se justifica su desmantelamiento y su reconversi贸n”, aseguraba Isabel Galv铆n, secretaria de Educaci贸n de Comisiones Obreras, cuando Madrid anunci贸 el desmantelamiento de este ciclo.

“Muchas guarder铆as ven en sus funciones un aparcamiento de ni帽os. Aqu铆 hay proyectos pedagogos, tienen una funci贸n y son p煤blicas. Es un modelo p煤blico de 茅xito que les molesta”, asegura Moreno.

Aunque el PP guarda silencio sobre este asunto, una de las labores m谩s valoradas de estas escuelas infantiles p煤blicas es la de seguir de cerca el crecimiento de ni帽os con problemas para su desarrollo. Mientras en un colegio formal, el ratio de alumnos complica un seguimiento m谩s estrecho, este formato con clases reducidas permit铆a un trato m谩s cercano, que ahora queda en manos de la escuela privada y concertada.

“Hasta los tres a帽os hay trastornos que no afloran, as铆 que al eliminar esas plazas solo deja una opci贸n a las familias afectadas: irse a escuelas privadas. Acabar recurriendo a escuelas privadas y concertadas es una profunda injusticia“, zanja Tania S谩nchez, que ha intentado, sin suerte, parar la medida para que se reflexione sobre ella antes de que no haya vuelta atr谩s.

