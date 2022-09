–

El hospital de la Sierra Norte de Madrid, promesa electoral de Isabel Díaz Ayuso en 2019, avanza en su tramitación tras meses de retrasos. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene prácticamente finiquitado el expediente administrativo de la redacción del proyecto, que prevé sacar a licitación este mes de septiembre. El plan partió como uno de los desarrollos más ambiciosos de la legislatura, pero no verá la luz hasta el próximo mandato, en el mejor de los casos.

El proyecto de un hospital para la zona más deshabitada de la Comunidad de Madrid surgió en abril de hace tres años y medio, en plena campaña para las elecciones autonómicas que acabaron con el Gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos. Ayuso anunció un centro de media estancia en el municipio de Lozoyuela, dotado con cerca de un centenar de camas para pacientes crónicos y especialidades en geriatría, medicina interna, rehabilitación o fisioterapia, entre otras.

Lo anunció como uno de los ejes del programa para combatir la despoblación en la comarca, con un importante déficit de servicios, entre ellos el sanitario, en el marco de la Estrategia para la Revitalización de los Municipios rurales de la región. El futuro hospital, que también tendrá una base del Summa 112 y un helipuerto de urgencias, prestará servicio a cerca de 30.000 vecinos de 42 localidades del área.

La tramitación ha cogido ritmo después de meses de retrasos. El principal problema fue la cesión del suelo, de titularidad municipal, que no se desbloqueó hasta febrero de 2021. Una vez aprobado en el pleno de Lozoyuela, con los votos del PP y el PSOE, comenzó la fase administrativa.

Fuentes de la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, detallan a El Confidencial que en este momento se trabaja en los últimos detalles de la redacción del proyecto y la dirección facultativa. Salvo giro inesperado de última hora, saldrá a licitación para su contratación en las próximas semanas. Así, una vez adjudicado, se establece un plazo de cuatro meses para su redacción definitiva. Después, se sacará a concurso el expediente de obra para su construcción.

Desde el equipo de Ruiz Escudero, especifican que el plazo para tramitación, licitación y adjudicación del expediente de obras es de seis meses aproximadamente. Y una vez firmado, la ejecución se prolongará otros 14 meses, según la previsión inicial. Esto significa que los trabajos en el terreno no empezarán, al menos, hasta el segundo semestre del año. Y el hospital no será una realidad hasta pasado un año de la próxima legislatura. Siempre que no haya nuevos imprevistos.

Isabel Díaz Ayuso situará la sanidad como una de sus prioridades este curso, a apenas unos meses de las elecciones autonómicas y municipales. La presidenta madrileña ha señalado el próximo debate sobre el estado de la región, que se celebra el 12 y el 13 de este mes, como la cita para exponer sus medidas y proyectos en esta materia. Será una de sus grandes bazas en la carrera a las urnas, junto a la educación, la vivienda y las rebajas de impuestos. Así lo trasladó a los portavoces políticos esta semana, durante las reuniones que abrieron el curso político en la región. Con Vox, de hecho, ha acordado la necesidad de reducir la carga impositiva para hacer frente a la crisis económica y energética. Estas cuestiones serán la base para la configuración de los presupuestos regionales de 2023.

