De parte de SAS Madrid October 9, 2021 70 puntos de vista

La Comunidad de Madrid permitir谩 a partir de la pr贸xima semana que los pacientes no COVID-19 ingresados en los hospitales puedan recibir visitas y acompa帽amientos, tal y como ha adelantado hoy la jefa del Gobierno regional Isabel D铆az Ayuso. Ante la evoluci贸n favorable de la situaci贸n epidemiol贸gica y asistencial, la Consejer铆a de Sanidad les ha enviado un documento que incluye las recomendaciones a seguir, con el objetivo de evitar infecciones y prevenir la aparici贸n de brotes.

En este sentido, se aconseja que todas estas personas est茅n vacunadas con pauta completa frente al coronavirus y que, adem谩s, no coincidan en las habitaciones compartidas m谩s de una visita o acompa帽ante por enfermo. No obstante, cada hospital establecer谩 los l铆mites horarios y el n煤mero m谩ximo de presencia en las estancias.

De esta manera, mientras el nivel de riesgo sea bajo, todas las que accedan a este tipo de instalaciones podr谩n salir junto al paciente de la habitaci贸n para pasear por las 谩reas establecidas, si los m茅dicos o enfermeras as铆 determinan. Asimismo, cuando el escenario es de riesgo medio-alto se recomienda que no acudan colectivos que no tengan la pauta completa de vacunaci贸n o tengan la condici贸n de inmunosuprimidos.

En el caso de que el nivel de riesgo sea alto, se podr谩 considerar la presencia de un acompa帽ante en los siguientes supuestos: paciente con mal pron贸stico inmediato, en cuidados paliativos o en situaci贸n de final de vida; enfermo dependiente con deterioro cognitivo; mujer en todo el proceso del parto; hospitalizaci贸n pedi谩trica y neonatolog铆a; postoperatorio inmediato en planta hasta que los profesionales sanitarios lo determinen, as铆 como otras situaciones que este personal indique.

Con respecto a los voluntarios que visiten a m谩s de un paciente, deber谩n realizar una correcta higiene de manos antes de entrar y al salir de las habitaciones, mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitar el contacto estrecho con pacientes y sus familiares o acompa帽antes. Adem谩s, tambi茅n se advierte de la necesidad de que est茅n vacunados frente al coronavirus.

Normas generales

En el actual contexto sanitario contin煤a siendo obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la estancia en el hospital, no estando permitida la entrada con mascarilla que tenga v谩lvula de exhalaci贸n. Adem谩s, se deber谩 llevar a cabo una correcta higiene de manos con soluci贸n hidroalcoh贸lica al entrar y salir del recinto y tambi茅n de la habitaci贸n. Y se recomienda retirar anillos y pulseras y no tocar superficies fuera de la habitaci贸n del paciente.

Asimismo, no se deben acceder al hospital con objetos que no sean imprescindibles para el cuidado del paciente, evitar el contacto f铆sico y mantener la distancia interpersonal con el enfermo, no interactuar con otros pacientes, al tiempo que respetar las restricciones de capacidad en ascensores y salas de espera.

