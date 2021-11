–

Mientras Madrid notifica la primera persona en Espa帽a contagiada con la variante 贸micron de covid-19, hospitales de la capital notifican el cese de sanitarios y sanitarias contratados como refuerzos en pandemia.

Sanitarios y sanitarias que han prestado sus servicios en hospitales de la Comunidad de Madrid para sofocar la pandemia, y que llevan encadenando contratos temporales desde marzo de 2020, est谩n viendo como su vida 煤til en el Servicio Madrile帽o de Empleo (SERMAS) llega a su fin. As铆, y mediante un SMS, al que ha tenido acceso El Salto, trabajadores del Hospital Universitario de La Paz est谩n siendo notificados que deben de acudir a la Unidad de Atenci贸n al Empleado para firmar su cese a 31 de diciembre de 2021.

Una decisi贸n a la que los cinco sindicatos de la mesa sectorial se oponen, dada la situaci贸n estructural de la plantilla, ya precaria antes de la pandemia, y las cifras alcanzadas por las listas de espera, que ya supera el medio mill贸n de personas a la cola para ser atendidas por un especialista.

A finales de octubre, la administraci贸n regional confirmaba en mesa sectorial la no renovaci贸n del 55% de los 11.224 contratos covid que expiran a 31 de diciembre. Pero las noticias que van llegando a hospitales y centros de salud sit煤an esta cifra en un 65%, tal y como confirman a El Salto desde CCOO. As铆, aproximadamente 7.500 sanitarios y sanitarias desaparecer谩n de la plantilla del SERMAS, mientras las cifras de covid comienzan a repuntar y la nueva variante 贸micron acaba de ser detectada en un hospital de la capital.

Desde la plataforma #YoSoyContratoCovid, gestionada por M茅dicos Precarios de Madrid, consideran que la situaci贸n ha pasado de la precariedad laboral al abuso. 鈥淣osotros estamos alucinando, muchos de estos contratos covid son reconversi贸n de contratos precarios que ya exist铆an de antes, gente con becas, contratos de guardia鈥 porque llegaban fondos europeos y hab铆a que utilizarlos. Estimamos que los que se van a quedar, que son el 35%, son los que ya estaban antes con contratos temporales. Se va a despedir a un porcentaje similar que el refuerzo que se ha contratado en la pandemia鈥, explica 脕ngela, m茅dica internista que ha ejercido en el Hospital Cl铆nico San Carlos e integrante de esta plataforma.

Desde esta plataforma llaman a acudir a una concentraci贸n frente a la Asamblea de Madrid el pr贸ximo 2 de diciembre a las 16:30 horas. Quieren poner voz y rostro a las personas que ven su trabajo pender de un hilo despu茅s de haber puesto su cuerpo durante la pandemia.

Algunas de las trabajadoras han conocido su cese de boca de su jefe de 谩rea. Es el caso de Alba, neur贸loga que entro a trabajar al Hospital de Getafe en julio del 2019 y ha encadenado siete contratos temporales. 鈥淓ntr茅 con una beca de un 50%, firm茅 cuatro contratos hasta que en abril del 2020 pas茅 a ser refuerzo covid. Ya se nos necesitaba antes de la pandemia y ahora esto no ha hecho m谩s que empeorar鈥, asegura. 鈥淒urante la primera parte de la pandemia ve铆a a pacientes covid como todo el mundo, pero en el 煤ltimo a帽o he estado trabajando como parte estructural del servicio, liberando a pacientes de la lista de espera. Si prescinden de m铆 no s茅 qui茅n har谩 mi trabajo鈥, se queja.

Incertidumbre y precariedad

Algunas trabajadoras saben ya que ser谩n despedidas, otras esperan con incertidumbre el transcurrir de los acontecimientos. Es el caso de Teresa 鈥攏ombre ficticio鈥 T茅cnica de Cuidados Auxiliares de Enfermer铆a (TCAE) que lleva desde el 8 de marzo de 2020 ejerciendo en el Hospital Pr铆ncipe de Asturias.

鈥淔alta un mes para que se acabe nuestro contrato y a煤n no s茅 qu茅 ser谩 de m铆鈥, expresa. Durante este tiempo afirma haber pasado por todos los servicios, atendiendo a pacientes covid en las situaciones m谩s extremas, pero tambi茅n a pacientes no covid. 鈥淗oy somos necesarias. 驴C贸mo piensan atender el servicio de urgencias con m谩s de 7.000 personas menos si la Atenci贸n Primaria est谩 bajo m铆nimos y los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) permanecen cerrados? 驴C贸mo piensan que el personal puede dar el trato adecuado a los pacientes?鈥, insiste.

Esta trabajadora, que pertenece a la Plataforma Independiente de T茅cnicos Sanitarios C1, denuncia que el criterio de permanencia en el servicio se base en el tiempo ejercido en el mismo hospital. 鈥淧edimos que se consideren nuestra experiencia anterior. Yo llevo cinco a帽os trabajando como TCAE y no puede ser que no se tengan en cuenta鈥, afirma.

Para los sindicatos una posible soluci贸n ser铆a el retorno a los contratos de 35 horas, situaci贸n que cambi贸 en 2013 cuando la plantilla del SERMAS volvi贸 a ejercer 37, 5 horas y media semanales y se despidi贸 a 7.000 profesionales. 鈥淪i reduj茅ramos horas habr铆a sitio para todo el mundo y dar铆amos mejor asistencia鈥, expresa Nacho G贸mez, portavoz de CCOO Sanidad Madrid Sectores P煤blicos.

G贸mez es tajante: 鈥渆s necesario convertir en estructurales los casi 11.300 contratos de refuerzo covid. Queremos que se queden absolutamente todos鈥. Por el aumento de las listas de espera pero, sobre todo, 鈥減or el machaque en estos dos a帽os a los profesionales鈥. Y es que el sindicalista y las trabajadoras consultadas opinan que es el momento de convertir los aplausos en unas condiciones dignas en el sector sanitario.

