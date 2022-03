–

La Consejería de Sanidad prescindirá del 60% de los refuerzos covid contratados para sofocar la pandemia. En Atención Primaria se despedirá a un total de 1.298 profesionales y solo se crearán 299 plazas estructurales, por lo que un 77% de los refuerzos serán suprimidos.

“Desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria queremos agradecerle su compromiso con la organización a lo largo de estos meses así como los servicios que ha prestado en los difíciles momentos vividos y su total dedicación en el desempeño de los mismos”. Así comienza el email con el que la Dirección Técnica de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está anunciando los despidos en atención primaria de los sanitarios contratados como refuerzos covid para sofocar la pandemia.

El email, que ha hecho público la Plataforma de Centros de Salud, continúa indicando que “ante la remisión de las circunstancias que motivaron el contrato”, que finaliza el 31 de marzo, “no va a ser posible su renovación”. Un total de 1.298 profesionales de este nivel asistencial se ven en esta situación, mientras la consejería ha ofrecido la oferta de solo 299 contratos, que formarán parte de la plantilla de manera orgánica y que se otorgarán por orden de bolsa. Así, un 77% de los refuerzos serán suprimidos.

Desde los sindicatos de la mesa sectorial se oponen a estos ceses pues consideran que son trabajadores y trabajadoras que ya realizan tareas estructurales en los centros, más allá del coronavirus, y teniendo en cuenta las considerables listas de espera que afronta la Comunidad de Madrid, donde los pacientes aguardan una media de entre 10 y 15 días por una cita presencial. CC 00 habla de un aumento de plantilla ridículo que no responde a las necesidades reales que tiene atención primaria y asegura que, más allá de despedir, lo que necesitan los centros de salud es un aumento de plantilla de 4.000 profesionales.

“La sensación general es que la gente está abatida, hay resignación e indignación. Esto ha sido una carrera de desgaste y han ido fraccionando al grupo. Primero echaron a unos cuantos en verano, a finales de enero hubo mucha gente que no renovó, a finales de febrero también… y ahora del grueso de lo que queda va a haber mucha gente que no va a renovar”, expresan a El Salto desde el movimiento #YoSoyContratoCovid, una plataforma de sanitarios que han trabajado como refuerzos covid.

Despido del 60% de refuerzos covid

Así es como el gobierno de la Comunidad, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, prosigue con su plan, comunicado a los sindicatos de la mesa sectorial el pasado 1 de marzo, de despedir al 60% de los 11.000 refuerzos covid que han faenado encadenando contratos eventuales desde marzo de 2020. Una figura que desaparecerá, a cambio de una interinización de algunos puestos, que no llega al 40% del total.

Tal y como informaba el sindicato médico AMYTS, solo 3.937 sanitarios y sanitarias pasarán a formar parte de la plantilla estructural. En el caso de los 1.000 médicos de refuerzo covid los contratos que van a pasar a ser estructurales son 600. “Esto es una buena noticia en el sentido de que pasan a formar parte de la plantilla estructural, pero es una mala noticia porque hay un 40% de los médicos contratados por covid que no continuarán su relación con el SERMAS”, afirma Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS.

“Los ánimos están por los suelos. Ya no solo por lo pasado, sino por lo que queda por hacer. Ahora mismo cualquier consulta de la sanidad está desbordada, todo el mundo está a destajo en el trabajo, con consultas dobladas, pacientes forzados, listas de espera prohibitivas y se va a prescindir de personal”, expresa una sanitaria del movimiento #YoSoyContratoCovid.

De hecho, La sanidad madrileña se despereza de la crisis del covid con unas listas de espera que baten récords históricos y suman 800 pacientes diarios. Según los datos, recopilados por CC OO a finales de febrero, en un solo mes se han incorporado cerca de 24.000 pacientes a los 500.000 que esperan su primera cita con un especialista en el hospital. De estos, 257.370 habitantes de Madrid llevan más de 90 días de espera, con una media de 52.

“El covid puede volver o no, pero el resto de la atención a la ciudadanía está muy debilitada, es ya de mala calidad. No sé como la administración lo piensa justificar, vas a agravar el problema despidiendo a muchísima gente” asegura quien se queja de que, por el momento el discurso del gobierno regional consiste en invisibilizar lo que están haciendo y nor esponder a la pregunta de cómo van a resolver el problema de las listas de espera.

