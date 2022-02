–

Parches en unas costuras ya rasgadas. Esos son los remedios que la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel D铆az Ayuso, propone para una sanidad p煤blica deshilachada por las privatizaciones y los recortes paulatinos.

La eventualidad en la sanidad p煤blica madrile帽a aumenta y cada vez est谩 mas presente en entre los profesionales. En 2021 este tipo de contratos crecieron un 11,4% mientras que las plazas fijas descienden y se paraliza la entrega de las reci茅n adjudicadas.

Respecto al 2020, los profesionales del Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS) han aumentado en n煤mero total, aunque los contratos fijos han ca铆do notablemente. De 41.047 a 36.780, seg煤n el portal estad铆stico del SERMAS.

En cambio, los contratos temporales no han dejado de aumentar. Si en 2020 eran 4.131, a finales de 2021 se contaban 13.722. Y en cuanto a los interinos, que son temporales hasta que se ocupa la plaza, se ha pasado de 28.657 a 32.724 en tan solo un a帽o.

Este es uno de los puntos por el que los profesionales de enfermer铆a y fisioterapia de Madrid se han sumado a las acciones organizadas por el sindicato SATSE, que ha iniciado movilizaciones y no descarta una huelga para pedir una mejora de condiciones laborales.

La ca铆da de plazas fijas no significa, sin embargo, tambi茅n se debe al colapso del sistema. Hay profesionales que ya se han sacado la plaza pero que no han podido acceder a ella. La demora de entrega de esos puestos se remonta hasta 2017. Madrid acumula desde entonces 36.000 plazas adjudicadas pero en las que todav铆a no se han instalado los profesionales.

Sergio Fern谩ndez, portavoz de Comisiones Obreras de Sanidad en Madrid, denuncia la situaci贸n: “Llevan cinco a帽os esperando a ser cubiertas y en algunos casos nos hemos examinado y tenemos puntuaci贸n suficiente para adquirir la plaza en propiedad. Solicitamos que agilice los procesos y deje de maltratarnos, que ya nos causa muchos da帽os morales despu茅s de darlo todo en un contexto de pandemia y teniendo que soportar falsas acusaciones de nuestra presidenta”.

“En un momento en el que la temporalidad roza el 56% [entre interinos y eventuales] demandamos a la Consejer铆a de Sanidad que parte de los 3.400 millones que recibe de los fondos europeos covid se destinen por un lado a la contrataci贸n de mas profesionales administrativos”, sostiene el portavoz.

Los “enga帽osos” contratos covid

La f贸rmula para solventar la crisis generada por el coronavirus en toda Espa帽a fue la contrataci贸n temporal de personal sanitario, aunque en el caso de la Comunidad de Madrid fueron continuadas las denuncias porque esas contrataciones en muchos casos no fueron reales al estar muchos profesionales ya incorporados con otro tipo de contratos temporales. Hasta 11.500 profesionales se vieron involucrados en este proceso donde se ha denunciado falta de transparencia.

Esos contratos, tildados de “enga帽osos”, fueron solo un cambio de nombre en el motivo para justificar su temporalidad, adem谩s de que ocupaban puestos que necesitaban ser fijos porque atend铆an demandas estructurales de los centros hospitalarios y centros de salud donde se les destinaba.

Tras la presi贸n de los sindicatos, Ayuso prometi贸 que se mantendr铆an todos estos puestos hasta finales de marzo, aunque a finales de diciembre ya se notific贸 a muchos profesionales que no seguir铆an en el puesto.

