Ayuso declara la guerra total contra Casado: “Nunca pude imaginar que mi partido iba a actuar de un modo tan cruel contra mí”

Guerra sin cuartel en el seno del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza contra la dirección nacional de su partido por la investigación que desde Génova se abrió alrededor de un contrato adjudicado a la empresa de un amigo suyo de la infancia, una licitación por la que desde Génova no tienen dudas de que el hermano de la presidenta recibió una comisión. “Nunca imaginé que la dirección iba a actuar de un modo tan cruel e injusto contra mí”, ha resaltado la líder del Ejecutivo regional desde la Real Casa de Correos, sede del gobierno madrileño.

Hora y media más tarde, Ayuso ha recibido . El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido están estudiando si proceden acciones legales contra ella, ante las “acusaciones gravísimas, casi delictivas” contra el presidente Pablo Casado y la dirección nacional pronunciadas desde Sol. Además, ha avanzado que el PP le abrirá un expediente informativo para “culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo”.

En una comparecencia sin preguntas, la baronesa conservadora ha apuntado directamente contra Génova por acusarla de corrupción “sin pruebas” y “metiendo por medio” a su familia. “Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos”, ha sostenido Ayuso, quien se ha preguntado “cuántos votos” ha conseguido para el PP “aquellos que llevan meses dedicados” a atacarla.

“Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir”, ha resaltado la presidenta autonómica. Pero no solo eso. También ha pedido que se “depuren responsabilidades” tanto en la formación a nivel regional como nacional por la supuesta operación de espionaje urdida contra la líder del Ejecutivo autonómico. “Es un hecho gravísimo”, ha destacado.

Ayuso ha señalado que el asunto viene de lejos. En concreto, ha asegurado que se enteró de la adjudicación que está bajo la lupa de Génova el pasado mes de septiembre, cuando acudió a la sede del PP para hablar sobre “la situación del partido y el congreso”. “[Casado] me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde Moncloa”, ha remarcado a lo largo de la comparecencia. Luego, en diciembre, tuvo conocimiento de ese “rumor” de que se había contratado a un investigador privado.

La líder del Ejecutivo autonómico no ha negado que su hermano tuviese una relación comercial con la firma que se llevó el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas: Priviet Sportive SL, una empresa que nació con un ámbito de trabajo alejado del sanitario y que estaba relacionada de un amigo de la infancia de la familia. “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era perfectamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”, ha sentenciado.

La presidenta regional se ha desplazado a la Puerta del Sol tras la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Un Pleno que ha estado marcado por las informaciones sobre un supuesto espionaje –desmentido desde Génova– al entorno de la líder del Ejecutivo madrileño. “”Nos merecemos un Madrid que no parezca que lo gobierna la mafia siciliana“, ha resaltado desde su escaño la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso. Comparaciones con el crimen organizado a las que también se ha recurrido desde Más Madrid: “Ya no tiene tiempo para Madrid porque los Tattaglia le han declarado la guerra a los Corleone”.

La presidenta regional ha tratado de evitar el asunto en un primer momento. Sin embargo, terminó entrando al fondo del asunto. “Como unos y otros no han podido ir contra mí, me están haciendo pagar tener 65 escaños y van contra lo más importante que tiene una persona: su familia“.

“Si habría algo que demostrar, que me he movido, que he hecho algo… No lo van a encontrar, señorías, pueden mirar todo lo que quieran”, ha remarcado la dirigente conservadora. “Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme a mí ni para beneficiar absolutamente a nadie de mi entorno. Y si no lo tuviera tan claro y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez, no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar”, ha sentenciado.

Génova quiso que Ayuso diera explicaciones el pasado mes de diciembre y la convocaron a una reunión en la que la dirigente madrileña aseguró que no había nada irregular y que si sospechaban de ello el que tendría que responder era su hermano. Según otros dirigentes conservadores, publica El País, el PP amenazó a Ayuso con difundir la información sobre los contratos si no abandonaba la carrera por la presidencia del PP de Madrid.

Al mismo tiempo, llegó a oídos de la presidenta que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, según ha publicado y han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno. Buscaban un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expuesto que se realizó un “análisis de la contratación de la EMVS los dos últimos años pata determinar si el detective o la empresa para la que trabaja ha tenido un contrato con la EMVS”. “No hay contrato ni con la EMVS ni con el detective ni con la empresa para la que trabaja”, ha sentenciado.

