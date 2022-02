–

February 24, 2022

Ya es oficial. El Gobierno de Isabel D铆az Ayuso ha decretado el final de una experiencia con d茅cadas de historia y, parad贸jicamente, convertida en un referente educativo: las escuelas infantiles p煤blicas de cero a seis a帽os.

Fueron meses de lucha desde las AFA de los nueve centros afectados y las plataformas de defensa de la educaci贸n p煤blica, desde el colectivo docente y la direcci贸n de los centros 鈥攓ue se opusieron en bloque a la medida鈥 y todos los partidos de la oposici贸n. Pero no bastaron para que el Gobierno de la Comunidad cambiara el plan presentado a mediados de noviembre.

La falta de una resoluci贸n espec铆fica que ordenara el fin del segundo ciclo en estas nueve escuelas era una de los pocos argumentos que permit铆an albergar algo de esperanza. Pero el 18 de febrero, una resoluci贸n del Bolet铆n Oficial de la Comunidad de Madrid despejaba las dudas. En el curso 2024-2025 estas escuelas ya ser谩n 煤nicamente de cero a tres a帽os. La aplicaci贸n del decreto es inmediata: los ni帽os y ni帽as que ya est谩n en el segundo ciclo (3-6) seguir谩n en sus escuelas hasta terminarlo, pero aquellos que vayan finalizando el primer ciclo (0-3) deber谩n buscarse otra escuela, un centro 鈥榙e mayores鈥, un CEIP de 3 a 12 a帽os.

鈥淗oy es un d铆a triste, desaparece de la ciudad de Madrid un modelo de 茅xito educativo para los ciudadanos m谩s peque帽os鈥, dicen desde la Junta de Portavoces 0-6

鈥淗oy es un d铆a triste, desaparece de la ciudad de Madrid un modelo de 茅xito educativo para los ciudadanos m谩s peque帽os鈥, dicen desde la Junta de Portavoces 0-6, una de las plataformas que se movilizaron 鈥攜 siguen haci茅ndolo鈥 para preservar un modelo que existe en Madrid desde los a帽os 70. 鈥淪ab铆amos que iba a pasar, hemos luchado para evitarlo, las familias se han movilizado y todo ha sido en vano porque tenemos en la Comunidad de Madrid un Gobierno insensible, que no lo es cuando se trata de defender sus intereses privados y los de sus familias y amigos, pero siempre es sordo a las demandas de los colectivos que quieren mejorar la Educaci贸n, la Salud, en definitiva la calidad de vida de la mayor parte de la ciudadan铆a鈥, se帽alan en un comunicado.

Un modelo que era mayoritario en la escuela p煤blica ha ido desapareciendo. A partir de ahora, solo los centros concertados y privados ofertar谩n plazas en escuelas 0-6, un enfoque en auge en el sector privado que ofrece una 鈥渆ducaci贸n m谩s ajustada a su desarrollo evolutivo y su necesidades, al dar continuidad a la etapa educativa鈥, seg煤n un comunicado lanzado por nueve equipos de atenci贸n temprana de la Comunidad de Madrid el pasado 21 de diciembre.

Desde su experiencia de estos profesionales que trabajan a diario en los centros, los equipos de atenci贸n temprana hablan de 鈥渓a trascendencia de esta etapa educativa en el futuro desarrollo de las ni帽as y los ni帽os y en las pautas educativas que se incorporan en la familia. El primer ciclo de Educaci贸n Infantil es plenamente educativo, igual que el segundo ciclo, y entre ellos hay una interrelaci贸n que se mantiene en las escuelas 0-6 a帽os y que, sin embargo, se fractura en el paso a colegio鈥.

Seg煤n defienden, el modelo educativo de las escuelas 0-6 鈥渇avorece un contacto cotidiano entre la familia y los profesionales de la educaci贸n鈥, algo que redunda en un mayor conocimiento de los ni帽os y ni帽as y 鈥渇acilita el establecimiento de una relaci贸n de confianza entre el entorno familiar y educativo鈥.

El debate lleg贸 en varias ocasiones a la Asamblea de Madrid, donde todos los partidos de la oposici贸n, en especial Unidas Podemos y M谩s Madrid, mostraron su rechazo a una medida que solo redunda, seg煤n criticaron, en el desmontaje de la educaci贸n p煤blica y el crecimiento de los centros concertados y privados.

鈥淣o nos podemos acostumbrar a que nos quiten uno a uno todos los servicios p煤blicos de calidad. En el centro de salud del barrio no tenemos pediatra hace meses. Tenemos que volver a hacer ruido鈥, afirma a El Salto

鈥溌縌u茅 tiene que pasar para que paren su decisi贸n se帽or Mart铆n Blasco?鈥, dec铆a la diputada regional de M谩s Madrid Mar铆a Pastor interpelando al director de Educaci贸n infantil de Madrid, formado en centros concertados y del Opus Dei. 鈥淧orque tienen ustedes a los equipos de atenci贸n temprana en contra, a las directoras, a las educadoras, a las expertas en desarrollo infantil, a las familias en contra de esta decisi贸n. Decirle a una familia que tiene que irse de donde estaba para irse a un CEIP 驴es libertad o es comunismo, se帽or Mart铆n Blasco?鈥, dec铆a.

Aunque las AFA creen que hay poco margen para cambiar la decisi贸n, no est谩n dispuestas a que Isabel D铆az Ayuso y su Gobierno se vayan 鈥渄e rositas鈥, dice una madre de La Jara cuyo hijo de casi tres a帽os tendr谩 que cambiarse a un colegio 鈥榙e mayores鈥 el siguiente curso. En las celebraciones del Carnaval saldr谩n a la calle con pancartas y corazones verdes en favor de los servicios p煤blicos. 鈥淣o pueden tomar decisiones en contra de todo el mundo, como apisonadoras, no nos podemos acostumbrar a que nos quiten uno a uno todos los servicios p煤blicos de calidad. En el centro de salud del barrio no tenemos pediatras disponibles hace meses. Tenemos que volver a hacer ruido鈥, afirma a El Salto. Un padre de la escuela infantil Zof铆o, otra de los centros afectados, asegura que, 鈥渁unque el decreto est茅 ah铆鈥, la lucha de las familias y de la comunidad docente no se ha terminado, m谩s a煤n cuando el plan del Gobierno de D铆az Ayuso va m谩s all谩 del cierre del segundo ciclo de las escuelas 0-6 y pretende embutir en macrocentros a todos los ni帽os y ni帽as entre cero y 12 a帽os, tal como anunci贸 la semana pasada.

