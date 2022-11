–

November 14, 2022

La presidenta de la Comunidad acusa a la izquierda de 鈥渋ncendiar鈥 Madrid para llegar al poder 鈥渃on juego sucio鈥.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, ha desacreditado la multitudinaria manifestaci贸n que recorri贸 este domingo el centro de la capital contra su gesti贸n sanitaria. Para la dirigente auton贸mica no fue m谩s que una maniobra de los activistas de izquierdas para 鈥渃onfundir鈥 a la ciudadan铆a sobre la situaci贸n de la sanidad p煤blica. Asimismo, ha acusado a Pedro S谩nchez de querer 鈥渋nstaurar en Espa帽a una Rep煤blica Federal Laica de facto鈥.

鈥淣osotros siempre estaremos dispuestos a escuchar a los m茅dicos y enfermeros; a intentar mejorar sus condiciones porque sabemos que son indispensables鈥. As铆 lo ha asegurado Ayuso durante el desayuno del Club Siglo XXI, un d铆a despu茅s de que cientos de miles de ciudadanos dejaran claro su rechazo a la gesti贸n que hace de la sanidad p煤blica. En este sentido ha arremetido contra la izquierda, a la que ha acusado de 鈥渋ncendiar鈥 la capital para llegar al poder 鈥渁 trav茅s de la confusi贸n, la agitaci贸n y el juego sucio鈥.

Seg煤n ha defendido, 鈥渃uando desde el activismo de izquierdas tratan de confundir a la opini贸n p煤blica diciendo que un Centro Sanitario 24 horas debe funcionar como un peque帽o hospital; o cuando meten miedo diciendo que la videoconferencia sustituye a un m茅dico en Urgencias, hacen esl贸ganes desde la falsedad鈥.

Para Ayuso, 鈥渟i los activistas de la izquierda acudieran a nuestros hospitales, a lo mejor hab铆a menos demagogia鈥. La presidenta madrile帽a ha criticado que la izquierda, 鈥渆n lugar de buscar soluciones a trav茅s del acuerdo y la negociaci贸n, en lugar de pedir un pacto nacional para solucionar la falta de m茅dicos que afecta a toda Espa帽a, que es el problema real鈥, ha decidido optar por 鈥減olitizar las dificultades鈥.

Previamente, ha cargado contra el Gobierno central. En concreto, contra, ha afirmado, el intento del Ejecutivo y sus socios parlamentarios de 鈥渋nstaurar en Espa帽a, al margen de los mecanismos constitucionales, una Rep煤blica Federal Laica de facto鈥.

鈥淎nimo a que nadie se crea que el peor de los modelos no puede llegar porque alguien nos ayudar谩. Nadie va a ayudarnos鈥, ha se帽alado, recoge Europa Press. Para Ayuso, la decisi贸n de de S谩nchez reformar el delito de sedici贸n, supone 鈥渓a rendici贸n de la democracia y del Estado de derecho鈥.

鈥淵 no tiene derecho a hacerlo porque nadie lo vot贸 para tal cosa: Espa帽a no se rinde y no est谩 en venta鈥, ha sostenido, para asegurar que 鈥渟e encontrar谩 con el rechazo de la Espa帽a de la unidad nacional, del progreso, la concordia, el consenso y la prosperidad鈥.

