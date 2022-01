–

January 11, 2022

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, ha defendido la actuaci贸n de su Ejecutivo durante la pandemia, especialmente la pol铆tica de pruebas de ant铆genos; con la que ha acusado al Ejecutivo nacional de inacci贸n. “Lo propusimos para las navidades pasadas y se nos neg贸 tajantemente desde el Gobierno Central. No hay nadie al volante”, ha declarado la presidenta. A pesar de la defensa de la pol铆tica de tests de ant铆genos, ha reconocido que en Madrid ha habido “problemas de abastecimiento”.

Ayuso ha incidido en los esfuerzos auton贸micos para frenar la pandemia, pero tambi茅n para salvaguardar los puestos de trabajo. La presidenta ha criticado al Ejecutivo de Pedro S谩nchez precisamente por no tomar decisiones, ha asegurado, frente a las iniciativas de Madrid.

“Si me dices que cerrar es la soluci贸n para salvar vidas, qu茅 me dices del Gobierno de Espa帽a que no ha cerrado desde la primera ola. Ninguna Comunidad ha hecho tanto para ir contra la pandemia y no contra los puestos de trabajo”, ha declarado.

Ayuso ha defendido las pol铆ticas sanitarias de su Ejecutivo y ha recalcado que los sanitarios madrile帽os son “los mejor pagados”. De hecho, la presidenta ha afirmado que muchos sanitarios reconocen “el esfuerzo” que la Comunidad ha hecho durante la pandemia. “Somos de las pocas comunidades que ha realizado una contrataci贸n extraordinaria manteniendo a todos los profesionales Covid. El personal sanitario en Madrid siempre ser谩 un sector con el que estar en deuda y cualquier esfuerzo hacia ellos es poco”, ha declarado.

El “compromiso” de Ayuso: no m谩s de 8 a帽os en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado, adem谩s, sobre su futuro como pol铆tica. Ayuso ha declarado que ocho a帽os al frente de la regi贸n le parece mucho tiempo, al menos, como l铆der del Ejecutivo auton贸mico. Sobre si estar谩 como m谩ximo ocho a帽os, Ayuso ha asegurado que “desde luego que s铆”.

“Cuando uno se eterniza y piensa en el sill贸n toma decisiones con miedo. As铆 que para no ser parte del problema y saber dejar las cosas a tiempo, ese es mi prop贸sito”, ha declarado la presidenta.

La entrevista a Isabel D铆az Ayuso a trav茅s de sus respuestas:

Sobre los Sanitarios

“Estamos haciendo muchos esfuerzos para que, dentro de poco, ahora que dejamos esta ola atr谩s, todo vuelva a la normalidad. Somos de las pocas comunidades que ha realizado una contrataci贸n extraordinaria manteniendo a todos los profesionales Covid. El personal sanitario en Madrid siempre ser谩 un sector con el que estar en deuda y cualquier esfuerzo hacia ellos es poco”.

Sobre los tests de ant铆genos

“Lo propusimos para las navidades pasadas y se nos neg贸 tajantemente desde el Gobierno Central. No hay nadie al volante. Se ha dejado a las comunidades tomar las decisiones. Hemos intentado que la pol铆tica de los tests volviera. Hemos tenido problemas de abastecimiento”.

Sobre la gesti贸n de la pandemia

“Si me dices que cerrar es la soluci贸n para salvar vidas, qu茅 me dices del Gobierno de Espa帽a que no ha cerrado desde la primera ola. Ninguna Comunidad ha hecho tanto para ir contra la pandemia y no contra los puestos de trabajo”.

“Si alguien te dice que el cerrar es la soluci贸n, tendr铆amos que haber ido al cierre de Espa帽a. 驴Qu茅 hac铆a el Gobierno de Espa帽a entonces? Yo no estoy de acuerdo con eso, esa no es la soluci贸n”.

Sobre su candidatura a la direcci贸n general

“Cuando se celebre el congreso (del PP) yo me voy a presentar. Estoy ilusionada”.

“Estar茅 al servicio de mi partido cuando se me pida pero, por encima de ello, me debo a todas las personas de la Comunidad de Madrid. A las que me han votado y a las que no. Por eso, las pol铆ticas de mi Gobierno van para ellos”.

“No tengo ning煤n tipo de aspiraci贸n nacional, acabo de llegar a la Comunidad de Madrid y creo que con eso tengo bastante”.

Sobre la explotaci贸n de las menores tuteladas

“Nos hemos personado como acusaci贸n particular en este tema”.

“Es una situaci贸n muy compleja, no solo porque estas menores han llegado a ser violadas por sus familiares, sino por la ley actual. Nosotros no podemos vigilarlas fuera de los centros”.

“Nosotros no tenemos por qu茅 mentir en algo que luego se va a demostrar”.

Sobre la vuelta a las clases

“Seguimos con las medidas. Hemos puesto en marcha un refuerzo extraordinario de 3.000 profesores”.

“Tenemos que dar las gracias, al igual que a los sanitarios, a toda la comunidad educativa por su labor durante la pandemia”.

Sobre las ayudas a la maternidad

“El d铆a 24 vamos a presentar todos los detalles de este plan. Vamos a ayudar a muchos padres y madres que quieren tener hijos pero que quieren seguir trabajando”.

Sobre su futuro

Acerca de su compromiso contado en El Pa铆s de no estar m谩s de ocho a帽os en pol铆tica: “Desde luego al frente de la Comunidad s铆, porque cuando uno est谩 m谩s tiempo ya no es el mismo. Cuando uno se eterniza y piensa en el sill贸n toma decisiones con miedo. As铆 que para no ser parte del problema y saber dejar las cosas a tiempo, ese es mi prop贸sito”.

