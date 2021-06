–

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a las cr铆ticas de la oposici贸n.

Isabel D铆az Ayuso ha sido investida presidenta de la Comunidad de Madrid este viernes en la Asamblea. En el debate, la popular ha cargado duramente contra los 鈥渕antras鈥 que la izquierda propina contra ella. Es en este contexto en el que ha justificado la pol茅mica durante los peores meses de la pandemia con sus men煤s infantiles de comida r谩pida para los ni帽os m谩s vulnerables.

鈥淟a pol茅mica con las pizzas, insisto, no me llegaba el caviar de beluga en dosis para cada alumno鈥, ha remarcado al respecto. De esta forma ha hecho referencia a los men煤s de Telepizza y otras empresas como Viena Capellanes y Rodilla que su Gobierno reparti贸 a los ni帽os de familias vulnerables.

鈥淧ero es que es la 煤nica oportunidad para las familias que no tienen recursos. Necesitaban alg煤n tipo de men煤. Las pizzas, los montaditos; es que la gente, 驴qu茅 se cree que come en muchas ocasiones? Es que la gente en Madrid pasa tambi茅n muchas dificultades. Pero mucho peor all谩 donde est谩n ustedes gobernando鈥, ha explicado la ya presidenta de la Comunidad de Madrid.

La repartici贸n de este tipo de men煤s entre los ni帽os de familias vulnerables fue muy criticada por la oposici贸n y por nutricionistas, y es que el Gobierno auton贸mico ofreci贸 men煤s de comida r谩pida a los alumnos que com铆an gracias a la beca comedor de la Comunidad de Madrid.

Ella y su equipo de gobierno se defendi贸 con garras, sobre todo, de las cr铆ticas del ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: 鈥淪e帽or vicepresidente: una vez que las empresas de c谩tering puedan trabajar con normalidad, volveremos a los men煤s diarios. No obstante, las empresas que han colaborado con nosotros, sin su ayuda, no soportaban las calumnias y ataques recibidos por pol铆ticos de su ideolog铆a鈥, escribi贸 en Twitter en respuesta a Iglesias despu茅s de celebrar que dejara de dar este tipo de men煤s a los menores.

